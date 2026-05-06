Андреа дебютира като художник с първа самостоятелна изложба

Лукс, блясък и засилен интерес белязаха откриването на първата самостоятелна изложба на Андреа в понеделник вечерта. Галерията на жълтите павета бързо се изпълни със светски лица, а вниманието на всички още с влизането бе приковано от едно платно - рисунка на Кубрат Пулев с кървавочервени боксови ръкавици, пише bgdnes.bg.

Около картината се събираха групи, телефони щракаха безспир, а разговорите неизменно се въртяха около един въпрос: "Колко струва тази творба?". Творбата на Кобрата бе хитът на вечерта.

Изложбата се проведе точно в деня, в който Кобрата навършва 45 години, но боксьорът така и не дойде. Отсъствието му само засили интереса към рисунката и го превърна в темата на вечерта. Личният празник на шампиона съвпада и с 20-годишнината на сцена на Андреа.

Изпълнителката се появи в елегантна дълга черна рокля, с бяла пелерина и лъскава вратовръзка с камъни. Чаровницата приемаше поздравления, цветя и подаръци, но зад блясъка ясно личеше, че вечерта има много по-дълбоко значение за нея. Още в началото на събитието гласовитата софиянка откри изложбата с любим свой цитат, преписан на Карл Юнг към Франц Кафка.

"Ти не си уморен. Ти си изгубил вдъхновението си и душата ти гладува не за успех, а за смисъл".

Думи, които, както самата Андреа призна, са я накарали да се замисли и да потърси отново себе си.

"В един момент осъзнах, че не живея живота, който искам. Бях толкова заета да работя и да продължавам напред, че загубих връзката със себе си", каза певицата пред гостите. Точно това я връща към рисуването като начин да намери смисъл и вътрешен баланс.

Изложбата има и силна благотворителна кауза - средствата от продадените картини в стил наивизъм ще бъдат дарени за деца с увреждания и лишени от родителска грижа в центрове в София.

"Не правим добро, защото очакваме нещо в замяна. Правим го, защото това сме ние", каза още певицата.

Творбите в изложбата са разнообразни - акварел, туш и графика, като част от тях са вдъхновени от лични преживявания. Сред тях има и картини, създадени в периода, когато Андреа и Пулев са били заедно. Любопитен щрих около творчеството на екслюбимата на спортиста е, че извън показаните платна тя обича да рисува и пингвини.

"Възхищавам се на тяхната издръжливост - за мен те са символ на кураж", споделя блондинката. Вдъхновението идва от документален филм за Антарктида и история за пингвин, който сам намира своя път въпреки трудностите.

В залата присъстващите имаха възможност да видят по-ранни творби на певицата, включително рисунки от детството - принцеси и приказни образи, които ангелогласната Андреа пази и до днес като част от личната си история.

"Майка ми установи, че мога да рисувам, когато бях още в първи клас. Прати ме при учители, които подготвят за Художествената академия. В училище помагах на съучениците си и им рисувах картините", спомня си фолкаджийката.

Тя разказва и любопитен момент от ученическите си години:

"Точно заради това една учителка ми писа тройка, а учителите от частните уроци ги оценяваха като картини на дете от 10-и клас. Казваха, че имам усещане за изкуство".

Сред гостите се откроиха плеймейтката Нора Недкова, моделката Моника Валериева,Мис България 2025 Симона Бакърджиева, Мис България 2005 Роси Иванова и певецът и пиар Влади Славов. Присъства и ергенката от сегашния сезон Рокси, която си тръгна от шоуто още на бала в София и не успя да замине за Шри Ланка. Тя бе облечена като истинска кукла Барби. Моника Валериева заложи на дълга бяла рокля с черни точки и гол гръб, който показваше татусите ѝ.

Водещ на вечерта бе пиарът Наско Лазаров, който разкри, че идеята за изложбата се е родила по време на почивка в Банско.

"Андреа има собствен почерк и много силно присъствие в картините си. Най-много ме впечатлиха рисунките от детството ѝ - в тях има нещо много чисто и истинско. Любима ми е тази с русото и нежно момиче, облечено с красива рокля сред природата. Андреа е изтънчена, но обича да прекарва време и сред природата, така че е възможно тази творба да е автопортрет" - обяви Мис България 2025 Симона Бакърджиева.

Красавицата допълни и за каузата на певицата:

"Популярните личности трябва да използват влиянието си, за да помагат. Капка по капка вир става."