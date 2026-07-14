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Актрисата Лилия Маравиля сезира ГДБОП за AI реклама с нейното лице (ВИДЕО)

Актрисата Лилия Маравиля сезира ГДБОП за AI реклама с нейното лице (ВИДЕО)

14 Юли, 2026 10:58 662 8

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  • актриса-
  • фалшива реклама-
  • изкуствен интелект-
  • измама-
  • гдбоп

Тя е поредната родна знаменитост, чието лице и глас се използват за рекламирането на фалшиви и съмнителни продукти в социалните мрежи

Актрисата Лилия Маравиля сезира ГДБОП за AI реклама с нейното лице (ВИДЕО) - 1
Снимка: NOVA
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лицето на актрисата Лилия Маравиля се появи във фалшива реклама на съмнителен продукт в социалните мрежи.

На изкуствено генерираните кадри звездата рекламира регенериращ крем, като за целта е манипулирано видео от нейно реално интервю в ефира на NOVA. „Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса ти рекламираш ли този крем”, това сподели актрисата в ефира на „Здравей, България”, описвайки как е научила за злоупотребата с образа ѝ.

Проблемът е възникнал преди около година. Маравиля уточни, че няма нищо общо с въпросния продукт и че има договор само с една компания, която рекламира на официалната си страница. В генерираното видео е използвано нейно реално интервю.

„Разбира се, че това не е моят глас, но за хора, които не ме познават, това абсолютно може да мине като истина”, коментира актрисата относно фалшифицирания звук към видеото.

След като е разбрала за измамата, тя многократно е публикувала предупреждения в социалните си мрежи. Насоки как да реагира институционално е получила от своята колежка с най-разпознаваемия глас от екрана Гергана Стоянова, която е била обект на същата злоупотреба, но с друг продукт.

Звездата от „Връзки“ вече е подала официален сигнал до ГДБОП. Тя обясни, че процедурата ѝ е отнела няколко часа, тъй като в момента не се намира в България и е срещнала технически трудности.

Актрисата изрази възмущението си от факта, че чрез подобни видеа потребителите се примамват да дават парите си за продукти, за които най-малкото не се знае нищо. Много от тези фалшиви реклами водят към фиктивни продажби, за които не получават нищо, а други купуват потенциално опасни за здравето продукти, често рекламирани и като лекарства.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Каква е

    8 0 Отговор
    тази "знаменитост" ?

    11:00 14.07.2026

  • 2 Професор

    4 1 Отговор
    И аз бях използван за рекламна цел без мое знание. Във видеото рекламирам тоалетна хартия. А всъщност никога не съм ползвал тоалетна хартия а само рекламните брошури на хипермаркетите. Ще сесизарам ОНН, НАТО и всички възможни организации.

    11:03 14.07.2026

  • 3 Фалшива аларма

    5 0 Отговор
    Миличката "звезда" алармира, защото не е получила пари. Но, ако бяха и натъпкали джобовете щеше да рекламира от гнусни до най- гнусни неща. "Шампионката" е Мария Силвстър. Няма да забравя как рекламираше яйца, които бяха по- малко в опаковката. Разликата отиваше за Ук..на.

    11:06 14.07.2026

  • 4 Кашкавалка

    3 0 Отговор
    Хората си приличат може би и да не е нейното, защото не смятам, че особено популярна, обаче една коза ако не спечели пари от нещо, то тя със сигурност е просто една овНа 😀

    11:12 14.07.2026

  • 5 ми тя с тея джуки

    2 0 Отговор
    защо да не използват
    всички е на произвол явно

    11:18 14.07.2026

  • 6 ха-ха-ха

    2 0 Отговор
    "Родна знаменитост" -ха-ха-ха-ха-ха-ха!!!

    11:25 14.07.2026

  • 7 Механик

    1 0 Отговор
    То се оказа, че малка България е пълна със знаменитости.
    И все пак добре че писахте за нея, та и ние да чуем знаменитото и име.
    Благодаря!

    11:32 14.07.2026

  • 8 ботоксова лиляна

    2 0 Отговор
    То па едно лице - нос на крокодил, надути джуки, преливащ ботокс.

    11:34 14.07.2026