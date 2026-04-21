Новото шоу Smart Face с Николаос Цитиридис, започва на 19 май

Най-новото забавно предаване в ефира на NOVA - Smart Face, започва за първи път в България на 19 май. Във всеки епизод водещият Николаос Цитиридис ще провокира случайни минувачи на улицата да се впускат в любопитни предизвикателства, които могат да им донесат парични награди до 10 000 евро. Изпълнителен продуцент на българската версия на шоуто е Global Frame.
Николаос Цитиридис ще задава въпроси на различни хора в най-големите градове в страната, но участниците няма да им отговарят сами, а ще трябва да посочат друг произволен човек от тълпата, който според тях знае верния отговор или може да се справи с определена задача. В края на всяко предаване предстои и среща с популярна личност, която също ще се впусне в играта.
Снимките на предаването са в разгара си, а Николаос Цитиридис вече раздаде първите награди по улиците на София, Пловдив и Благоевград. Съвсем скоро предстои водещият да посети Стара Загора, Бургас и Варна. Повече информация за датите и точните локации може да следите в социалните мрежи на предаването.
Форматът Smart Face се разпространява в над 30 държави, сред които Германия, САЩ, Португалия, Бразилия, Русия, Хърватска, Индонезия, и Колумбия. Предаването се радва на успех по целия свят, особено в испаноговорящите региони.
Водещият Николаос Цитиридис ще разкаже повече за предстоящото в предаването този четвъртък в „На кафе“.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Директора
Питайте хората дали искат да го гледат.
6 Мнение
Може ли казионните медии да разчитат на "ергена" и цикатридидис???
Представяте ли си ако кабелните оператори разрешаваха опция без бтв и нова?!
Дават редовно разни халваджани, рачковци, радковци, лори крумови, ани цацарова и друга безполезна за народа, био маса, която почти никой не гледа, НО иначе едни гръмки реклами, едни гръмки заявки, едни огромни претенции?!
А помните ли предаването "Стани за смях", т.е. "богат"?!
Колко хора спечелиха голямата награда и колко имаха възможност да я похарчат?!
Какво стана с жокер "помощ от публиката"???
Бтв и нова са пред закриване, понеже май никой не ги гледа, ама нали антибългарските нпо-та ги спонсорират, та все още кретат?!
Тя и БНТ е под всякаква критика, но понеже се финансира основно с народна пара, е крещящо важно директорът й да започне да се избира от народа!!!
Крайно време е отрпките работещи срещу народа ни, да ги пращат където им е мястото!
20 Поръсен с джоджен
A, чай, просто нова телевизия е пълна с бавноразвиващи се.
