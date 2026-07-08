Мастагарков от "Игри на волята" предложи брак на любимата си Александра от сезон 7 (ВИДЕО+СНИМКИ)

Един от най-желаните ергени предложи брак на любимата си през изминалия уикенд. Моделът и риалити звезда от "Игри на волята" Благомир Мастагарков падна на едно коляно пред Александра Колева, която развълнувано му каза заветното "Да" след приказно предложение.

Мастагарков е организирал грандиозна романтична изненада на брега на язовир "Кърджали". За да бъде емоцията пълна, той е поканил най-близките роднини и приятели на двойката, които да споделят незабравимия момент в пълна тайна от нищо неподозиращата Александра. Декорацията е била като от романтичен филм – дълъг червен килим, обсипан с десетки рози, огромно сърце и внушителен светещ надпис "Marry me“ (Омъжи се за мен), става ясно от видеото, пуснато от самият Благо.

Веднага след заветното "Да“, небето е било озарено от зрелищна цветна заря.

Любопитно е, че Александра и Благомир се срещат именно благодарение на участието си в "Игри на волята", макар и в различни сезони. Мастагарков стигна до полуфиналите на сезон пет, докато красавицата Алекс успя да издържи няколко седмици в екстремното шоу.

Двамата започнаха да загатват за връзката си преди няколко месеца. Малко по-късно те споделиха и романтични кадри от Дуранкулак - емблематичното място, където текат снимките на Игрите и сега.

Александра е сестра близначка на друг добре познат образ от малкия екран - Дани, който направи фурор в предаването "Един за друг“ с половинката си Стела.