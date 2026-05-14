От „Star Wars“ до милиардите: Историята на Джордж Лукас

Днес рожден ден празнува човекът, който промени завинаги света на киното и създаде една от най-успешните филмови вселени в историята – Джордж Лукас. Създателят на Star Wars навършва 82 години и продължава да бъде сред най-влиятелните фигури в развлекателната индустрия.

Роден на 14 май 1944 г. в Модесто, Джордж Лукас първоначално мечтае да стане професионален автомобилен състезател. Животът му обаче се преобръща след тежка автомобилна катастрофа малко преди дипломирането му в гимназията. Именно този инцидент го кара да преосмисли бъдещето си и да се насочи към киното.

По-късно Лукас учи в престижния филмов факултет на University of Southern California, където се сприятелява с бъдещия режисьор Стивън Спилбърг. Двамата остават близки приятели десетилетия наред.

Първият голям успех на Лукас идва с филма American Graffiti, вдъхновен от младежките му години. Истинската революция обаче настъпва през 1977 г., когато на екран излиза "Междузвездни войни". Студиата първоначално не вярват в проекта, а самият Лукас е убеден, че филмът ще се провали. Вместо висок хонорар той избира да запази правата върху мърчандайза – решение, което по-късно го превръща в милиардер.

Любопитен факт е, че легендарната фраза „May the Force be with you“ първоначално не впечатлява никого от продуцентите. Днес тя е сред най-разпознаваемите реплики в историята на киното.

Освен с "Междузвездни войни", Джордж Лукас е свързан и с поредицата 'Индиана Джоунс", създадена заедно със Стивън Спилбърг. Героят, изигран от Харисън Форд, също се превръща в културен феномен.

Лукас е сред пионерите в използването на дигитални ефекти в киното. Основаната от него компания Industrial Light & Magic стои зад революционни технологии, използвани в десетки холивудски продукции. Именно неговата компания помага за развитието на компютърната анимация, а подразделение на Lucasfilm по-късно се превръща в Pixar.

През 2012 г. Лукас продава Lucasfilm на The Walt Disney Company за над 4 милиарда долара. След сделката той постепенно се оттегля от активната работа в киното, но продължава да бъде уважаван авторитет в индустрията.

Сред актуалните новини около него е работата по мащабния Lucas Museum of Narrative Art в Los Angeles. Музеят, който Лукас създава заедно със съпругата си Мелъди Хобсън, трябва да отвори врати през следващите години и ще представя историята на визуалното разказване – от комикси и кино до дигитално изкуство.

През последните месеци името му отново се появи в медиите и покрай новите проекти във вселената на Star Wars. Макар вече да няма пряка творческа роля, феновете продължават внимателно да следят мнението му за развитието на сагата.