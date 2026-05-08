Двама пътници от кораба с епидемията от хантавирус са се завърнали в Канада

8 Май, 2026 13:14 524 6

Тези хора в момента не проявяват симптоми на хантавирус

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Двама пътници на борда на MV Hondius, корабът, където се случи епидемията от хантавирус, са се завърнали в Канада и са у дома под наблюдение от специалисти на Министерството на здравеопазването, съобщи The Globe and Mail.

Освен двамата пътници от круизния кораб, друг човек, който е бил в контакт с тях в самолета, е в изолация у дома. Позовавайки се на представители на канадското Министерство на здравеопазването, вестникът уточни, че тези хора в момента не проявяват симптоми на хантавирус.

По-рано нидерландското Министерство на външните работи съобщи, че приблизително 40 пътници - граждани на Обединеното кралство, Канада, Холандия, Съединените щати, Турция, Чили и Германия - са слезли от кораба, като са се озовали на Света Елена след смъртта на нидерландски турист. Очаква се MV Hondius да пристигне на Канарските острови на 10 май. Осем души на борда са дали положителни проби за хантавирус. Трима пътници, включително нидерландска двойка, са починали, а един пациент е в критично състояние в болница в Йоханесбург. За да се предотврати по-нататъшното разпространение на инфекцията, пътниците са инструктирани да останат в каютите си. Инкубационният период за хантавирус обаче може да бъде няколко седмици, което затруднява бързото идентифициране на нови случаи.

Хантавирусите са семейство вируси, които заразяват предимно малки бозайници, но могат да се предават и на хора. В тежки случаи белите дробове на заразените се увреждат и те развиват сърдечна недостатъчност и хеморагична треска.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 црррр

    1 1 Отговор
    Да са живи и здрави хората!

    13:22 08.05.2026

  • 2 Какво е това епидемия?

    3 0 Отговор
    Не е ли ПАНДЕМИЯ?!

    13:26 08.05.2026

  • 3 Миндили

    5 0 Отговор
    Няма да си седят на задниците ,ами само ходят да разнасят бацили

    13:28 08.05.2026

  • 4 Наподобява на случая с коронавируса.

    2 0 Отговор
    Имаше подобен случай - с круизен кораб и в началото на пандемията с коронавируса.
    Което навява на съмнение за умишлена намеса в разпространяването и/или изкуствено създаден щам.
    Това с виирусите не би могло да е естествено - то не бяха свински, пилешки, кравешки, корона и какво ли още не. Толкова хора умориха, а други останаха с трайни вреди само и само за печалба.

    13:39 08.05.2026

  • 5 квебеканец

    2 0 Отговор
    Сега ще заразят цяла Канада

    13:51 08.05.2026

  • 6 мамник

    0 0 Отговор
    Айде пак се почва! Дали вече има урсулваксини вече????

    14:01 08.05.2026