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Бившата съпруга на Дейвид Шуимър се сгоди за негово копие

Бившата съпруга на Дейвид Шуимър се сгоди за негово копие

1 Юли, 2026 08:47 501 1

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  • дейвид шуимър-
  • джъстин салим-
  • годеж

Бъкман обяви годежа си с 52-годишния милионер хирург Джъстин Салим

Бившата съпруга на Дейвид Шуимър се сгоди за негово копие - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Бившата съпруга на Дейвид Шуимър, американската художничка Зоуи Бъкман, е сгодена за негово копие. Тази новина привлече вниманието на последователите на 40-годишния Бъкман в Instagram.

Бъкман обяви годежа си с 52-годишния милионер хирург Джъстин Салим, като публикува селфи с него.

„В разгара на британската гореща вълна, приятелят ми стана мой годеник. Срещата с него вече беше отговорът на молитвите ми – не мога да благодаря достатъчно на съдбата“, написа тя.

Забелязва се, че Салим поразително прилича на Шуимър, с когото Бъкман се раздели през 2017 г. след седем години брак. Бъкман поддържаше близки отношения с актьора, известен с ролята си на Рос в „Приятели“, за да отгледат заедно 15-годишната им дъщеря Клео. Салим има и деца от предишен брак: дъщеря Стела Джийн и син Дийн с актрисата Бри Търнър, известна с ролята си на Розали във фентъзи драмата „Грим“.

Хирургът е имал връзка и с модела и актриса София Вергара. Джъстин Салим в момента работи в болница в Лос Анджелис.


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