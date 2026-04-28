3-ти сезон на "Домът на дракона" започва на 22 юни (ВИДЕО)

Трети сезон на драматичния HBO Original сериал „Домът на дракона“ ще дебютира на 22 юни в стрийминг платформата HBO Max. Базиран на романа “Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин, сериалът, който се развива 200 години преди събитията от феномена „Игра на тронове“, разказва историята на дом Таргариен. По един нов епизод от общо 8 ще дебютира всеки понеделник до финала на 10 август.

Новият сезон на „Домът на дракона“ продължава историята в момент, в който дълго назряващото напрежение в дома Таргариен прераства в опустошителната война за Железния трон. След години на интриги, съюзи и предателства, съперничеството между Ренира Таргариен и Егон II Таргариен навлиза в решаваща фаза. Сега, когато могъщите домове са принудени да изберат страна, Вестерос се оказва въвлечен във война с грандиозни битки по суша и море, зрелищни дуели между дракони и напрежение, които ще променят съдбата на Седемте кралства.

Създател, шоурънър и изпълнителен продуцент е Райън Кондал. Към него се присъединява и Джордж Р.Р. Мартин като създател и изпълнителен продуцент. Сред останалите изпълнителни продуценти са Сара Хес, Мелиса Бърнстейн, Кевин де ла Ной, Винс Жерардис, Дейвид Ханкок и Филипа Гослет. Сериалът е базиран на книгата “Огън и кръв“ на Джордж Р. Р. Мартин.

В новия сезон участват актьорите Мат Смит, Оливия Кук, Ема Д'Арси, Стив Тусент, Фабиен Франкъл, Юън Мичъл, Том Глин-Карни, Соноя Мизуно, Рис Ифанс, Хари Колет, Бетани Антония, Фийби Кембъл, Фия Сабан, Джеферсън Хол, Матю Нийдъм, Джеймс Нортън, Том Бенет, Киран Бю, Кърт Егияуан, Фреди Фокс, Клинтън Либърти, Гейл Ранкин, Абубакар Салим, Том Кълън, Томи Фланаган, Дан Фоглър, Джоплин Сибтейн и Бари Слоун.