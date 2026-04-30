Стоян се нахвърли върху Гатев в "Ергенът"

Словесна буря се разрази в "Ергенът", след като Стоян Димов и Георги Гатев застанаха лице в лице, за да изяснят отношенията си заради Илияна и зародилия се любовен триъгълник.

Ситуацията се нажежи, след като Гатев се сближи с красавицата по време на отсъствието на Стоян. Това предизвика сериозно напрежение между двамата мъже още преди срещата им, пише Шоу Блиц.

„Полюсите са между ярост и гняв и това да разбера другата гледна точка. Да се поставя в обувките на другия, но честно казано тази среща не я желая. Беше готин пич и продължава да е готин пич, който не харесвам“, заяви Стоян преди разговора.

От своя страна Георги Гатев запази по-спокоен тон: „Тя ми даде спокойствието и сигурността, че е приключила с него.“

Срещата започна директно, когато Гатев попита: „Какво се случва с тебе?“ Но Стоян отвърна остро: „Ти си бил голям плейбой!“

„Приятелски те питам, а казваш, че съм плейбой“, реагира изненадан Гатев.

Стоян не скри, че изобщо не е искал този разговор, но подчерта ясно намеренията си към Илияна: „Аз имам сериозни намерения към Илияна и ако твоите не са такива, не си струва да я залъгваш. Тя не го заслужава, защото е страхотен човек.“

Гатев обаче отвърна, че и той гледа сериозно на отношенията си с нея и вече е говорил открито по темата: „Без да я притискам, Илияна сама ми каза какво мисли за нещата със Стоян.“ Той допълни, че подобни ситуации са нормални и не бива да се драматизират: „Случват се тези неща – повече от един човек да има интерес към една жена.“

В крайна сметка Стоян опита да тушира напрежението и предложи мъжко решение: „Не искам да се боря с теб. Редно е да сме джентълмени и да оставим Илияна да реши вместо нас.“

Гатев обаче приключи разговора с категорична реплика: „Според мен за Стоян страницата е затворена.“

След този напрегнат сблъсък бъдещето на любовния триъгълник остава изцяло в ръцете на Илияна.