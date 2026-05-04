Голям скандал в Румъния с отбора на Георги Миланов - ощетиха сериозно Динамо Букурещ

Горещи страсти и бурни емоции разтърсиха румънския футбол след драматичния сблъсък между Университатя Крайова и Динамо Букурещ, в който българският национал Георги Миланов бе сред основните действащи лица. Домакините от Крайова триумфираха с 2:1, но победата им бе белязана от сериозни съдийски полемики, които разбуниха духовете както на терена, така и извън него.

Решаващият гол за Университатя, реализиран от Стивън Нсимба, предизвика буря от недоволство. Повторенията ясно показаха, че нападателят се е намирал в явна засада в началото на атаката, но нито главният съдия, нито системата ВАР реагираха на ситуацията. Това предизвика гневни реакции от лагера на "червените кучета", които не скриха разочарованието си от поредното спорно съдийско решение. Наставникът на Динамо, Желко Копич, добре познат и на българските фенове от престоя си в Ботев Пловдив, не спести критики след последния съдийски сигнал.

"Останах без думи, когато видях, че голът не бе отменен. Случи се буквално пред очите ми. Всеки път, когато потърсим обяснение от съдиите, ни казват да говорим след мача. Но какъв е смисълът?", възмути се Копич пред медиите.

Треньорът не пропусна да припомни и други спорни моменти от последните срещи на Динамо, като визира и поражението от Рапид Букурещ, където отново главният съдия Шаболч Ковач бе в центъра на съдийския ураган.

"Експертите по съдийство потвърдиха, че има засада. В Рапид – нарушение срещу наш играч, сега – отново същият съдия. Загубихме мачовете заради тези решения", допълни разочарованият специалист.

Георги Миланов, който започна като титуляр за Динамо и бе заменен в 73-ата минута, също не остана безучастен към случилото се. Българският полузащитник използва социалните мрежи, за да изрази иронично недоволството си, публикувайки стори с коментар: "Благодаря много", като акцентира върху спорната ситуация с Нсимба.

Междувременно, появилите се слухове за евентуална контузия на Миланов бяха категорично опровергани – смяната му бе чисто тактическа.

След този напрегнат двубой Университатя Крайова затвърди лидерската си позиция във временното класиране с 45 точки, докато Динамо Букурещ остава на четвърто място с 34 точки и продължава битката за място в Лигата на конференциите.