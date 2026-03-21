Новини
Любопитно »
Огромна радост за Сашо Кадиев и семейството му (ВИДЕО)

Огромна радост за Сашо Кадиев и семейството му (ВИДЕО)

21 Март, 2026 08:18

Дъщеря му Кати навърши 11 години

Огромна радост за Сашо Кадиев и семейството му (ВИДЕО) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Сашо Кадиев отбеляза изключително важен семеен празник - рождения ден на своята любима дъщеря Кати. Момичето навърши 11 години и вече убедително следва стъпките на популярния си баща и има своите изяви на сцената, пише standartnews.com.

Видеото, което актьорът сподели по случай празника на Кати, е доказателство за таланта на момичето – тя се усмихва уверено пред камерата и дори танцува. А в следващия момент се озовава в прегръдките на своя баща, който развълнувано споделя:

„Катинката има рожден ден. Записвам това видео, за да ви кажа: Хора, обичайте децата! Те са най-милото ни. Правете всичко за тях, глезете ги, не ги ограничавайте.“ След което Кати е обсипана с много целувки. „Много те обичам“, не пропуска да изрази обичта си и с думи любящият родител.


Щастливата баба - Катето Евро, на която е кръстена Кати, също сподели в Инстаграм колаж от вълнуващи моменти в живота на своята внучка и отправи емоционален поздрав:

"Най- хубавите 11 години в моя живот, са с теб любима Катерина! Моля се , да съм жива и здрава поне още толкова, за да те гледам , как растеш и ставаш прекрасна госпожица! Бъди благословена скъпо дете!"



Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Я гле...

    1 0 Отговор
    Най накрая му е рипнал, и е оправил булката?

    08:19 21.03.2026

  • 2 Сашо Кадиев

    2 0 Отговор
    Мамо, мамо! Доведох ти зет Ама защо плачеш? Сигурно от радост.

    08:21 21.03.2026

  • 3 1551

    3 0 Отговор
    Да не е забременял?

    08:21 21.03.2026

  • 4 Анелия Андреева

    0 0 Отговор
    И баба й се е снимала с нея. Баба и внучка.В други вестници снимките им са по-хубави!

    08:22 21.03.2026

  • 5 Сталин

    1 1 Отговор
    Тъкмо ,на нас в България ни е нужна свежа кръв в предстоящата трета световна която започна има нужда от войници на турската граница ,както аз навремето пазех

    08:23 21.03.2026

  • 6 кой мy дpeмe

    4 0 Отговор
    честит байрям на семейство Кадирови

    08:24 21.03.2026

  • 7 Знаете ли

    3 0 Отговор
    Знаете ли колко ме интересуват радостите на това досадно семейство- колкото тях ги интересуват моите!

    08:31 21.03.2026

  • 8 На Сашко невестата

    1 0 Отговор
    - Сашко има много хубава работа - обикаля по халтури! А аз много обичам банани! Докато Сашко обикаля, аз ебеля, и беля, и беля......и после бутам в сокоизтисквачката!

    08:32 21.03.2026

  • 9 Механик

    0 0 Отговор
    Интересно ми е от къде Катето Еврова има толкова много пари?!
    Щото не виждам как без да плаща на медиите, те ще показват изключително некадърният и противен син почти всеки ден.

    08:34 21.03.2026