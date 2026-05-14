Песен от „Евровизия 2026" предизвика скандал заради прилика с български хит

Молдовският рапър Сатоши, чието истинско име е Влад Сабаджук, взриви сцената с песента „Viva, Moldova!", динамично и заразително парче с мощна парти атмосфера и национален заряд. Изпълнението му успя да запали публиката още в началото на вечерта, след като именно той откри шоуто. Според данни от публично онлайн гласуване, песента е събрала впечатляващите 778 гласа или 28,2% от близо 3000 участници в анкета, изпреварвайки Финландия и Гърция, пише darik.bg.

Припевът „Viva Moldova, aloha, Adio, vida loca, Soroca, Europa…“ бързо се превърна в хит сред феновете на конкурса, а мнозина вече прогнозират силно класиране за Молдова на финала.

Наред с положителните реакции обаче, в България започнаха и сравнения с добре познат летен хит отпреди повече от десетилетие – „Цяло лято“ на Играта, Лео и Криско. Според потребители в социалните мрежи между двете песни има осезаемо сходство като ритъм, настроение и структура на припева. Мнозина веднага направиха паралел с култовия текст: „Градина, Смокиня, направи са на свиня, Созопол, Ахтопол – цяло лято парти има“.

Темата бързо набра скорост онлайн, а един от изпълнителите на „Цяло лято“ – Лео Бианки – също реагира. Под публикация, свързана с молдовското участие, той написа краткото, но красноречиво: „WTF Eurovision Song Contest“. Коментарът му отприщи още по-горещи дискусии, като мненията се разделиха между обвинения в копиране и защита на Сатоши с аргумента, че става дума по-скоро за вдъхновение, отколкото за директен плагиат.

Към този момент няма официална позиция нито от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), нито от молдовската делегация или българските автори. „Viva, Moldova!“ е официално кредитирана на Сатоши и неговия продуцентски екип, докато „Цяло лято“ излиза през 2013 година и е свързвана основно с Криско.

Подобни скандали далеч не са прецедент за „Евровизия“. През годините конкурсът многократно е бил сцена на дебати за музикални прилики, семплиране и вдъхновения между различни песни. Понякога подобни сравнения остават просто тема за феновете в интернет, но в други случаи водят и до официални проверки.