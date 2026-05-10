Защо колоездачите на Giro d’Italia носят розово?

Тази година едно от най-големите спортни събития в света –Giro d’Italia 2026, започна именно от България. За първи път в историята страната ни е домакин на старта на легендарната италианска обиколка, а трасето премина през Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София.

Но покрай огромния интерес към състезанието, мнозина си зададоха един въпрос: защо всички говорят за „розовата фланелка“ и какво всъщност символизира тя?

Отговорът се крие в история, започнала преди почти век, уточнява bTV.

Розовият цвят – или прочутата Maglia Rosa – е официалният символ на лидера в генералното класиране на Giro d’Italia. Колоездачът с най-добро общо време след всеки етап получава правото да носи розовата фланелка.

Традицията започва през 1931 г., а причината за избора на цвета е изненадващо проста – розово е мастилото, с което се печата италианският спортен вестник „La Gazzetta dello Sport“, създател и основен организатор на състезанието.

Първият колоездач, облякъл розовата фланелка, е италианецът Learco Guerra след победата си в откриващия етап на Giro d’Italia през 1931 г.

Днес розовото е символ на лидерство, издръжливост и престиж. В света на колоезденето Maglia Rosa има почти митичен статут, подобно на жълтата фланелка в Tour de France. Интересното е, че и там цветът идва от цвета на вестника организатор – френският „L’Auto“ се е печатал на жълта хартия.

Самото Giro d’Italia е сред най-старите и най-престижни колоездачни надпревари в света. Първото издание е през 1909 г., а състезанието е третият най-стар колоездачен тур след Tour de France и Обиколката на Белгия.

През 2026 г. състезанието стартира от България – нещо, което организаторите определиха като „нова глава“ в историята на надпреварата. Това е 16-ият старт на Giro извън Италия и втори пореден старт в чужбина.