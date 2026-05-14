Песен от „Евровизия 2026" предизвика скандал заради прилика с български хит

14 Май, 2026 07:44 4 794 8

В България започнаха и сравнения между молодовската песен и добре познат летен хит отпреди повече от десетилетие – „Цяло лято“ на Играта, Лео и Криско

Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Молдовският рапър Сатоши, чието истинско име е Влад Сабаджук, взриви сцената с песента „Viva, Moldova!", динамично и заразително парче с мощна парти атмосфера и национален заряд. Изпълнението му успя да запали публиката още в началото на вечерта, след като именно той откри шоуто. Според данни от публично онлайн гласуване, песента е събрала впечатляващите 778 гласа или 28,2% от близо 3000 участници в анкета, изпреварвайки Финландия и Гърция, пише darik.bg.

Припевът „Viva Moldova, aloha, Adio, vida loca, Soroca, Europa…“ бързо се превърна в хит сред феновете на конкурса, а мнозина вече прогнозират силно класиране за Молдова на финала.

Наред с положителните реакции обаче, в България започнаха и сравнения с добре познат летен хит отпреди повече от десетилетие – „Цяло лято“ на Играта, Лео и Криско. Според потребители в социалните мрежи между двете песни има осезаемо сходство като ритъм, настроение и структура на припева. Мнозина веднага направиха паралел с култовия текст: „Градина, Смокиня, направи са на свиня, Созопол, Ахтопол – цяло лято парти има“.

Темата бързо набра скорост онлайн, а един от изпълнителите на „Цяло лято“ – Лео Бианки – също реагира. Под публикация, свързана с молдовското участие, той написа краткото, но красноречиво: „WTF Eurovision Song Contest“. Коментарът му отприщи още по-горещи дискусии, като мненията се разделиха между обвинения в копиране и защита на Сатоши с аргумента, че става дума по-скоро за вдъхновение, отколкото за директен плагиат.

Към този момент няма официална позиция нито от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU), нито от молдовската делегация или българските автори. „Viva, Moldova!“ е официално кредитирана на Сатоши и неговия продуцентски екип, докато „Цяло лято“ излиза през 2013 година и е свързвана основно с Криско.

Подобни скандали далеч не са прецедент за „Евровизия“. През годините конкурсът многократно е бил сцена на дебати за музикални прилики, семплиране и вдъхновения между различни песни. Понякога подобни сравнения остават просто тема за феновете в интернет, но в други случаи водят и до официални проверки.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 БАНГАРАНГА

    15 6 Отговор
    ама да се не окаже обратното

    07:50 14.05.2026

  • 2 защо

    11 5 Отговор
    И тоналността е същата, и ще се окаже, че Криско я е откраднал от Молдова през 13-та година.

    08:06 14.05.2026

  • 3 Хаха

    20 5 Отговор
    И едните, и другите са бездарници. За Румънеца и българите. Такава посредствена безидейност, само скопените европейци имат.

    08:27 14.05.2026

  • 4 Aлфа Вълкът

    2 2 Отговор
    А Лео и Играта или там Криско, откъде са купили бийта, или е техен авторски?
    Съмняваме да е последното и вероятно ще се правят на ощетени нашите за да придобият популярност преди лятото и да залебят.
    А малкият мамалигар, пък може и да е Ганчовец дали си е платил бийта е друга работа.

    09:18 14.05.2026

  • 5 такива работи

    10 2 Отговор
    Случайно, докато намеря дистанционното да сменя канала, чух малко от този бълвоч. Значи и българското парче също е бълвоч. Въобще този конкурс трябва да се забрани заради принизяване на вкуса на публиката, той е под нивото на чалгата даже.

    09:38 14.05.2026

  • 6 бай Данью

    2 0 Отговор
    АУУУ, освен кебапчето и киселото мяко, значи дали сме на света и прилика с наша песен
    А представителката ни, какво направи

    10:15 14.05.2026

  • 7 Моля

    1 0 Отговор
    простолюдието да си гледа телевизия Планета и да не коментира Евровизия!!!

    11:41 14.05.2026

  • 8 Чичо Гошо

    1 0 Отговор
    Амиии...
    Песента на Албания на Евровизия е едно към едно с песента"Рано призори" на Роби,само че в по-бавно темпо....

    16:57 14.05.2026