Актрисата Лилия Маравиля сезира ГДБОП за AI реклама с нейното лице (ВИДЕО)

Лицето на актрисата Лилия Маравиля се появи във фалшива реклама на съмнителен продукт в социалните мрежи.

На изкуствено генерираните кадри звездата рекламира регенериращ крем, като за целта е манипулирано видео от нейно реално интервю в ефира на NOVA. „Започнаха да ми се обаждат мои познати и приятели с въпроса ти рекламираш ли този крем”, това сподели актрисата в ефира на „Здравей, България”, описвайки как е научила за злоупотребата с образа ѝ.

Проблемът е възникнал преди около година. Маравиля уточни, че няма нищо общо с въпросния продукт и че има договор само с една компания, която рекламира на официалната си страница. В генерираното видео е използвано нейно реално интервю.

„Разбира се, че това не е моят глас, но за хора, които не ме познават, това абсолютно може да мине като истина”, коментира актрисата относно фалшифицирания звук към видеото.

След като е разбрала за измамата, тя многократно е публикувала предупреждения в социалните си мрежи. Насоки как да реагира институционално е получила от своята колежка с най-разпознаваемия глас от екрана Гергана Стоянова, която е била обект на същата злоупотреба, но с друг продукт.

Звездата от „Връзки“ вече е подала официален сигнал до ГДБОП. Тя обясни, че процедурата ѝ е отнела няколко часа, тъй като в момента не се намира в България и е срещнала технически трудности.

Актрисата изрази възмущението си от факта, че чрез подобни видеа потребителите се примамват да дават парите си за продукти, за които най-малкото не се знае нищо. Много от тези фалшиви реклами водят към фиктивни продажби, за които не получават нищо, а други купуват потенциално опасни за здравето продукти, често рекламирани и като лекарства.