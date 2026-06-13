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От общинско жилище до приказна сватба с Дуа Липа: невероятният път на Калъм Търнър

От общинско жилище до приказна сватба с Дуа Липа: невероятният път на Калъм Търнър

13 Юни, 2026 10:07 1 092 5

  • дуа липа-
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  • сватба

Днес е сред най-обсъжданите актьори във Великобритания и съпруг на световна музикална звезда, но животът на Калъм Търнър далеч не започва сред блясък, лукс и червени килими.

От общинско жилище до приказна сватба с Дуа Липа: невероятният път на Калъм Търнър - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Докато името му днес е неизменно свързано с Холивуд, големите филмови продукции и звездната Дуа Липа, детството на Калъм Търнър преминава в съвсем различна реалност. Актьорът израства в обикновен жилищен комплекс в Западен Лондон, където майка му Роуз го отглежда сама и прави всичко възможно, за да му осигури добро бъдеще, пише Dir.bg.

Любопитното е, че първата голяма мечта на Калъм изобщо не е свързана с киното. Като дете той мечтае да стане войник, а по-късно насочва поглед към футбола. Близостта на стадиона на любимия му Челси превръща спорта в истинска страст, макар че семейството рядко може да си позволи билети за мачове.

В училище не се чувства на мястото си. Напуска на 16 години с надеждата да направи кариера във футбола, но животът има други планове. Следват години на търсене - работа в магазини, зад бара и дори като диджей по клубовете на Лондон.

Съдбата се намесва неочаквано, когато моден агент забелязва високия младеж. Така започват първите му стъпки в модния свят. Калъм работи като модел, снима кампании за известни марки и постепенно открива истинското си призвание - актьорството.

Пътят към успеха обаче далеч не е лесен. Между кастинги и временни работни места той се бори със съмнения, несигурност и лични трудности. Сам признава, че години наред е търсел бягство от проблемите си, преди да намери сили да промени живота си.

Усилията му постепенно започват да дават резултат. След поредица от по-малки роли идват участия в успешни телевизионни продукции и филми, а големият пробив се случва с поредицата „Фантастични животни“, където влиза във вселената на Хари Потър. От този момент кариерата му тръгва стремглаво нагоре.

Днес Калъм Търнър е сред най-търсените британски актьори и дори е спряган като един от фаворитите за следващия Джеймс Бонд. Макар състоянието му да се оценява на милиони, той често подчертава, че никога не забравя откъде е тръгнал и колко важна роля е изиграла майка му в живота му.

А през 2026 година съдбата му поднася още една голяма лична победа. След романтична връзка, започнала преди две години, Калъм и Дуа Липа си казват „да“ на пищна сватбена церемония, която мнозина определят като едно от най-бляскавите светски събития на годината.

Историята на Калъм Търнър е поредното доказателство, че големите мечти нямат адрес. Понякога пътят от обикновен квартал до световната сцена е дълъг и труден, но когато талантът срещне упоритостта, резултатът може да бъде впечатляващ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    5 0 Отговор
    Желая им щастие!

    10:13 13.06.2026

  • 2 Хубава история

    4 0 Отговор
    Много мотивираща за младите

    10:43 13.06.2026

  • 3 Само си представете

    3 0 Отговор
    Българския вариант - бедно момче израснало в семейство със самотна майка в Подуяне и фен на Левски, но не е имал пари за билети да гледа мачове. Работи като хамалин и в един ден си пробва късмета като модел и актьор. Става филмова звезда в някоя боза по бг телевизиите и се жени за чалга певица.

    Само че последното е слабо вероятно понеже за там трябва да си политик и да прибираш яко евросредства. Или да си Иво Аръков и да прибираш от фонд “Култура”

    Коментиран от #5

    11:05 13.06.2026

  • 4 Соваж бейби

    0 0 Отговор
    Тя пък Дуа Липа сигурно пък баронеса или от фамилия като Парис Хилтън ,албанска да не казвам каква .Покрай dj Snake я разбрах че съществува преди и реклами на парфюми и кафе новата с Джордж Клуни малко е грозна вече с дебели вежди ,момчето е доста по красиво и на ниво от нея .

    11:39 13.06.2026

  • 5 Соваж бейби

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Само си представете":

    Не и знам живота на тази кифла ама извини ме ако греша не знам да е от богато семейство ? Защо се пише само за момчето така не знам .

    11:42 13.06.2026