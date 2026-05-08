Шакира представи официалната песен за Мондиал 2026 (ВИДЕО)

8 Май, 2026 12:16 876 4

Шакира публикува едноминутно видео в социалните мрежи от бразилския стадион "Маракана"

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Колумбийската поп звезда Шакира представи своята песен за Световното първенство по футбол през 2026 г. 49-годишната изпълнителка, известна с хитове като "Whenever, Wherever" и "Hips Don't Lie", загатна за "Dai Dai" като химн на тазгодишния Мондиал, пише БГНЕС.

Шакира публикува едноминутно видео в социалните мрежи от бразилския стадион "Маракана", за да представи откъс от парчето, което ще излезе на 14 май и в което участва и нигерийският певец Бурна Бой.

Това е вторият официален химн на Шакира за Световно първенство по футбол след "Waka Waka (This Time for Africa)" за турнира в Южна Африка през 2010 г. Тя също така изпълни втората тематична песен за турнира през 2014 г. – "La La La (Brazil 2014)", която представи на церемонията по закриването в Рио де Жанейро. Шакира, която има двама сина от бившата си връзка с някогашния защитник на Испания и Барселона Жерар Пике, изпя и "Hips Don't Lie“ на церемонията по закриването през 2006 г. в Германия.

Световното първенство по футбол ще се проведе от 10 юни до 19 юли 2026 в САЩ, Мексико и Канада.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Църната

    3 1 Отговор
    Като я фърлим, другите две мога да ги взема на куп. Не че и църната ще ми се опре, расист съм.

    12:21 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 БъхТозШебек

    3 0 Отговор
    МаанкМаани

    12:57 08.05.2026

  • 4 Възраждане

    0 0 Отговор
    Трябваше да изберат парчето на Дара Генгбенгаранга

    13:46 08.05.2026