Първата лична среща на новия Ерген Георги разпали скандал в женското имение (ВИДЕО)

Новият изненадващ четвърти ерген в „Ергенът“ Георги Гатев не си губи времето и веднага насочи вниманието си към Илияна – жената, заради която призна, че се е съгласил да се включи в шоуто по средата.

Още на първия си ден той я покани на първата си романтична вечеря, с което ясно заяви интереса си.

По време на срещата двамата бързо намериха общ език и разговорът протече естествено и непринудено. Георги разкри, че решението да стане новият ерген е било взето в последния момент.

„Обадиха ми се около полунощ след напускането на Стоян. Мислих цяла нощ и приех – заради теб“, призна той пред Илияна.

От своя страна тя сподели, че е влязла в предаването, защото се е намирала в монотонен период от живота си.

Кулминацията на вечерта дойде, когато Гатев я изненада с роза – жест, който силно я развълнува, тъй като досега не беше получавала цвете по време на среща в шоуто.

Романтичната вечер обаче бързо придоби друго измерение и вълна от напрежение налегна Илияна при връщането ѝ в женската вила. След като се върна при останалите участнички, Илияна беше посрещната с остри въпроси и критики.

Част от момичетата я обвиниха, че твърде бързо е пренасочила вниманието си след Стоян. Най-категорична беше Цвети Велева, която заяви, че не е редно да излиза ексклузивно с един мъж и веднага след това с друг.

Алия също изрази подобно мнение, но ситуацията ескалира, когато Гориция повиши тон и я призова да не заема моралистична позиция.

Въпреки критиките, Илияна получи и подкрепа от част от участничките. Именно тези, които застанаха зад нея, са сред дамите, които твърдят, че нямат интерес към Георги Гатев.

Междувременно нова хубавица се опитва да измести Елеонора от челното място в личната класация на Крис и то със страстна целувка.

Изкусителната Мартина от предния сезон излезе на разходка и среща с бизнесмена, а от тийзър от следващия епизод видяхме, че помежду им така са прехвърчали искри, че близостта е факт - двамата си разменят целувки на прага на местен магазин. По кратките кадри от личния момент обаче се вижда и че реакцията на Елеонора е повече от пламенна. Тя не изглежда никак доволна от случилото се и няма да е учудващо, ако отношението ѝ към Кристиян се промени значително. А и като нищо може да му постави ултиматум и съдбата на Мартина от предния сезон да се повтори.