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Хванаха крадеца на телефона на Яна Маринова (ВИДЕО)

Хванаха крадеца на телефона на Яна Маринова (ВИДЕО)

16 Юли, 2026 14:31 1 068 8

  • яна маринова-
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  • кражба-
  • телефон-
  • крадец-
  • полиция

Мургавият крадец се опитал да го заложи за 20 евро

Хванаха крадеца на телефона на Яна Маринова (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Актрисата Яна Маринова съобщи, че мобилният ѝ телефон, който беше откраднат по време на разходка в парк "Митрополит Методий Кусев“ (Аязмото) в Стара Загора, вече е открит и върнат благодарение на полицията.

Вчера тя разказа в социалните мрежи, че докато седяла на пейка в парка, слаб, мургав мъж се е промъкнал зад нея и е грабнал телефона, оставен до нея.

"Мъжът беше много слаб, много кльощав, среден на ръст, с черна дълга коса, черна брада“, описа тогава предполагаемия извършител актрисата.

След кражбата Яна Маринова отправи публичен апел за съдействие в социалните мрежи, като предложи възнаграждение от 200 евро на всеки, който върне устройството, тъй като в него се съхранява важна за нея информация.

Развръзката не закъсня. В нова публикация в социалните мрежи актрисата обяви, че телефонът е открит, а извършителят е задържан.

"Намериха телефона! Благодаря от сърце за професионализма на полицаите от Второ районно в Стара Загора! Хванали са крадеца, разпитан е, посочил е къде е заложил телефона за 20 евро. Сърдечно благодаря и на всички вас, които споделихте поста ми. Приятел в нужда се познава“, написа Яна Маринова.

Тя разказва, че благодарение на бързите действия на служителите на Второ районно управление в Стара Загора телефонът е открит, след като задържаният е признал къде го е заложил срещу едва 20 евро.

Актрисата изрази искрената си благодарност както към полицаите за професионализма им, така и към всички хора, които са споделили видеото ѝ.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Благодаря

    10 6 Отговор
    Безплатна реклама на тази овца с измислена новина.

    14:34 16.07.2026

  • 2 Гост

    9 3 Отговор
    Кюнецът щеше да изкара повече, ако го беше дал на някого да извади снимките и клиповете на собственичката :-D

    14:34 16.07.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 4 Отговор
    Яна Маринова ми е мила стъклата на светофара на Стадион Васил Левски.Като дете обикаляше с банда мургави безпризорни

    Коментиран от #4

    14:35 16.07.2026

  • 4 Значи, твой човек

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Какво работи сега

    14:40 16.07.2026

  • 5 бою циганина

    1 1 Отговор
    Радев защо не ми храниш избирателите ?

    14:40 16.07.2026

  • 6 с дарение

    3 0 Отговор
    Да не се отмята от публично обещаното 200евро, само с гола искрена благодарност към старозагорските полицаи.

    14:49 16.07.2026

  • 7 Ейййй

    5 0 Отговор
    Ти да видиш новина, полицията, която 16 дни не може да намери 2 човека, намерила телефон и то на самата Яна Маринова!
    Конгратюлейшънс ве!

    15:05 16.07.2026

  • 8 хахахаххахаха

    0 0 Отговор
    Хахахахахахахха мургавият крадец ?????? Цив Мангалл

    15:09 16.07.2026