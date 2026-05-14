От „Star Wars“ до милиардите: Историята на Джордж Лукас

14 Май, 2026 14:44 966 2

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Днес рожден ден празнува човекът, който промени завинаги света на киното и създаде една от най-успешните филмови вселени в историята – Джордж Лукас. Създателят на Star Wars навършва 82 години и продължава да бъде сред най-влиятелните фигури в развлекателната индустрия.

Роден на 14 май 1944 г. в Модесто, Джордж Лукас първоначално мечтае да стане професионален автомобилен състезател. Животът му обаче се преобръща след тежка автомобилна катастрофа малко преди дипломирането му в гимназията. Именно този инцидент го кара да преосмисли бъдещето си и да се насочи към киното.

По-късно Лукас учи в престижния филмов факултет на University of Southern California, където се сприятелява с бъдещия режисьор Стивън Спилбърг. Двамата остават близки приятели десетилетия наред.

Първият голям успех на Лукас идва с филма American Graffiti, вдъхновен от младежките му години. Истинската революция обаче настъпва през 1977 г., когато на екран излиза "Междузвездни войни". Студиата първоначално не вярват в проекта, а самият Лукас е убеден, че филмът ще се провали. Вместо висок хонорар той избира да запази правата върху мърчандайза – решение, което по-късно го превръща в милиардер.

Любопитен факт е, че легендарната фраза „May the Force be with you“ първоначално не впечатлява никого от продуцентите. Днес тя е сред най-разпознаваемите реплики в историята на киното.

Освен с "Междузвездни войни", Джордж Лукас е свързан и с поредицата 'Индиана Джоунс", създадена заедно със Стивън Спилбърг. Героят, изигран от Харисън Форд, също се превръща в културен феномен.

Лукас е сред пионерите в използването на дигитални ефекти в киното. Основаната от него компания Industrial Light & Magic стои зад революционни технологии, използвани в десетки холивудски продукции. Именно неговата компания помага за развитието на компютърната анимация, а подразделение на Lucasfilm по-късно се превръща в Pixar.

През 2012 г. Лукас продава Lucasfilm на The Walt Disney Company за над 4 милиарда долара. След сделката той постепенно се оттегля от активната работа в киното, но продължава да бъде уважаван авторитет в индустрията.

Сред актуалните новини около него е работата по мащабния Lucas Museum of Narrative Art в Los Angeles. Музеят, който Лукас създава заедно със съпругата си Мелъди Хобсън, трябва да отвори врати през следващите години и ще представя историята на визуалното разказване – от комикси и кино до дигитално изкуство.

През последните месеци името му отново се появи в медиите и покрай новите проекти във вселената на Star Wars. Макар вече да няма пряка творческа роля, феновете продължават внимателно да следят мнението му за развитието на сагата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 джедай

    4 0 Отговор
    Желаем му светъл живот и звездни усмивки!

    15:50 14.05.2026

  • 2 Човекът,

    1 0 Отговор
    който промени света.

    00:31 15.05.2026