Сър Дейвид Атънбъро стана на 100 г.

Сър Дейвид Атънбъро, създател на редица научнопопулярни филми за природата през 80-те и 90-те години, празнува своя стотен рожден ден, съобщава BBC, цитиран от news.bg.

От "Синята планета" до "Животът на Земята", авторите на някои от най-емблематичните предавания за дивата природа на BBC описват ​​"ефектът на Атънбъро" - уникална комбинация от любопитство, авторитет и смирение, която продължава да вдъхновява публиката по целия свят. Завършването на емблематичните сериали, по които работи сър Дейвид, често отнема три или четири години, като участието му се простира далеч отвъд разказването.

Изпълнителният продуцент Майк Гънтън, който работи с Атънбъро от десетилетия в отдела за естествена история на BBC посочва, че енергията му е останала непроменена. "Мисля, че това е неговата тайна суперсила. Този вид интелектуална и физическа енергия е забележителна", изтъква Гънтън.

Елизабет Уайт е работила с него по "Синята планета II". Тя си е сътрудничила тясно със сър Дейвид по сценария. Тя го описва като феноменален писател и разказвач. Когато той прочете този сценарий, той придоби своя уникална, характерна за Атънбъроу, подчерта Уайт. "Няма никой като него. Начинът, по който чете, начинът, по който пише, е просто невероятен", по думите ѝ.

Сър Дейвид става известен и с това, че повишава осведомеността относно изменението на климата. Неговото предупреждение за замърсяването с пластмаса в океана предизвика широка обществена реакция, като посланието в социалните медии "Направи го за Дейвид" набира скорост по целия свят.

Въпреки това влияние, Елизабет Уайт посочва, че сър Дейвид Атънбъро остава скромен, като винаги приписва заслугите на продуцентския екип, а не на себе си. Тя си спомня как е била "най-маловажният човек в стаята", но въпреки това той се е приближил до нея и е проявил истински интерес към обучението ѝ. "Това наистина ми остана в съзнанието. Знаете ли, той не е трябвало да пита, но го е направил", добави Уайт.

Гънтън работи с Атънбъро от края на 80-те години на миналия век, когато двамата си сътрудничат по "Изпитания на живота". "Ако работиш с него, знаеш, че ще работиш върху победител", отбеляза той. Когато се срещат за първи път, сър Дейвид е на 60 години, а Майк на 20. Десетилетия по-късно енергията на Атънбъро остава непроменена, подчертава Гънтън.

Дори и след като навършва 90 години, страстта на сър Дейвид към природата не е намаляла. На 96-годишна възраст Гънтън го придружава на снимачно пътуване до Финландия. "Беше -3°C. Всички бяхме с пълна екипировка. Казах си: "Просто не се притеснявай". Следващото нещо, което си спомням, е, че той е там с диктофоните и събира чантите", добави той.

Тези, които работят със сър Дейвид, често биват питани какъв е той зад кулисите. Според Гънтън отговорът е успокояващо прост. "Атънбъро е перфектният джентълмен, перфектният спътник. Той е забавен, мил, забавен. Той е точно такъв, какъвто бихте се надявали да бъде", добави той.

Докато сър Дейвид празнува 100-ия си рожден ден, колегите му изтъкват, че любопитството, добротата и отдадеността му остават непокътнати - рядка константа в бързо променящия се свят, която продължава да оформя начина, по който милиони виждат планетата.

