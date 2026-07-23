Музиката като „опиум“: Как Аятоллах Хомейни забрани излъчването ѝ в Иран преди 47 години

На днешния 23 юли се навършват точно 47 години от едно от най-радикалните културни решения в съвременната история. През 1979 г., броени месеци след Ислямската революция, духовният водач на Иран Аятолах Рухолах Хомейни налага пълна забрана за излъчване на музика по националното радио и телевизия. Мотивът му е категоричен – музиката „развращава младежта“ и пречи на правилното мислене.
В реч пред служители на радиото в град Кум, Хомейни сравнява музиката с опиум. Според архивите на nytimes.com, лидерът заявява, че тя "вдървява мозъка и прави хората апатични към съдбата на страната си". Изключение тогава се прави единствено за маршове и религиозни химни.
Историческите справки сочат, че това решение предизвиква масова вълна от емиграция на ирански музиканти, певци и композитори към Запада, формирайки т.нар. „Лос Анджелис поп сцена“. Забраната остава в най-строгия си вид близо десетилетие, преди режимът постепенно да смекчи тона в края на осемдесетте години.
Днес, през 2026 г., споменът за този културен шок остава символ на радикалната трансформация на иранското общество, която продължава да отеква в Близкия изток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сорос
Коментиран от #25, #27, #28, #29
14:19 23.07.2026
2 Аятолах Радев
Коментиран от #4
14:19 23.07.2026
3 Като гледам съвременните
14:20 23.07.2026
4 честен ционист
До коментар #2 от "Аятолах Радев":Радев е същия чалгар като Славуца.
14:21 23.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Запознат
Коментиран от #24
14:23 23.07.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
...
НЯКОЙ МОЖЕ ЛИ ДА МИ ПРОТИВОРЕЧИ ?
Коментиран от #10
14:23 23.07.2026
8 Шмекер Копейкин празнодумеца
Между другото в Иран всички животни са равни, но някои са по равни. Както е в руслямската negepaцийка
Коментиран от #13
14:24 23.07.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Главния редактор
До коментар #5 от "Венелино, скумрийке моя, ти как":Мини през офиса, докарай още 10 като тебе, да те видим какво можеш когато не си пред клавиатурата. Аз ще те науча как дебела риба без кости, ще я налаапааш през пости.
Коментиран от #18
14:26 23.07.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Аааааа
До коментар #8 от "Шмекер Копейкин празнодумеца":В гейеуропата има пълна свобода. Душевно болни си веят мантрахулките на улицата, радват се на твърдия. Нещо да добавиш?
14:29 23.07.2026
14 Урааа
До коментар #10 от "честен ционист":Урааа, и ще излезнеме от мгей еурппата и ще си имаме левче без валутен борд и няма да има и НАТОто у урааа, ще слушаме само ние сме на всеки километър и така до края на света🤣🤣
14:33 23.07.2026
15 Това на
14:34 23.07.2026
16 иранци
14:37 23.07.2026
17 5 - и простак
Коментиран от #19
14:42 23.07.2026
18 Освен да мина да ти откача
До коментар #11 от "Главния редактор":празната кратуна и после да изредя цялата ви редакция. Венелини, Събки, Мъбки ще им се отворят калните вени за постоянно. После няма да напъват, само ще изтръскват
14:45 23.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Ти ще надуваш флегорната
14:47 23.07.2026
21 Роза
14:55 23.07.2026
22 НИЩО МУ НЯМА
РАЙ ЗА КУПЕЙКИТЕ ТЕ И БЕЗ ТУЙ
НЯМАТ НИЩО МЕЖДУ Л.👂и Д.👂
Коментиран от #23
15:05 23.07.2026
23 На теб между двете ти уши
До коментар #22 от "НИЩО МУ НЯМА":се намира члена на някой ромлянин
15:07 23.07.2026
24 Абсолютно
До коментар #6 от "Запознат":Тоя перко, като измислил новата религия ,взел да говори , че те били правоверни, Демек другите религии са неверни. Това исляма е опиум . И той смуче опиум, 6 годишната му смуче пaлaмарката...
15:11 23.07.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Правилно индоктриниран
15:21 23.07.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 копи пейст
До коментар #1 от "Сорос":copy-paste: "...Традиционната музика на всеки народ представлява една от най-важните съставки на неговата култура, наред с езика, религията, обичаите и др. Безспорно, всеки народ представлява сбор от производители и консуматори, но културата е това, което поддържа равновесието между тях. Без културата, балансът се измества в посока към консуматорите, което е естествен природен закон."
15:24 23.07.2026
30 Прекрасно
15:30 23.07.2026
31 Фори
15:35 23.07.2026
32 Перо
15:37 23.07.2026
33 Погледнете снимката
15:38 23.07.2026
34 Механик
16:02 23.07.2026
35 гост
16:19 23.07.2026