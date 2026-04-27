Александра Богданска показа стил и блясък на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ (СНИМКИ)

Александра Богданска бе българското присъствие сред официалните гости на премиерата на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“ в Лондон. За събитието тя избра ефектна черно-червена рокля на Pembe Kenan Haute Couture, с която заложи на драматична и елегантна визия.
Тоалетът на Богданска беше представен от модната марка като нещо повече от рокля – като силует, който се движи между висша мода и артистично присъствие, пише Марица. Именно този тип визия пасна напълно на атмосферата на събитие, свързано с една от най-емблематичните модни продукции в киното.
Продължението на култовия филм връща зрителите в света на висшата мода, където Миранда Пристли отново е в центъра на събитията. Звездите от оригинала Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи се завръщат, а филмът дебютира ексклузивно в кината на 1 май 2026 г.
Режисьор на лентата отново е Дейвид Франкел, а сценарият е на Алайн Брош МакКена. Официалните материали на Disney и 20th Century Studios представят филма като голямото пролетно заглавие на студиото, което идва близо две десетилетия след оригинала.
Новата история отново среща Миранда Пристли и Анди Сакс, но този път на фона на медийна и модна индустрия, променена от дигиталната ера. По официални описания и медийни публикации продължението разглежда именно сблъсъка между стария блясък на печатната мода и новите правила на съвременния свят.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
