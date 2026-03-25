Отиде си чичото на Анджелина Джоли - хитовият композитор Чип Тейлър

Американският композитор Чип Тейлър, който е автор на хитовете Wild Thing и Angel of the Morning, почина на 86-годишна възраст, съобщават светските издания „Варайъти" и „Холивуд рипортър".

Смъртта на твореца, който е въведен в Залата на славата на авторите на песни, е настъпила на 23 март. Той е бил в хоспис, написа в социалните мрежи неговият приятел, певецът Били Вера. Причината за кончината на Тейлър не се уточнява, пише БТА.

Композиторът е брат на актьора Джон Войт - бащата на Анджелина Джоли.

Чип Тейлър е роден на 21 март 1940 г. с името Джеймс Уесли Войт. Кариерата му започва като певец в края на 50-те години на миналия век, отбелязва „Варайъти". Той обаче е по-известен като композитор, след като създава песента Wild Thing, изпълнена от групата The Troggs през 1966 г. Сингълът Angel of the Morning става популярен в изпълнение на различни музиканти, сред които Оливия Нютън-Джон, Нина Симон, групата The Pretenders, а през 2016 г. прозвуча и във филма „Дедпул".