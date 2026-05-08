Спукан апендикс пратил Бони Тейлър в операционната

Спукване на апендикса е наложило спешната операция на британската певица Бони Тейлър, съобщава вестник The Sun, позовавайки се на португалския бизнесмен Либерто Меалха.
Тейлър е кръстница на дъщерята на Меалха. Бизнесменът е казал, че певицата е започнала да се чувства зле, докато е била още в Лондон.
„Тя е била зле още по време на концерт в Лондон и е отишла на лекар за преглед, но не са открили нищо нередно. Решила да отиде в Алгарве (регион в южна Португалия, където певицата притежава дом), където започнала да изпитва силна коремна болка. Два дни по-късно отишла в частна клиника, от която спешно я преместили в болница във Фаро, защото апендиксът ѝ се е спукал и се е нуждаела от спешна операция“, каза Меалха.
Както стана ясно рано тази сутрин, популярната певица е държана в медикаментозна кома.
