От общинско жилище до приказна сватба с Дуа Липа: невероятният път на Калъм Търнър

Докато името му днес е неизменно свързано с Холивуд, големите филмови продукции и звездната Дуа Липа, детството на Калъм Търнър преминава в съвсем различна реалност. Актьорът израства в обикновен жилищен комплекс в Западен Лондон, където майка му Роуз го отглежда сама и прави всичко възможно, за да му осигури добро бъдеще, пише Dir.bg.

Любопитното е, че първата голяма мечта на Калъм изобщо не е свързана с киното. Като дете той мечтае да стане войник, а по-късно насочва поглед към футбола. Близостта на стадиона на любимия му Челси превръща спорта в истинска страст, макар че семейството рядко може да си позволи билети за мачове.

В училище не се чувства на мястото си. Напуска на 16 години с надеждата да направи кариера във футбола, но животът има други планове. Следват години на търсене - работа в магазини, зад бара и дори като диджей по клубовете на Лондон.

Съдбата се намесва неочаквано, когато моден агент забелязва високия младеж. Така започват първите му стъпки в модния свят. Калъм работи като модел, снима кампании за известни марки и постепенно открива истинското си призвание - актьорството.

Пътят към успеха обаче далеч не е лесен. Между кастинги и временни работни места той се бори със съмнения, несигурност и лични трудности. Сам признава, че години наред е търсел бягство от проблемите си, преди да намери сили да промени живота си.

Усилията му постепенно започват да дават резултат. След поредица от по-малки роли идват участия в успешни телевизионни продукции и филми, а големият пробив се случва с поредицата „Фантастични животни“, където влиза във вселената на Хари Потър. От този момент кариерата му тръгва стремглаво нагоре.

Днес Калъм Търнър е сред най-търсените британски актьори и дори е спряган като един от фаворитите за следващия Джеймс Бонд. Макар състоянието му да се оценява на милиони, той често подчертава, че никога не забравя откъде е тръгнал и колко важна роля е изиграла майка му в живота му.

А през 2026 година съдбата му поднася още една голяма лична победа. След романтична връзка, започнала преди две години, Калъм и Дуа Липа си казват „да“ на пищна сватбена церемония, която мнозина определят като едно от най-бляскавите светски събития на годината.

Историята на Калъм Търнър е поредното доказателство, че големите мечти нямат адрес. Понякога пътят от обикновен квартал до световната сцена е дълъг и труден, но когато талантът срещне упоритостта, резултатът може да бъде впечатляващ.