Кейт Мидълтън е ядосана на принц Хари заради негово интервю

Интервюто на принц Хари за BBC News от май миналата година е поставило на сериозно изпитание отношенията му със семейството, включително със снаха му Кейт Мидълтън, сочи откъс от предстоящата книга на кралския биограф Кристофър Андерсен „Kate! The Courage, Grace, and Power of the Woman Who Will Be Queen“.

Според автора изказванията на Хари относно здравословното състояние на баща му крал Чарлз III са породили съмнения около възстановяването на монарха и са били възприети като неуместни в контекста на лечението му. В интервюто принцът заяви, че не знае „колко време остава“ на баща му – коментар, който, по думите на Андерсен, е предизвикал по-скоро разочарование, отколкото гняв у Кейт.

Източници от кралското обкръжение, цитирани в книгата, описват принцесата на Уелс като „изключително внимателен и отдаден човек“, но подчертават, че и тя има граници. Според Андерсен именно личният ѝ опит със заболяването е направил реакцията ѝ по-чувствителна. През 2024 г. както Чарлз III, така и Кейт Мидълтън преминаха през лечение на онкологични заболявания – обстоятелство, което, по оценка на експерта, е задълбочило взаимното им разбиране и е направило публичните спекулации по темата още по-тежки за възприемане.

В този контекст изявленията на Хари са били възприети като деморализиращи, особено предвид факта, че става дума за здравословно състояние, което традиционно се разглежда като личен въпрос в рамките на британското кралско семейство.

Книгата отбелязва и промяна в позицията на Кейт Мидълтън в дългогодишния конфликт между двамата братя. Досега тя е била смятана за посредник между принц Уилям и Хари, но след интервюто е застанала изцяло зад съпруга си. По данни на Андерсен реакцията на Уилям е била изключително остра, като напрежението между двамата братя се е задълбочило допълнително след публикуването на мемоарите на Хари "Резервният" през 2023 г.

Отношенията между принц Хари и кралското семейство остават обтегнати още от 2020 г., когато той и съпругата му Меган Маркъл се оттеглиха от официалните си задължения и се установиха в САЩ. Двойката живее в Калифорния заедно с децата си – принц Арчи и принцеса Лилибет.

Въпреки публично изразеното желание за помирение от страна на Хари през последните години, анализатори отбелязват, че конкретни признаци за сближаване между страните засега липсват. Книгата на Андерсен, в която се разглеждат в детайли отношенията в кралското семейство, излиза на 5 май.