Защо колоездачите на Giro d’Italia носят розово?

10 Май, 2026 14:20 948 9

Отговорът се крие във факти отпреди повече от век

Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Тази година едно от най-големите спортни събития в света –Giro d’Italia 2026, започна именно от България. За първи път в историята страната ни е домакин на старта на легендарната италианска обиколка, а трасето премина през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Но покрай огромния интерес към състезанието, мнозина си зададоха един въпрос: защо всички говорят за „розовата фланелка“ и какво всъщност символизира тя?

Отговорът се крие в история, започнала преди почти век, уточнява bTV.

Розовият цвят – или прочутата Maglia Rosa – е официалният символ на лидера в генералното класиране на Giro d’Italia. Колоездачът с най-добро общо време след всеки етап получава правото да носи розовата фланелка.

Традицията започва през 1931 г., а причината за избора на цвета е изненадващо проста – розово е мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“, създател и основен организатор на състезанието.

Първият колоездач, облякъл розовата фланелка, е италианецът Learco Guerra след победата си в откриващия етап на Giro d’Italia през 1931 г.

Днес розовото е символ на лидерство, издръжливост и престиж. В света на колоезденето Maglia Rosa има почти митичен статут, подобно на жълтата фланелка в Tour de France. Интересното е, че и там цветът идва от цвета на вестника организатор – френският „L’Auto“ се е печатал на жълта хартия.

Самото Giro d’Italia е сред най-старите и най-престижни колоездачни надпревари в света. Първото издание е през 1909 г., а състезанието е третият най-стар колоездачен тур след Tour de France и Обиколката на Белгия.

През 2026 г. състезанието стартира от България – нещо, което организаторите определиха като „нова глава“ в историята на надпреварата. Това е 16-ият старт на Giro извън Италия и втори пореден старт в чужбина.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 2 Модерен свят

    Какво да се прави - всвки в розАво, мъжете с грум и ботокс, жените в мъжки костюми. Вижте ЕС парламента - Рюте е по - добре ботоксиран и поддържан и Урсул

    14:22 10.05.2026

  • 3 Айше

    Благодарим на Giro dItalia, че ни накара да се почувстваме ексклузивно в България :)

    14:26 10.05.2026

  • 9 Лесен отговор

    ...защото са ...ПЕДАЛИсти...
    Що за въпрос?
    Все едно да питаш Жоро Игнатов от ,,Съдебен спор" и ,,Първата ни ракета" от Монако защо са влюбени в розовите фланелки и екипи...

    15:15 10.05.2026