Новини
Любопитно »
Джесика Алба на 45 г.: от холивудска звезда до успешен предприемач

28 Април, 2026 12:42 936 6

  • джесика алба-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти за актрисата

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова

Днес, 28 април, актрисата Джесика Алба отбелязва своя рожден ден. Родена през 1981 г., тя навършва 45 години и продължава да бъде не само звезда от екрана, но и успешен предприемач и обществена фигура.

От телевизионен пробив до световна слава

Кариерата на Алба започва още в ранна възраст, но истинският ѝ пробив идва с научнофантастичния сериал Dark Angel, продуциран от Джеймс Камерън. Именно тази роля я превръща в глобална сензация и отваря вратите към киното.

Следват участия в хитови филми като Fantastic Four, Sin City и Honey, които затвърждават имиджа ѝ на една от най-търсените актриси през 2000-те.

Любопитни факти от биографията ѝ:

  • Като дете Алба страда от сериозни здравословни проблеми, включително колабирали бели дробове и чести пневмонии.
  • Израства в семейство на военен, което означава чести премествания и адаптация към нови среди.
  • Освен актриса, тя е и успешен бизнес лидер – основател на компанията The Honest Company, специализирана в екологични и безопасни продукти.
  • Нееднократно е включвана в класации за най-красивите жени в света.

От Холивуд към бизнеса

В последното десетилетие Алба постепенно се отдръпва от активната актьорска кариера и се фокусира върху предприемачеството. Нейната компания се превръща в сериозен играч на пазара на потребителски стоки и символ на т.нар. „чист“ лайфстайл.

Това я нарежда сред малкото актриси, които успешно изграждат втори, дори по-влиятелен професионален път извън киното.

През последните години Джесика Алба остава в светлината на прожекторите не толкова с нови филмови роли, колкото с бизнес инициативи, участие в социални каузи и публични изяви. Тя продължава да развива The Honest Company и да популяризира устойчивия начин на живот.

Същевременно Алба е активна и в социалните мрежи, където споделя моменти от семейния си живот, което допълнително засилва връзката ѝ с феновете.


Историята на Джесика Алба е пример за еволюция – от дете с крехко здраве до холивудска звезда, а след това и до успешен предприемач.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    0 0 Отговор
    Джесика Алба e на 45 г.: От холивудска звезда до успешна предприемачка.

    12:47 28.04.2026

  • 2 Освалдо Риос

    2 1 Отговор
    И на Петрохан се кланяха на Изида за здраве и берекет.

    12:51 28.04.2026

  • 3 И какво работи?

    3 3 Отговор
    Разбрахме, че може да се снима по разни места, това и баба го може.
    С какво е допринесла нещо за обществото освен с ненужни снимки?
    Ай, шъ вий…

    Коментиран от #4

    12:55 28.04.2026

  • 4 Работи…

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "И какво работи?":

    над себе си.
    И пие кафе.

    13:27 28.04.2026

  • 5 Хм.....

    0 2 Отговор
    Оприличава се на Нефертити! Нахално...

    13:31 28.04.2026

  • 6 Реално

    0 0 Отговор
    семейно положение, Разведена с 3 деца, обича да се забавлява ..........

    14:04 28.04.2026