Отиде си чичото на Анджелина Джоли - хитовият композитор Чип Тейлър

25 Март, 2026 13:31 438 0

  • анджелина джоли-
  • почина-
  • чичо-
  • джон войт-
  • чип тейлър

Братът на Джон Войт е починал на 86-годишна възраст

Снимка: Instagram
Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Американският композитор Чип Тейлър, който е автор на хитовете Wild Thing и Angel of the Morning, почина на 86-годишна възраст, съобщават светските издания „Варайъти" и „Холивуд рипортър".

Смъртта на твореца, който е въведен в Залата на славата на авторите на песни, е настъпила на 23 март. Той е бил в хоспис, написа в социалните мрежи неговият приятел, певецът Били Вера. Причината за кончината на Тейлър не се уточнява, пише БТА.

Ikonisk sangskriver Chip Taylor er død https://t.co/U26BiXQKYE pic.twitter.com/HIjkeAHn8F

— B.T. (@btdk) March 25, 2026

Композиторът е брат на актьора Джон Войт - бащата на Анджелина Джоли.

Чип Тейлър е роден на 21 март 1940 г. с името Джеймс Уесли Войт. Кариерата му започва като певец в края на 50-те години на миналия век, отбелязва „Варайъти". Той обаче е по-известен като композитор, след като създава песента Wild Thing, изпълнена от групата The Troggs през 1966 г. Сингълът Angel of the Morning става популярен в изпълнение на различни музиканти, сред които Оливия Нютън-Джон, Нина Симон, групата The Pretenders, а през 2016 г. прозвуча и във филма „Дедпул".


