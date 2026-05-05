Излезе първият трейлър на "Одисея"-та на Кристофър Нолан (ВИДЕО)

5 Май, 2026 14:31 509 6

Премиерата на дългоочаквания епос, пълен със звезди в състава си, ще се състои през юли

Снимка: Universal Pictures
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Първият официален трейлър на новия филм на Кристофър Нолан – адаптация на класическия епос "Одисея" – беше публикуван, разкривайки първи кадри от една от най-амбициозните продукции в кариерата на режисьора.

В центъра на сюжета е Мат Деймън в ролята на Одисей – митологичния герой, чийто десетгодишен път към родната Итака след края на Троянската война е сред най-разпознаваемите разкази в античната литература. Трейлърът представя ключови персонажи, включително Том Холанд като Телемах, Ан Хатауей в ролята на Пенелопа и Робърт Патинсън като Антиной – един от женихите, обсаждащи двореца в отсъствието на Одисей.

Във визуалните откъси се появяват и митологични елементи от оригиналния разказ – включително срещи с циклопа, морски стихии и образа на нимфата Калипсо, изиграна от Шарлийз Терон. Филмът съчетава реалистична кинематография с мащабни визуални ефекти, характерни за стила на Нолан.

Продукцията се оценява на около 250 милиона долара и е заснета изцяло с широкоформатни IMAX камери – подход, който режисьорът последователно развива в последните си проекти след Дюнкерк и Опенхаймер. По данни, споделени от самия Нолан, за филма са използвани над 2 милиона фута филмова лента – необичайно голям обем дори за съвременните стандарти в индустрията.

Проектът се разглежда като едно от най-значимите заглавия в предстоящия киноафиш за 2027 г., като съчетава класическа литературна основа с модерни технологични решения. Това е и поредното сътрудничество на Кристофър Нолан с водещи актьори от Холивуд, както и част от стратегията на студиата да залагат на мащабни авторски продукции с глобален пазарен потенциал.

Премиерата на „Одисея“ е планирана за 16 юли в Австралия и 17 юли във Великобритания и САЩ, като филмът ще бъде разпространяван както в стандартни киносалони, така и в IMAX формат.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Аман

    2 1 Отговор
    от негри

    14:32 05.05.2026

  • 2 Гост

    2 0 Отговор
    Събино, препоръчмам ти да гледаш истинския филм от 2004 част 1 и част 2 с Арманд Асанте, а има и един по-стар черно бял.

    14:34 05.05.2026

  • 3 Черен кюмюр

    2 0 Отговор
    Щом одисей не е черен,няма да го гледам!

    Коментиран от #5

    14:40 05.05.2026

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    3 0 Отговор
    ще чакаме,като пуснат замунда ще го гледаме

    14:40 05.05.2026

  • 5 В ДНК-ато му е

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Черен кюмюр":

    абе той и наш гюро не е черен ама пак си еЦИГАНИН

    Коментиран от #6

    14:41 05.05.2026

  • 6 Хаха

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "В ДНК-ато му е":

    Бъркаш се с Костадин от Максуда.

    14:43 05.05.2026