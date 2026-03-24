Разводът с Никол Кидман разорил Кийт Ърбан, музикантът свири на круизен кораб

24 Март, 2026 13:16 1 278 6

„Това е вид работа, която Кийт би отказал, ако беше женен за Никол Кидман", каза информиран вътрешен човек

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Певецът Кийт Ърбан е започнал „скромна работа“ след развода си с холивудската актриса Никол Кидман, пише Daily Mail.

Според журналисти, Ърбан наскоро е свирил на борда на круизния кораб Top Shelf Country Cruise, който се е отправял към Бахамите. Концертът е привлякъл малко над хиляда души, от което музикантът не бил напълно щастлив.

„Това е вид работа, която Кийт би отказал, ако беше женен за Никол Кидман“, каза информиран вътрешен човек.

Източникът обаче отбеляза, че Кийт Ърбан сега е принуден да приема подобни предложения, защото похарчил голяма сума пари за развода си.

„Той се опитва да подходи позитивно. Сега се справя добре, но изпълнението на круизен кораб е голяма промяна от турнето му миналата година.“ „Кийт е решен да продължи да работи, докато разработва някои вълнуващи планове за втората половина на тази година с новия си мениджърски екип“, отбеляза вътрешният човек.

На 7 януари беше съобщено, че актрисата официално се е развела с Кийт Ърбан след 19 години брак. В документите Никол Кидман посочва „непреодолими различия“ като причина за раздялата им, въпреки предишните слухове за изневяра от негова страна.

Раздялата на Никол Кидман и Кийт Ърбан беше обявена на 29 септември. TMZ съобщи, че актрисата и певецът живеят отделно от началото на лятото, като Кидман поема отговорността за грижите за двете им деца.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    6 0 Отговор
    Ами не е бил толкова хитър като Том Круз,за за знае кога да се разведе .

    13:21 24.03.2026

  • 2 ККИДМАН Е ДОООООЛНАААКУЧКА

    9 0 Отговор
    КАК ШЕ ЖИВЕЕ 19. ГОДИНИ С НЯКОЙ И НАКРАЯ ША РАЗБЕРЕ ЧЕ ИМАЛИ НЕПРЕОДОЛИМИ РАЗЛИЧИЯ.... ЯВНО МУ Е ОБРАЛА КАСИЧКАТА И ТЮТЮЮЮЮЮ...

    13:23 24.03.2026

  • 3 Нека бачка !

    6 0 Отговор
    Га се жени къде ти беше акъла?

    13:24 24.03.2026

  • 4 Който

    2 0 Отговор
    Се ожени, губи. Затова, чук и бег.

    13:33 24.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тити на Кака

    0 0 Отговор
    Никол Кидман има състояние от 250 млн$, Ърбан също не е бедняк със своите 75млн, но работата не е само в парите. Удоволствието да обезкости съпруга, с когото се развежда, е една от върховните наслади в живота на добре възпитаната дама.
    По-отмъстително същество от една зарязана жена няма измислено на този свят...

    14:29 24.03.2026