Бюджетната лампа свети в червено: Дефицитът удари 15-годишен връх

4 Май, 2026 18:56

Това сочат данни на Фискалния съвет

Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов, Автор във Fakti.bg

Бюджетът за 2025 г. е приключил с дефицит от 4,1 млрд. евро, което представлява над 3,5% от брутния вътрешен продукт за годината. Това показват данните, на базата на които Фискалният съвет отправя препоръки към редовното правителство във връзка с предстоящата работа по изготвянето на проектобюджета за 2026 г.

Отчетеният резултат надвишава прага от 3% от БВП, заложен в Пакта за стабилност и растеж. Въпреки това към момента няма непосредствен риск от процедура за свръхдефицит заради действащата дерогация за разходите за отбрана. Очаква се именно поради изключването на част от военните разходи при оценката официално отчетеният дефицит да бъде коригиран надолу.

Фискалният съвет обаче предупреждава, че натрупаният бюджетен дисбаланс остава значителен. Към март 2026 г. дефицитът с натрупване е 1,5 млрд. евро, или 1,2% от БВП. Това е най-високата стойност за последните 15 години - от 2010 г. насам.

Според анализа този резултат подчертава сериозни структурни проблеми в публичните финанси. Общите правителствени разходи за 2025 г. достигат рекордните 48,4 млрд. евро, или 41,7% от БВП, докато приходите възлизат на почти 44,3 млрд. евро, което представлява 38,2% от икономиката.

От Фискалния съвет посочват, че разликата между приходите и разходите не е резултат от цикличен икономически спад, а е симптом на дълбоко вкоренен структурен дефицит.

Основната причина за него е финансово необезпеченото увеличение на текущите социални трансфери и възнаграждения. Отчита се сериозен ръст на текущите разходи за пенсии и публични услуги, сред които обществен ред, образование, здравеопазване и други социални разходи. Те създават дългосрочни задължения за държавния бюджет.

Същевременно възнагражденията в бюджетния сектор нарастват с ускорен темп. Според Фискалния съвет това оказва натиск и върху заплатите в частния сектор, които се повишават по-бързо от производителността на труда.

Институцията предупреждава, че растежът на текущите социални трансфери и възнаграждения е силен проинфлационен фактор, което се потвърждава и от предварителните данни за инфлацията през април.

Като друг проблем е посочено увеличението на консолидирания дълг на сектор "Държавно управление", който през 2025 г. вече достига почти 30% от БВП. Тревожна тенденция се наблюдава и при обслужването на държавния дълг. Разходите за лихви през 2025 г. се увеличават със 76% до 954 млн. евро, достигайки 0,8% от БВП. Това е пряко следствие от натрупването на нови задължения.

На този фон Фискалният съвет отправя няколко препоръки към редовното правителство при подготовката на Бюджет 2026.

Първата е запазване на текущата политика на данъчно облагане. Според институцията ниските ставки и плоският данък остават предимство за България. От Съвета посочват, че бюджетните приходи нарастват с добри темпове и проблемът очевидно е в разходната част на бюджета.

Втората препоръка е премахване на автоматичните увеличения на заплати и пенсии, записани в законите за отделните сектори. Фискалният съвет обръща внимание, че голяма част от разходите за персонал в публичния сектор са обвързани със средната или минималната работна заплата. Особено внимание се обръща на МВР, където се планира значително автоматично увеличение на заплатите през 2026 г.

Според институцията подобни автоматични механизми водят до по-голямо потребителско търсене, а премахването им би било ефективна антиинфлационна мярка.

Фискалният съвет препоръчва още режимът на разпределение на осигурителната тежест между работодател и служител да бъде еднакъв за всички работещи. Според институцията държавните служители на служебно правоотношение и полицаите трябва да плащат същите осигуровки като останалите работещи. Препоръчва се и преразглеждане на категориите служители, които имат право на ранно пенсиониране.

Сред основните предложения е и административна реформа на бюджетно заетите, която да обхване числеността, структурата и функционалността на секторите и отделните административни единици. Фискалният съвет настоява за незабавни мерки за оптимизация на държавната администрация, включително преструктуриране и консолидация на ведомства с дублиращи се функции.

Като пример е посочено намаляване на броя на министерствата от 19 на 16. Според институцията във всички основни сектори трябва да бъде направен преглед на публичните разходи по методиката на Министерството на финансите, включително по отделните програми.

Друга препоръка е всички служители в публичната администрация, които са навършили пенсионна възраст, да бъдат освободени от заеманите длъжности в краткосрочен порядък. Според Фискалния съвет тази мярка може бързо да ограничи разходите за персонал, да освободи административен ресурс и да постави начало на по-широка реформа в управлението на публичния сектор.

Институцията настоява и за закриване на незаетите щатни бройки в публичната администрация. Според анализа това трябва да се направи незабавно, за да се ограничат трайно разходите за персонал и да се предотврати бъдещ натиск за запълване на тези позиции.

Фискалният съвет определя тази мярка като бърз и ефективен инструмент за оптимизация на административната структура, без да се засягат пряко служителите, които в момента заемат длъжности.

Освен краткосрочните препоръки институцията настоява редовното правителство да постави началото на по-дълбоки структурни реформи в публичните финанси. Целта им трябва да бъде трайна оптимизация на публичния сектор и ограничаване на натиска върху бюджета.


София / България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кой, кой ще ми дадье пари???

    1 0 Отговор
    Кой, кой?

    18:59 04.05.2026

  • 2 Българин

    3 1 Отговор
    Трябва да се вдигнат заплатите на полицаите, на тайната полиция, на прокурорите и да се назначат още поне 200 хиляди калинки и ще се наредят нещата!

    18:59 04.05.2026

  • 3 Леля Асенка

    3 0 Отговор
    Ама аз искам да харча

    19:00 04.05.2026

  • 4 Академик Плъх

    2 0 Отговор
    Ама на мен ми се пътува

    19:01 04.05.2026

  • 5 Сталин

    4 1 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    19:03 04.05.2026

  • 6 Кой гепи парите?

    3 1 Отговор
    Къде е Тулупа , Фритюрника , Славуца.

    19:04 04.05.2026

  • 7 Сталин

    1 2 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #11

    19:04 04.05.2026

  • 8 Горски

    2 1 Отговор
    100 милиона за "бизнеса", а 20 милиона за 6,5 милиона население! Ето, това е либералната политика на сегашното соросоидно правителство. Който пее такива политкоректни кретенщини, е по безмозъчен от египетска мумия. Народа вече е много гневен на всички политически толупи. И такива малоумни писания го правят още по гневен, и ще го изкарат по улиците още по бързо!!! Е да видите, когато акъл дават тъпаци, които са Харвард, или Урсула образовани. 40% повишено каско от вчера, само за година. Юли 2025 фирма ми повиши услугите и тя с 40%. Домати 5 юро, агнешко миналата година 16 лв., тази 20 юрошита. Масло миналата година преди юрошита 4.70 лв., тази година над 9 лв. За ток и студена вода не говорим повишения, те не влизат в статистиката. Двоен ценови шок, прием Юрошит и криза горива. Представител на Територията в ЕЦБ. Да му мислят банковите служители, които не подкрепиха протестите срещу Юрошита. Окончателно ни заробиха, за разлика от Полша, че и цифров става. От въвеждането на евраците няма никаква инфлация! Тъй говореха Боко, Ампарцумян, знайни и незнайни есперти и много ментъраджии и шмекери. Излъгаха народа и трябва да бъдат изритани отзаде.

    19:06 04.05.2026

  • 9 крадев

    2 1 Отговор
    ще ви спася!

    19:06 04.05.2026

  • 10 Дориана

    4 1 Отговор
    Разбира се, това са последствията от корумпирания мафиотски модел на Борисов и Пеевски с помощта на ИТН и БСП ОЛ. Сега точно те трябва да понесат отговорността за растящата пълзяща инфлация точно при тяхното управление, засилването на инфлацията след Ненавременното влизане на България в Еврозоната с Евро , с огромния заем, който изтеглиха и вкараха целия български народ в дългова спирала и накрая с умишленото прикриване на истинското финансово състояние на България за да си осигурят политическото оцеляване , но не им се получи Народа им показа Червен Картон.

    19:07 04.05.2026

  • 11 гуталин

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    ти нали имаш само един о$$ран френч?

    19:08 04.05.2026

  • 12 Съкращения на

    2 0 Отговор
    калинките в администрацията ,спешно!

    19:09 04.05.2026

  • 13 Цензура

    0 0 Отговор
    Всеки предлага какви ли не мерки, но никой не споменава това, което ОЧЕВИДНО трябва да се направи: да се спрат всевъзможните помощи на пapaзитното плeме !!! Как я виждате тая работа, бе? в 6.5 милиона държава - 1 милион НЕ работят и отказват да работят, въпреки че са здрави и в трудоспособна възраст.... а държавата ги хрaнтути с парите на работещите? Е, колко ще издържи бюджета при това положение, като освен това има застаряване и много пенсионери, раздут бюджетен сектор и т.н.
    То реално под 40% от населението хранят останалите над 60% !!!

    Още преди 15-20 години казвах, че ще се стигне до тук. Ако тогава държавата, политиците бяха инвестирали в енергетика например, щяхме да сме енергиен хъб на Балканите, а и в Европа. Ако бяха инвестирали в производство, щяхме да имаме предприятия, индустриална мощ. Ако бяха инвестирали в инфраструктура, щяхме да имаме първокласни магистрали, пътища, ЖП-мрежа, ако бяха инвестирали в туризъм, щяхме да печелим милиарди - исторически туризъм, планински, балнеотуризъм....
    Вместо това те "инвестираха" десетки милиарди в развъждaнето на цигaнитe и разбира се, всички ние получихме... цигaни. Мързеливи, нагли, искащи всичко наготово, защото така са ги научили политиците... и проблемите ни с тия ще стават все по-големи. Какво стана със скъпите и масово рекламирани програми за интеграция, бе... колко от тия се "интегрираха" - извън тези, които и преди си работеха, учеха и плащаха данъци?

    19:09 04.05.2026

  • 14 Вчера

    3 0 Отговор
    Имаше статия тук че според ИПИ (Институт за пазарна икономика) финансите на България в момента са най зле от хилядолетие.Държавния дълг е вече по висок от всички активи на държавата ( фискален и валутен резерв, задължителните резерви на банките и влогове на граждани и фирми). Де факто България е в реален фалит ,и съществува единствено на заеми със солени вече лихви от МВФ, СБ и частни кредитори. Само за миналата година от коалиционното правителство на ГЕРБ - ИТН- БСП с ментор Пеевски бяха изтеглени 21 милиарда лева. Съвсем скоро държавата ще е принудена да продава собственост срещу дълг ,в противен случай обявяване на фалит. Статията е точна че финансите в момента на държавата са най зле от 1000 години.

    19:09 04.05.2026

  • 15 НЕ ЗНАЯ ТЕЛЕПАТ

    2 0 Отговор
    Ли съм?!??. Но по скоро е логично при тези КОРУМПИРАНИ политици тук да е логично да напиша още преди година че дефицитът във България е висок и това което говорят от герба шиши и техните помощници е лъжа. Крият и взимат дълг а дълга отиват по джобове и БАН. Сметки на управляващите. И това съм писал десетки пъти. Дефицита беше 5-7 % а те казваха 3%. И Европа ни вярваше.

    19:09 04.05.2026

  • 16 Според някои

    0 0 Отговор
    финансисти и икономисти, дефицитът е около 6%, и е крит съзнателно, за да ни набутат в Юрошитко.пейко зоната. Но инфлацията чупи рекорди 41% за 5 ., а увеличение на цени от 2020 след юрочакалнята до 2026 стигна сто процента. А идва енергийна криза, тази година сметките за ток януари и февруари биха рекорди от 200 до 400 лв. месечно. При средна пенсия хиляда лева, само сметка за ток 200 лв., плюс СИ дори да не ползваш парно 80 лв. на Запад енергийно беден си ако харчиш над 10% от чист доход. А в територията ако харчиш за енергия парно и ток 20% - 30% си богат. Следва и увеличение на лихви от ЕЦБ, честито на печелившите.

    19:10 04.05.2026

  • 17 Оказа се че ВМРО има 4 депутата от

    1 0 Отговор
    Квотата на Радев. ВМРО които бяха в коалиция с ГЕРБ а шкембето беше вицепремиер на тиквун. Двама от депутатите от ВМРО имат по 30 хиляди преференции...Затова Радостин Василев лидера на МЕЧ заяви по БТВ че Радев е купил 300 хиляди гласа спонсорирани от олигарсите му. Каракачанов се включил с коментар под публикацията на Радостин Василев че няма нищо странно в това защото ВМРО имали силни структури и е нормално да гласуват с преференции за своите кандидати. Те ВМРО ако бяха със силни структури нямаше да имат 0.9% на по предишните избори когато след това се отказаха да участват. Прав е Бареков че разлика между ВМРО и ИТН няма,и двете клики подлоги на свинята и тиквата ,само че кayнa мунчо вкара пак ВМРО в парламента и шайката им а изрита ИТН

    19:11 04.05.2026

  • 18 Истината

    1 0 Отговор
    Бившият финансов министър определи като популистко решението на Борисов да се отпуснат 7.8 милиарда годишно за повишаване на заплатите със 70% в МВР и МО и с 25% на държавните служители.
    Скорошни събития (2025-2026 г.): В началото на месец март 2026 г. се появяват публикации, цитиращи Бойко Борисов, че "ще издири кой му е предложил" Симеон Дянков, изразявайки дистанциране от него. Борисов заявява че Дянков " не спря да ни плюе и без това заради него още ме подиграват за постната пица." В отговор на това, Симеон Дянков коментира публично действията на Борисов и неговите правителства, като например наскоро (към края на месец март 2026 г.) разкрива че в първия мандат на Борисов е заявил за постната пица за да не се теглят нови милиарди заеми ,които след време ще фалират държавата и ще сринат икономиката ни. Дянков заяви също че като финансов министър е предложил да се премахне привилегията на полицаите от 20 брутни работни заплати и да внасят осигуровки, но Борисов е взел думата и заявил " Тази привилегия е още от Тодор Живково време, нека не сме ние които ще направим това ,а да оставим другите след нас да го направят". Дянков заяви още че след тези милиардни заеми през 2025 г. едва ли някога страната ще се изправи финансово. Симеон Дянков в момента е председател на фискалния съвет на България.

    19:11 04.05.2026

