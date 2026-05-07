Никол Кидман била счупила ребро и си контузва глезена по време на снимките на "Мулен Руж"

Никол Кидман е получила няколко сериозни травми по време на снимките на "Мулен Руж", разкриват режисьорът Баз Лурман и част от екипа на филма в публикувана от The Guardian ретроспекция по повод 25-годишнината на музикалната продукция.

Лурман разказва, че за първи път вижда Никол Кидман на театрална сцена на Бродуей и веднага решава, че тя е подходяща за ролята на Сатин — звездата на кабарето „Мулен Руж“. Режисьорът ѝ изпраща букет с рози и кратко послание: „Тя пее, танцува и умира.“

„Ролята беше изцяло нейна. Работеше изключително усилено върху вокалите и танците“, казва Лурман.

По време на снимките актрисата претърпява няколко инцидента. В една от първите сцени героинята ѝ се спуска от тавана на люлка, закрепена със специален колан. Именно тогава Кидман получава пукнато ребро.

Катрин Мартин, която е асоцииран продуцент, сценограф и дизайнер на костюмите на филма, разказва, че екипът дълго не е бил сигурен как точно се е стигнало до травмата. Въпреки това Никол Кидман се връща бързо на снимачната площадка.

„Лекарите тогава казаха, че корсетът дори ще помогне“, спомня си Мартин. „Но когато я стегнахме отново в костюма, реброто се счупи повторно.“

Това обаче не е единственият инцидент. В сцена по стълбите актрисата се подхлъзва и сериозно наранява глезена си. Част от кадрите във филма, в които героинята ѝ е в инвалидна количка, са заснети именно след тази травма. Актрисата известно време се придвижва и с патерици.

„Не беше лесно, но тя е истински професионалист“, заявява Баз Лурман.

Една от най-запомнящите се сцени във филма е изпълнението на Никол Кидман и Юън Макгрегър върху гигантски слон с височина около 18 метра. Двамата актьори са били обезопасени със специални колани, докато пеят и изпълняват сложни движения във въздуха.

Още по време на снимките през 2000 г. австралийската звезда коментира травмите си в интервю за Entertainment Tonight. Тогава актрисата признава, че първоначално дори не е осъзнала, че реброто ѝ е счупено.

„Продължих да танцувам. Пет дни мислех, че просто съм разтегнала мускул“, разказва тя. „Правех неща с този корсет, които никоя жена през 90-те години на XIX век не би могла да направи.“

Освен Кидман и Макгрегър, във филма участват още Джим Бродбент, Ричард Роксбърг и Джон Легуизамо.

Филмът реализира приходи от над 170 милиона долара в световния боксофис и получи осем номинации за „Оскар“, включително за най-добър филм и най-добра актриса за Никол Кидман. Продукцията спечели две отличия — за сценография и костюми.

По-късно "Мулен Руж" беше адаптиран и като мюзикъл на Бродуей, чиято премиера се състоя през 2019 г. Спектакълът остава сред най-успешните музикални продукции в Ню Йорк и се очаква да слезе от сцена през август тази година.