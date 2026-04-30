Лоренцо Ламас откри любовта на 68 години в лицето на актрисата Хедър Локлиър (СНИМКА)

Звездата от "Ренегат" Лоренцо Ламас за пръв път коментира публично връзката си с Хедър Локлиър, няколко седмици след като новината за отношенията им стана явна за публичността.

В интервю за Fox News Digital, публикувано в сряда, 68-годишният Ламас заяви, че вижда в Локлиър „най-невероятната жена“, която е срещал. „Преминал съм през много грешки и опити, но тя е изключителна“, посочва той. На въпрос дали е очаквал връзката им да се развие десетилетия след първата им среща, актьорът отговаря лаконично: „Краткият отговор е – не“.

Двамата се познават от началото на 80-те години, когато Ламас участва в сериала Falcon Crest, а Локлиър е част от актьорския състав на "Династия". През 1983 г. те се появяват заедно на корицата на списание Playgirl – фотосесия, която впоследствие Лоренцо Ламас припомни в социалните мрежи с архивен кадър.

По данни на TMZ, връзката между двамата е започнала в края на 2025 г., като те са посрещнали новата година заедно в Лас Вегас. Изданието публикува снимки от вечеря в ресторанта Barry’s Steakhouse в комплекса Circa Resort & Casino, където двойката е била на среща.

Източници, цитирани от медията, твърдят, че Лоренцо Ламас и Хедър Локлиър вече са предприели следваща стъпка, като са запознали децата си. Локлиър има дъщеря – Ава Самбора – от брака си с Ричи Самбора, докато Ламас е баща на шест деца от предишни връзки. Срещата между семействата е преминала в неформална обстановка – обяд и кино, като според източници „всички са прекарали добре“.

В същото интервю актьорът подчертава и ролята на вярата в личния си живот. „С вяра в Христос можеш да преодолееш всичко“, казва той, допълвайки, че именно духовната му перспектива му е помогнала да намери стабилност в отношенията си.

По-рано този месец актьорът, познат от куп екшън сериали и филми, публикува, а впоследствие изтри, още една архивна снимка от съвместната фотосесия с Локлиър от 1983 г., придружена от библейски цитат за любовта. Публикацията беше възприета като индиректно потвърждение за сериозността на връзката им.