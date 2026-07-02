Двойка екстремисти беше арестувана, след като изкачи Емпайър Стейт Билдинг, за да се сгоди (ВИДЕО)

Двойка екстремни катерачи беше арестувана в Ню Йорк, след като се изкачи до върха на Емпайър Стейт Билдинг и разгърна банер върху шпила на небостъргача в сряда следобед.

Анджела Николау и Иван Кузнецов, известен още като Иван Биъркус, са популярни в социалните мрежи с рискови изкачвания на небостъргачи по света. Според полицията в Ню Йорк двамата останали няколко минути върху конструкцията на сградата, докато действията им били заснемани, след което слезли по шпила.

Кузнецов, който има дългогодишна връзка с Николау, изглежда ѝ е предложил брак на върха на сградата, малко преди двамата да бъдат задържани.

Полицията съобщи, че срещу тях са повдигнати няколко обвинения, включително за незаконно проникване, безразсъдно застрашаване, причиняване на щети, нарушаване на обществения ред, престъпно вмешателство, притежание на инструменти за взлом и нарушение на местна наредба.

Черният банер, разгърнат от двойката, съдържал послание с бели букви: „Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът ще познае мира“. Фразата е свързвана с Джими Хендрикс. От полицията уточниха, че банерът е иззет.

След сигнала на място е изпратен хеликоптер на полицията, а наблюдателната площадка на Емпайър Стейт Билдинг временно е била евакуирана. По-късно през деня тя отново е отворена за посетители.

Върхът на шпила на сградата се намира на височина около 443 метра, над земята. Засега не е ясно как двойката е успяла да достигне до металната конструкция, обслужваща шпила, излъчвателната антена и червената сигнална светлина на върха на небостъргача.

Говорител на Емпайър Стейт Билдинг заяви пред ABC News, че в нито един момент не е имало опасност за наемателите или посетителите на сградата.

„Трябва да се подчертае, че наблюдателната площадка на Емпайър Стейт Билдинг, на върха на най-известната сграда в света в центъра на Ню Йорк, предлага практичен начин за незабравими предложения за брак“, се казва в изявлението.

Правилата на Емпайър Стейт Билдинг забраняват носенето на маски и костюми.

Николау и Кузнецов станаха по-широко известни след документалния филм на Netflix „Skywalkers: A Love Story“ от 2024 г. Лентата проследява тяхното изкачване на Merdeka 118 в Куала Лумпур – втората най-висока сграда в света, висока около 679 метра.

Руската двойка редовно публикува в социалните мрежи снимки и видеа от подобни каскади. В много от тях двамата позират на ръба на високи сгради, прегръщат се или се целуват на голяма височина.

В сряда Николау и Биъркус изглежда са документирали и изкачването си на Емпайър Стейт Билдинг в социалните мрежи, като са публикували кадри от предложението за брак върху шпила и снимки на годежния пръстен.