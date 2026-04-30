Лоренцо Ламас откри любовта на 68 години в лицето на актрисата Хедър Локлиър (СНИМКА)

30 Април, 2026 14:59 2 088 11

Екшън звездата коментира новата си връзка за пръв път

Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездата от "Ренегат" Лоренцо Ламас за пръв път коментира публично връзката си с Хедър Локлиър, няколко седмици след като новината за отношенията им стана явна за публичността.

В интервю за Fox News Digital, публикувано в сряда, 68-годишният Ламас заяви, че вижда в Локлиър „най-невероятната жена“, която е срещал. „Преминал съм през много грешки и опити, но тя е изключителна“, посочва той. На въпрос дали е очаквал връзката им да се развие десетилетия след първата им среща, актьорът отговаря лаконично: „Краткият отговор е – не“.

Двамата се познават от началото на 80-те години, когато Ламас участва в сериала Falcon Crest, а Локлиър е част от актьорския състав на "Династия". През 1983 г. те се появяват заедно на корицата на списание Playgirl – фотосесия, която впоследствие Лоренцо Ламас припомни в социалните мрежи с архивен кадър.

По данни на TMZ, връзката между двамата е започнала в края на 2025 г., като те са посрещнали новата година заедно в Лас Вегас. Изданието публикува снимки от вечеря в ресторанта Barry’s Steakhouse в комплекса Circa Resort & Casino, където двойката е била на среща.

Източници, цитирани от медията, твърдят, че Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър вече са предприели следваща стъпка, като са запознали децата си. Локлиър има дъщеря – Ава Самбора – от брака си с Ричи Самбора, докато Ламас е баща на шест деца от предишни връзки. Срещата между семействата е преминала в неформална обстановка – обяд и кино, като според източници „всички са прекарали добре“.

В същото интервю актьорът подчертава и ролята на вярата в личния си живот. „С вяра в Христос можеш да преодолееш всичко“, казва той, допълвайки, че именно духовната му перспектива му е помогнала да намери стабилност в отношенията си.

По-рано този месец актьорът, познат от куп екшън сериали и филми, публикува, а впоследствие изтри, още една архивна снимка от съвместната фотосесия с Локлиър от 1983 г., придружена от библейски цитат за любовта. Публикацията беше възприета като индиректно потвърждение за сериозността на връзката им.


Подобни новини


  • 1 Кажи бе

    11 5 Отговор
    Лоренцо- чай шукарие...

    15:04 30.04.2026

  • 2 Про стачка

    14 4 Отговор
    Тоя ботокс наистина ли е Лоренцо Лама? Ако неяяхре написали че това е той никога бягане да го позная. Никога не е късно да се направиш на модерна маймуна и да станеш за решил

    Коментиран от #6, #7

    15:08 30.04.2026

  • 3 Анита от почивка

    0 3 Отговор
    Върнахме се от почивка , беше страхотно 🤣

    15:12 30.04.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    1 3 Отговор
    Закъснял е. Вдовицата ме заби на 49-50 г. като беше, още докато майка й беше пред умирачка на легло. И това не е любов, а съвсем друго нещо. Както и при мен не е.😎

    15:19 30.04.2026

  • 5 Иван

    6 1 Отговор
    Да са живи и здрави"младите"тъпчете сливките и да няма вънка,всички вътре.

    15:23 30.04.2026

  • 6 Име

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Про стачка":

    Честно, аз наистина не го познах.

    15:35 30.04.2026

  • 7 Улав

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Про стачка":

    Не те слуша главата

    15:41 30.04.2026

  • 8 Гост

    7 0 Отговор
    Леле какви сериали сме гледали. Ренегат и ловец на глави с индианеца. Сега само турски дават.

    15:44 30.04.2026

  • 9 Цвете

    2 2 Отговор
    МНОГО Е ГОТИНА ЖЕНА. КОГАТО БЕШЕ ОМЪЖЕНА ЗА РИЧИ САМБОРА ВСЕ ПРИСЪСТВАШЕ НА КОНЦЕРТИТЕ НА БОН ДЖОУВИ.ТОВА Е ЖИВОТА, ЛЮБОВ И КЪСМЕТ САМО ДА ЗНАЕШ ДА СИ ТОЛЕРАНТЕН.⚘️❤️⚘️

    15:47 30.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Бе не е за изпускане

    0 0 Отговор
    Бих и запретнал полата ......

    16:22 30.04.2026