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Музиката като „опиум“: Как Аятоллах Хомейни забрани излъчването ѝ в Иран преди 47 години

Музиката като „опиум“: Как Аятоллах Хомейни забрани излъчването ѝ в Иран преди 47 години

23 Юли, 2026 14:17 1 065 35

  • музика-
  • опиум-
  • аятоллах хомейни-
  • иран-
  • забрана

На 23 юли 1979 г. духовният лидер на Иран променя културната история на страната, обявявайки война на мелодиите в ефира

Музиката като „опиум“: Как Аятоллах Хомейни забрани излъчването ѝ в Иран преди 47 години - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На днешния 23 юли се навършват точно 47 години от едно от най-радикалните културни решения в съвременната история. През 1979 г., броени месеци след Ислямската революция, духовният водач на Иран Аятолах Рухолах Хомейни налага пълна забрана за излъчване на музика по националното радио и телевизия. Мотивът му е категоричен – музиката „развращава младежта“ и пречи на правилното мислене.

В реч пред служители на радиото в град Кум, Хомейни сравнява музиката с опиум. Според архивите на nytimes.com, лидерът заявява, че тя "вдървява мозъка и прави хората апатични към съдбата на страната си". Изключение тогава се прави единствено за маршове и религиозни химни.

Историческите справки сочат, че това решение предизвиква масова вълна от емиграция на ирански музиканти, певци и композитори към Запада, формирайки т.нар. „Лос Анджелис поп сцена“. Забраната остава в най-строгия си вид близо десетилетие, преди режимът постепенно да смекчи тона в края на осемдесетте години.

Днес, през 2026 г., споменът за този културен шок остава символ на радикалната трансформация на иранското общество, която продължава да отеква в Близкия изток.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    10 12 Отговор
    Хайде на еврейската пропаганда гои... ахаха. Вече сте свободни

    Коментиран от #25, #27, #28, #29

    14:19 23.07.2026

  • 2 Аятолах Радев

    13 4 Отговор
    Забранявам чалгата в България!

    Коментиран от #4

    14:19 23.07.2026

  • 3 Като гледам съвременните

    15 4 Отговор
    българо-сингянски изпълнители ще е добре и тук да се забрани. Изброявам само няколко измети за които се сешам на първо четене: безДара, Фикрет, Тони Манг-галоу, разни чалгарки...

    14:20 23.07.2026

  • 4 честен ционист

    9 11 Отговор

    До коментар #2 от "Аятолах Радев":

    Радев е същия чалгар като Славуца.

    14:21 23.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Запознат

    13 8 Отговор
    Прав е човека, ако музиката е като опиум, един педофил смучейки опиум е избил много хора по техните земи, освен това в превъртели я му мозък взел да му се привижда архангел Гавраил, и за капак, взел на най-добрия си приятел когато е била на 4 години, и до 9 годишна му е чаткала Божко редовно. Когато станала 9 я разпробил и починал като пророк, който всъщност е бил един извратен педофил. Салам Алекум

    Коментиран от #24

    14:23 23.07.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    8 3 Отговор
    ЧАЛГАТА Е ОТРОВА
    ...
    НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРОТИВОРЕЧИ ?

    Коментиран от #10

    14:23 23.07.2026

  • 8 Шмекер Копейкин празнодумеца

    9 6 Отговор
    Аятолах Къскопей одобрява това ?
    Между другото в Иран всички животни са равни, но някои са по равни. Както е в руслямската negepaцийка

    Коментиран от #13

    14:24 23.07.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Главния редактор

    9 3 Отговор

    До коментар #5 от "Венелино, скумрийке моя, ти как":

    Мини през офиса, докарай още 10 като тебе, да те видим какво можеш когато не си пред клавиатурата. Аз ще те науча как дебела риба без кости, ще я налаапааш през пости.

    Коментиран от #18

    14:26 23.07.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Аааааа

    5 5 Отговор

    До коментар #8 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":

    В гейеуропата има пълна свобода. Душевно болни си веят мантрахулките на улицата, радват се на твърдия. Нещо да добавиш?

    14:29 23.07.2026

  • 14 Урааа

    4 2 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    Урааа, и ще излезнеме от мгей еурппата и ще си имаме левче без валутен борд и няма да има и НАТОто у урааа, ще слушаме само ние сме на всеки километър и така до края на света🤣🤣

    14:33 23.07.2026

  • 15 Това на

    3 2 Отговор
    снимката Шон Конъри ли е?

    14:34 23.07.2026

  • 16 иранци

    6 1 Отговор
    как само набълбучиха с този хомейни..музика не може, метро като транпорт не може, защото под земята човек слиза веднъж в живота, когато умира..А имаше един "прогресивен"революционер в Китай..който нареди да бъдат избити всички врабчета..били изяждали реколта и хора те гладували...

    14:37 23.07.2026

  • 17 5 - и простак

    3 0 Отговор
    Я бягай да надуваш тромбона на уродливоот 190 - килограмчово туловище, а кано бонус фаятмак Рандю селяндурина от Славянаво да ти даде да надуваш неговото тромбонче!

    Коментиран от #19

    14:42 23.07.2026

  • 18 Освен да мина да ти откача

    2 7 Отговор

    До коментар #11 от "Главния редактор":

    празната кратуна и после да изредя цялата ви редакция. Венелини, Събки, Мъбки ще им се отворят калните вени за постоянно. После няма да напъват, само ще изтръскват

    14:45 23.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Ти ще надуваш флегорната

    1 1 Отговор
    в брас секцията заедно с главния редактор

    14:47 23.07.2026

  • 21 Роза

    2 0 Отговор
    Държавата не е добре да се води от религиозен лидер!Религията винаги трябва да е отделно от политиката и всеки, да може да избира дали да е религиозен или не!Ама при тези,поклонниците на Мохамед,не е така и затова ги съжалявам!

    14:55 23.07.2026

  • 22 НИЩО МУ НЯМА

    1 1 Отговор
    ФАНТАСТИЧНО
    РАЙ ЗА КУПЕЙКИТЕ ТЕ И БЕЗ ТУЙ
    НЯМАТ НИЩО МЕЖДУ Л.👂и Д.👂

    Коментиран от #23

    15:05 23.07.2026

  • 23 На теб между двете ти уши

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "НИЩО МУ НЯМА":

    се намира члена на някой ромлянин

    15:07 23.07.2026

  • 24 Абсолютно

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Запознат":

    Тоя перко, като измислил новата религия ,взел да говори , че те били правоверни, Демек другите религии са неверни. Това исляма е опиум . И той смуче опиум, 6 годишната му смуче пaлaмарката...

    15:11 23.07.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Правилно индоктриниран

    0 0 Отговор
    На тия мозъците им са вдървени отдеве. Дори направих профила си в инстаграм поверителен след като забелязах масови посещения от ирански потребители от ирански градове не знайно защо и беше достигнал пик 90%. Като снимките ми са само цветя и тучни ливади и градината ми с домати.....

    15:21 23.07.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 копи пейст

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сорос":

    copy-paste: "...Традиционната музика на всеки народ представлява една от най-важните съставки на неговата култура, наред с езика, религията, обичаите и др. Безспорно, всеки народ представлява сбор от производители и консуматори, но културата е това, което поддържа равновесието между тях. Без културата, балансът се измества в посока към консуматорите, което е естествен природен закон."

    15:24 23.07.2026

  • 30 Прекрасно

    1 0 Отговор
    Модерната музика е точно това,пълен контрол над ума

    15:30 23.07.2026

  • 31 Фори

    0 0 Отговор
    Коцето Копейкин ходи да му целува г...а , а пардон , ръката!

    15:35 23.07.2026

  • 32 Перо

    1 0 Отговор
    Бях чувал, в едно друго време, че религията е опиум за народа, сега съм убеден само за джихадистката и ционистката! За музиката е въпрос на вкус и възпитание, за отпускане от напрежението! Умереното питие също спомага, но при упоменатите религии е забранено и за това превъртат!

    15:37 23.07.2026

  • 33 Погледнете снимката

    0 1 Отговор
    За да разберете нещастието на Иран

    15:38 23.07.2026

  • 34 Механик

    0 0 Отговор
    Тиранин! Да лиши хората от кефа да слушат Азис и най-вече БАНГАРАНГА!!! То ако човек не е слушал бангаранга и не е гледал Кончита, значи се е родил напразно!

    16:02 23.07.2026

  • 35 гост

    0 0 Отговор
    В исляма музиката и танците са забранени, а и много други неща.

    16:19 23.07.2026