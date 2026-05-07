Йоанна Темелкова става на 40 г. и взе важно решение

7 Май, 2026 15:31 917 8

Бившата актриса започна нов етап от живота си, след като напусна България със семейството си

Снимка: Instagram
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Актрисата Йоанна Темелкова, която спечели сърцата на публиката с ролята на Ния Туджарова в култовия сериал "Под прикритие“, сподели дълбоки размисли за повратната точка в живота си, в която се намира. През 2026 година тя навлиза в своята 40-а годишнина с нова визия за света и категоричното решение да преследва собственото си щастие, извън рамките на натоварения график.

В рефлективен пост в Инстаграм Йоанна оприличи изтичащото време на вода, която се изплъзва между пръстите. Тя критикува пасивността, с която хората консумират "мотивационни постове“, без реално да променят живота си, докато остават "закопчани“ в липсата на свобода на ежедневието.

Актрисата признава, че е предприела дръзка крачка – решението да живее и работи зад граница. Макар да определя избора си като страшен, тя го чувства като единствения правилен път към себепознанието.

"Осмелете се да счупите рутината, да объркате мозъка си, да разбъркате живота си. Страшно е, но е толкова любопитно“, споделя тя пред своите последователи. Гледайки назад към препълнения си с ангажименти календар отпреди няколко месеца, звездата определя предишното си темпо като "пълна лудост“.

"Сега, като си погледна календара от преди 3 месеца ми се завива свят. Срещи, работа, ангажименти… Това е пълна лудост! Тази година ставам на 40 и… не, нямам време за нищо, което ме кара да се чувствам зле! Ще дишам. Ще погледна себе си. Ще си припомня коя, по дяволите, беше Йоанна. И е… НЕВЕРОЯТНО удоволствие да правя всичко това. Има хора създадени за суета; други, които убиват себе си, защото се НАЛАГА да бъдат суетни и трети, на които изобщо не им пука. На този свят сме веднъж. Хайде да е произведение на изкуството тоя живот, а?"

Днес Йоанна Темелкова е категорична, че фокусът ѝ е върху това да преоткрие себе си и да откаже всичко, което я кара да се чувства зле. За нея животът трябва да бъде "произведение на изкуството“, освободено от излишната суета и изискванията на другите. Към днешна дата актрисата изглежда по-уверена от всякога, готова да диша свободно и да се наслаждава на удовлетворението от личния си избор.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Няма пари, на тезгяха?

    6 2 Отговор
    Тая пък коя е? Някое НПО кресливо?

    Коментиран от #7

    15:33 07.05.2026

  • 2 И какво

    4 1 Отговор
    ще работи бившата актриса. Сигурно ще продава мокри котета и мокри фланелки.

    15:36 07.05.2026

  • 3 Ама, бе

    5 0 Отговор
    То не са преоткривания, разчупвания, осъзнавания, какви ли не чупки и чалъми уж, а като погледнеш - все същите посредствени и незначителни цървули! Хайде, спрете да се мислите за важни и значителни и да ни занимавате със себе си, със собствените си смешни терзания, страхове и колебания! Никой не го интересува!

    15:40 07.05.2026

  • 4 Някой ?

    2 0 Отговор
    Гледа Ли ги ?

    Тези Умрели !

    Сапунки ?

    15:42 07.05.2026

  • 5 Логорея?

    4 0 Отговор
    Каква е тази логорея безсмислена? Каква е тазии лавина от халосии?

    15:44 07.05.2026

  • 6 Трол

    2 0 Отговор
    Ще влиза в манастир?

    15:45 07.05.2026

  • 7 И аз това

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Няма пари, на тезгяха?":

    ...се питам ?
    Коя е тая?

    16:03 07.05.2026

  • 8 Боздуган

    0 0 Отговор
    Като млади бързи и яростни силни само синдикални жени. След 50 коткарки.

    16:24 07.05.2026