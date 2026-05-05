Ергенът Стоян си тръгва преждевременно - изгонен от участничките?

Стоян, който така и не можа да се наложи като Ерген, напуска предаването окончателно следващата седмица. Това ще стане на специалната Церемония на Жълтата роза, в която всяка от дамите в имението на любовта ще трябва да засвидетелства своя категоричен интерес към един-единствен мъж.

Момите ще трябва да вземат своето финално решение за сърцето на кой от тримата ергени ще се борят до край. Или пък ще вземат решение да напуснат „Ергенът“ необвързани?

Най-сложна е ситуацията на Стоян, който има интерес само към Илияна. Тя няма да му даде своята жълта роза и това ще доведе до нов прецедент в предаването, като за първи път Ерген ще си тръгне сам и преди края на предаването, пише Hotnews.bg.

Напрежение тази седмица в „Ергенът“ имаше и около двамата ергени Стоян и Гатев, които се срещнаха очи в очи. Искрите помежду им прехвърчаха още с първата реплика, когато Стоян се обърна към съперника си с думите - „Ти си бил голям плейбой“.

Разговорът премина през гняв, его и опити за надмощие, преди постепенно да отстъпи място на по-зряло разбиране. „Срещнаха се двама уверени мъже, които знаят какво искат“, заключи Стоян след разговора, докато Гатев хладнокръвно обобщи ситуацията с думите - „накрая жената избира“.

Срещата не даде окончателни отговори, но очерта ясни позиции – Стоян заяви, че ще се бори докрай за Илияна, докато Гатев демонстрира увереност, че изборът на дигиталната маркетоложка вече е направен и е в негова полза. Именно този сблъсък на характери постави Илияна в центъра на най-заплетения любовен триъгълник в „Ергенът“ до този момент. Тя осъзна, че изборът ѝ не е просто между двама мъже, а между две различни усещания за самата себе си в любовен план.

„Изборът не е между двама мъже, а между това как се чувствам“, призна тя, като стигна до извода, че трябва да постави себе си на първо място и да намери съвместимост с човека до себе си, а не просто тръпка.