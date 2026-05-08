Новини
Любопитно »
Спукан апендикс пратил Бони Тейлър в операционната

Спукан апендикс пратил Бони Тейлър в операционната

8 Май, 2026 16:44 451 1

  • бони тейлър-
  • спукан апендикс-
  • кома-
  • операционна

Както стана ясно рано тази сутрин, популярната певица е държана в медикаментозна кома

Спукан апендикс пратил Бони Тейлър в операционната - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Спукване на апендикса е наложило спешната операция на британската певица Бони Тейлър, съобщава вестник The Sun, позовавайки се на португалския бизнесмен Либерто Меалха.

Тейлър е кръстница на дъщерята на Меалха. Бизнесменът е казал, че певицата е започнала да се чувства зле, докато е била още в Лондон.

„Тя е била зле още по време на концерт в Лондон и е отишла на лекар за преглед, но не са открили нищо нередно. Решила да отиде в Алгарве (регион в южна Португалия, където певицата притежава дом), където започнала да изпитва силна коремна болка. Два дни по-късно отишла в частна клиника, от която спешно я преместили в болница във Фаро, защото апендиксът ѝ се е спукал и се е нуждаела от спешна операция“, каза Меалха.

Както стана ясно рано тази сутрин, популярната певица е държана в медикаментозна кома.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво... Ду годкна

    1 0 Отговор
    Ауспух проъдънен

    16:51 08.05.2026