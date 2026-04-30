Стоян се нахвърли върху Гатев в "Ергенът"

30 Април, 2026 12:01 914 6

Двамата ергени, които имат интерес към една и съща жена, влязоха в директен конфликт

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Словесна буря се разрази в "Ергенът", след като Стоян Димов и Георги Гатев застанаха лице в лице, за да изяснят отношенията си заради Илияна и зародилия се любовен триъгълник.

Ситуацията се нажежи, след като Гатев се сближи с красавицата по време на отсъствието на Стоян. Това предизвика сериозно напрежение между двамата мъже още преди срещата им, пише Шоу Блиц.

„Полюсите са между ярост и гняв и това да разбера другата гледна точка. Да се поставя в обувките на другия, но честно казано тази среща не я желая. Беше готин пич и продължава да е готин пич, който не харесвам“, заяви Стоян преди разговора.

От своя страна Георги Гатев запази по-спокоен тон: „Тя ми даде спокойствието и сигурността, че е приключила с него.“

Срещата започна директно, когато Гатев попита: „Какво се случва с тебе?“ Но Стоян отвърна остро: „Ти си бил голям плейбой!“

„Приятелски те питам, а казваш, че съм плейбой“, реагира изненадан Гатев.

Стоян не скри, че изобщо не е искал този разговор, но подчерта ясно намеренията си към Илияна: „Аз имам сериозни намерения към Илияна и ако твоите не са такива, не си струва да я залъгваш. Тя не го заслужава, защото е страхотен човек.“

Гатев обаче отвърна, че и той гледа сериозно на отношенията си с нея и вече е говорил открито по темата: „Без да я притискам, Илияна сама ми каза какво мисли за нещата със Стоян.“ Той допълни, че подобни ситуации са нормални и не бива да се драматизират: „Случват се тези неща – повече от един човек да има интерес към една жена.“

В крайна сметка Стоян опита да тушира напрежението и предложи мъжко решение: „Не искам да се боря с теб. Редно е да сме джентълмени и да оставим Илияна да реши вместо нас.“

Гатев обаче приключи разговора с категорична реплика: „Според мен за Стоян страницата е затворена.“

След този напрегнат сблъсък бъдещето на любовния триъгълник остава изцяло в ръцете на Илияна.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор
    Голяма красавица

    12:08 30.04.2026

  • 2 Сила

    6 0 Отговор
    Стоенчооооо , викни мама да ти издуха носа и да ти смени памперса , момченце мамино златно то !!!
    Бизнес - момченцето на мама ненагледно то , маминото полуидиотче ....

    12:10 30.04.2026

  • 3 Бай Георги

    2 0 Отговор
    Стоянчо,начина по който си тръгнал,Илиянчето ще си тръгне с Гатев.

    12:12 30.04.2026

  • 4 абе,

    4 0 Отговор
    Ники Николов и Краси Ванков прекалиха с мелодрамата на гърба на Илияна.Тя горката се чуди как да се отърве и от двамата който и натресе продукцията/защото по договор е безгласна буква/ а продуцентите домъкнака и СтоЕнчовата мама да и вменава вина и да и пробутва ,,златното,,си чедо.А баща му точи лиги по гумените цици на Бетинка които тя излага на сергия както Мартина в миналия сезон.Любомира също нарочно е поканена от НН да сее дразги между МаринЧо и Михаела.Колко и плати НН за да млясне МаринЧо? Това ли е мечтаната роля на тази ,,актриса,,Жалка работа са и двете с Мартина.

    Коментиран от #5

    12:21 30.04.2026

  • 5 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "абе,":

    А Мишето като резервна гума...докато Маринчо бръмчи с която си иска... Няма справедливост и това е...Как би реагирал Марин ако Мишето се целуваше по същия начин с друг ерген...Това е унижение .Дори и да признае на Мишето това не извинява Марин.

    Коментиран от #6

    12:32 30.04.2026

  • 6 абе,

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "така е":

    МаринЧо е послушен.Играе си ролята която му е наложила продукцията.Нарцис си е и той,харесва да го ухажват жени от всички възрасти,ласкае се,уж разумен го играе но има голяма предпоставка с годините да стане женкар.Михаела не заслужава такова отношение и абсолютно вярвам,че навън не би търпяла всичко това дори да е влюбена.

    12:48 30.04.2026