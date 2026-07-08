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Мастагарков от "Игри на волята" предложи брак на любимата си Александра от сезон 7 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Мастагарков от "Игри на волята" предложи брак на любимата си Александра от сезон 7 (ВИДЕО+СНИМКИ)

8 Юли, 2026 12:57 1 303 6

  • благомир мастагарков-
  • игри на волята-
  • александра колева-
  • двойка-
  • годеж

Екстремното шоу събра двамата риалити герои, които се сгодиха през изминалия уикенд

Мастагарков от "Игри на волята" предложи брак на любимата си Александра от сезон 7 (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Един от най-желаните ергени предложи брак на любимата си през изминалия уикенд. Моделът и риалити звезда от "Игри на волята" Благомир Мастагарков падна на едно коляно пред Александра Колева, която развълнувано му каза заветното "Да" след приказно предложение.

Мастагарков е организирал грандиозна романтична изненада на брега на язовир "Кърджали". За да бъде емоцията пълна, той е поканил най-близките роднини и приятели на двойката, които да споделят незабравимия момент в пълна тайна от нищо неподозиращата Александра. Декорацията е била като от романтичен филм – дълъг червен килим, обсипан с десетки рози, огромно сърце и внушителен светещ надпис "Marry me“ (Омъжи се за мен), става ясно от видеото, пуснато от самият Благо.

Веднага след заветното "Да“, небето е било озарено от зрелищна цветна заря.

Любопитно е, че Александра и Благомир се срещат именно благодарение на участието си в "Игри на волята", макар и в различни сезони. Мастагарков стигна до полуфиналите на сезон пет, докато красавицата Алекс успя да издържи няколко седмици в екстремното шоу.

Двамата започнаха да загатват за връзката си преди няколко месеца. Малко по-късно те споделиха и романтични кадри от Дуранкулак - емблематичното място, където текат снимките на Игрите и сега.

Александра е сестра близначка на друг добре познат образ от малкия екран - Дани, който направи фурор в предаването "Един за друг“ с половинката си Стела.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Анонимен

    4 6 Отговор
    Много хубава двойка! Щастие и любов в съвместният им път!

    13:07 08.07.2026

  • 2 Исторически парк

    10 2 Отговор
    мъжка и женска кифла

    13:10 08.07.2026

  • 3 Востегарков

    4 2 Отговор
    А па чичо Гошо комшията е на 82 и ..еее... девойче на 22! И това КОЙ го интересува? Та така и тия никому неизвестни защо ги лансирате? Плащат ли си?

    13:15 08.07.2026

  • 4 Рибар

    6 0 Отговор
    Страхотни устни, страхотна уста, като сом е, само мустаци и липсват!

    13:40 08.07.2026

  • 5 ......па

    4 1 Отговор
    Един годеж не значи нищо.Лесно се разваля.Когато се оженят, народят деца и поживеят поне 20 години заено това значи нещо.А тези двамцата ще се карат за огледалото у дома ако заживеят заедно, стойкаджии са,Мастагарков е самовлюбен.От нейният сезон на Игрите запомних,че е нагаждачка.

    14:00 08.07.2026

  • 6 Стар Вълк

    2 1 Отговор
    Хубава двойка са. Успех със семейния живот и бебе в люлка.

    14:24 08.07.2026