Шакира представи официалната песен за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

Колумбийската поп звезда Шакира представи своята песен за Световното първенство по футбол през 2026 г. 49-годишната изпълнителка, известна с хитове като "Whenever, Wherever" и "Hips Don't Lie", загатна за "Dai Dai" като химн на тазгодишния Мондиал, пише БГНЕС.

Шакира публикува едноминутно видео в социалните мрежи от бразилския стадион "Маракана", за да представи откъс от парчето, което ще излезе на 14 май и в което участва и нигерийският певец Бурна Бой.

Това е вторият официален химн на Шакира за Световно първенство по футбол след "Waka Waka (This Time for Africa)" за турнира в Южна Африка през 2010 г. Тя също така изпълни втората тематична песен за турнира през 2014 г. – "La La La (Brazil 2014)", която представи на церемонията по закриването в Рио де Жанейро. Шакира, която има двама сина от бившата си връзка с някогашния защитник на Испания и Барселона Жерар Пике, изпя и "Hips Don't Lie“ на церемонията по закриването през 2006 г. в Германия.

Световното първенство по футбол ще се проведе от 10 юни до 19 юли 2026 в САЩ, Мексико и Канада.