Излезе първият трейлър на "Одисея"-та на Кристофър Нолан (ВИДЕО)

Първият официален трейлър на новия филм на Кристофър Нолан – адаптация на класическия епос "Одисея" – беше публикуван, разкривайки първи кадри от една от най-амбициозните продукции в кариерата на режисьора.

В центъра на сюжета е Мат Деймън в ролята на Одисей – митологичния герой, чийто десетгодишен път към родната Итака след края на Троянската война е сред най-разпознаваемите разкази в античната литература. Трейлърът представя ключови персонажи, включително Том Холанд като Телемах, Ан Хатауей в ролята на Пенелопа и Робърт Патинсън като Антиной – един от женихите, обсаждащи двореца в отсъствието на Одисей.

Във визуалните откъси се появяват и митологични елементи от оригиналния разказ – включително срещи с циклопа, морски стихии и образа на нимфата Калипсо, изиграна от Шарлийз Терон. Филмът съчетава реалистична кинематография с мащабни визуални ефекти, характерни за стила на Нолан.

Продукцията се оценява на около 250 милиона долара и е заснета изцяло с широкоформатни IMAX камери – подход, който режисьорът последователно развива в последните си проекти след Дюнкерк и Опенхаймер. По данни, споделени от самия Нолан, за филма са използвани над 2 милиона фута филмова лента – необичайно голям обем дори за съвременните стандарти в индустрията.

Проектът се разглежда като едно от най-значимите заглавия в предстоящия киноафиш за 2027 г., като съчетава класическа литературна основа с модерни технологични решения. Това е и поредното сътрудничество на Кристофър Нолан с водещи актьори от Холивуд, както и част от стратегията на студиата да залагат на мащабни авторски продукции с глобален пазарен потенциал.

Премиерата на „Одисея“ е планирана за 16 юли в Австралия и 17 юли във Великобритания и САЩ, като филмът ще бъде разпространяван както в стандартни киносалони, така и в IMAX формат.