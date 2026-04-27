Александра Богданска показа стил и блясък на премиерата на „Дяволът носи Прада 2“ (СНИМКИ)

Александра Богданска показа стил и блясък на премиерата на „Дяволът носи Прада 2"
27 Април, 2026 12:58 1 425 16

Моделът заложи на стилна черна рокля с червен акцент

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Александра Богданска бе българското присъствие сред официалните гости на премиерата на дългоочакваното продължение на „Дяволът носи Прада“ в Лондон. За събитието тя избра ефектна черно-червена рокля на Pembe Kenan Haute Couture, с която заложи на драматична и елегантна визия.

Тоалетът на Богданска беше представен от модната марка като нещо повече от рокля – като силует, който се движи между висша мода и артистично присъствие, пише Марица. Именно този тип визия пасна напълно на атмосферата на събитие, свързано с една от най-емблематичните модни продукции в киното.

Продължението на култовия филм връща зрителите в света на висшата мода, където Миранда Пристли отново е в центъра на събитията. Звездите от оригинала Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи се завръщат, а филмът дебютира ексклузивно в кината на 1 май 2026 г.

Режисьор на лентата отново е Дейвид Франкел, а сценарият е на Алайн Брош МакКена. Официалните материали на Disney и 20th Century Studios представят филма като голямото пролетно заглавие на студиото, което идва близо две десетилетия след оригинала.

Новата история отново среща Миранда Пристли и Анди Сакс, но този път на фона на медийна и модна индустрия, променена от дигиталната ера. По официални описания и медийни публикации продължението разглежда именно сблъсъка между стария блясък на печатната мода и новите правила на съвременния свят.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

  • 1 Бих

    9 3 Отговор
    Я боднaл...

    13:02 27.04.2026

  • 2 Малката Рижа

    13 1 Отговор
    Много ѝ подута устата, сигур от смукане на пръсти по частните самолети и други работи.

    13:03 27.04.2026

  • 3 чушки

    5 0 Отговор
    Марица не може да пише защото е река.

    13:06 27.04.2026

  • 4 Като гледам

    16 0 Отговор
    Няма мнаго желаещи папараци да я снимат само фотографа които тя си е довела смешна работа

    И тая е една многооо надценена звезда

    13:09 27.04.2026

  • 5 щамов работник

    3 3 Отговор
    Искам да се пъхна в тази голяма,червена обувка/дето е до Александра/и да спя там! А мацката да легне до мене,евантюелман.

    13:11 27.04.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Перо

    14 0 Отговор
    Стига вече с тая селска пръчка! Баща и още ли е жив да плаща за реклама?

    13:22 27.04.2026

  • 8 Пилотът Гошу

    11 1 Отговор
    Кви са тея селски платени реклами? Кво общо има нашата пръчка с филма? Напънала е всички канали да иде да се цопне и да се снима, че да продава чалъми...
    Тея от филма нито са я чували, нито нищо...
    Напляка некадърно силикона, заряза оня клоун и ръгна да чеше сърбежа... Кво я пробутвате като звезда...

    13:43 27.04.2026

  • 9 еееееее

    5 0 Отговор
    кога ли ще изгори покрай тая някой загорял дрътак с име Мечо или Бебе

    13:54 27.04.2026

  • 10 Много

    3 0 Отговор
    Грозна и неподходяща рокля!!!

    13:57 27.04.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Мнение

    5 0 Отговор
    Само дяволски филми, сериали, енергийни напитки и др античовешки глупости ни налагат в ежедневието???

    МАХНЕТЕ ГИ ТИЯ БЕ!!!
    НА КОЙ НОРМАЛЕН МУ ПУКА ЗА ПРАДА И КВО БИЛИ НОСЕЛИ РАЗНИ ЛЕКИ ЖЕНИ?!

    14:01 27.04.2026

  • 14 За един приятел питам

    4 0 Отговор
    Чий го дири там ?

    14:04 27.04.2026

  • 15 Ами,

    5 0 Отговор
    Съжалявам да го напиша но след като си подмени лицето и тялото с пластични операции стана клише и има чалгарско излъчване а и поведението и е такова.Това нито е стил нито е блясък.Тази рокля горе долу става но останалите в които я обличаше асеновградското Пембе си беше направо кич.

    14:19 27.04.2026

  • 16 БРАВО БОГДАНСКА

    3 0 Отговор
    ЕДНА КОШНИЦА ЧУРЕЦИ СИ ОБРАБОТИЛА

    14:22 27.04.2026