Актьори, премиера и официално заглавие: Обявиха подробности за новия филм по "Хрониките на Нарния"

Netflix промени премиерната стратегия за новия филм от поредицата Хрониките на Нарния, режисиран от Грета Гъруиг. Заглавието Narnia: The Magician’s Nephew вече е насрочено за 12 февруари 2027 г., вместо първоначално планираната премиера около Деня на благодарността през 2026 г., като ще получи пълно широко киноразпространение преди появата си в платформата на 2 април 2027 г.

Предварителни прожекции във формат IMAX ще започнат на 10 февруари. Решението за отлагане е свързано както с производствени забавяния – включително инцидент с член на актьорския състав, довел до шестседмична пауза в снимките – така и със стратегическо пренасочване към по-мащабно киноразпространение. Филмът ще се конкурира с други премиери, сред които продукции на Sony Pictures и Paramount Pictures.

Проектът е адаптация по романа "Племенникът на магьосника" на К. С. Луис и ще представи началото на историята за създаването на Нарния. В актьорския състав участват новите лица Дейвид Маккена и Беатрис Кембъл, както и утвърдени имена като Ема Маки, Кери Мълиган, Кобна Холбрук-Смит, Даниел Крейг и Мерил Стрийп.

Грета Гъруиг, четирикратно номинирана за награда Оскар, заяви, че проектът има дълбоко лично значение за нея, като подчерта влиянието на книгите върху въображението ѝ още от детството. По думите ѝ идеята за свят, създаден чрез музика и въображение, остава водеща в творческия ѝ подход към филма.

От страна на IMAX също изразиха подкрепа за решението за отлагане, като посочиха, че това дава възможност за по-широко киноразпространение и оптимално представяне на визуалната концепция на филма. Представители на The C. S. Lewis Company отбелязаха, че адаптацията запазва духа на оригиналното произведение и цели да представи историята пред ново поколение зрители.

Продуценти на филма са Марк Гордън, Ейми Паскал, Винсент Сийбър-Смит и самата Гъруиг, като в изпълнителната продукция участват Патриша Уичър, Дъглас Грешам и Мелвин Адамс.