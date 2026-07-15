Джордж Лукас смята, че бъдещето на изкуствения интелект в киното е неизбежно

Режисьорът и ветеран в Холивуд Джордж Лукас смята, че опитите на представители на киноиндустрията да ограничат навлизането на изкуствения интелект в създаването на филми са обречени на неуспех.

82-годишният създател на „Междузвездни войни“ заяви в интервю за A Rabbit’s Foot, че новите технологии значително улесняват производството на кино и са част от естественото развитие на индустрията.

„Нищо не може да бъде направено срещу това. Това е прогресът, това е бъдещето“, каза режисьорът.

Лукас сравни съпротивата срещу изкуствения интелект с отказа от автомобилите в полза на конските каруци. По думите му всяка технологична промяна носи рискове и предизвиква опасения, но това не спира нейното разпространение.

Режисьорът посочи и потенциални предимства на изкуствения интелект, включително способността му да открива манипулирано съдържание и да проследява неговия произход.

„Изкуственият интелект може да установи дали нещо е фалшиво и откъде идва. Хората невинаги са способни да направят това“, заяви Лукас.

Той подчерта, че независимо от използваната технология отговорността остава лична. Според него хората трябва да носят последствия за незаконни действия, както и да получават признание за собствената си работа.

В интервюто Лукас коментира и ролята на фокус групите при разработването на филми. Той заяви, че не одобрява практиката зрителските реакции да определят посоката на даден проект. „Публиката не знае предварително какво иска да види“, каза той.

Според Джордж Лукас мнението на зрителите може да бъде полезно при оценката на отделни елементи, например когато даден персонаж не е приет добре. Той обаче смята, че студиата често правят погрешни изводи и позволяват на предварителните проучвания да влияят прекомерно върху творческия процес.

„Когато зрителите не харесват определен герой, за режисьора е важно да разбере причината. Проблемът е, че студиата приемат това като сигнал да оставят публиката на практика да направи филма“, заяви още кино легендата.

Лукас разкритикува и стремежа на големите компании да се съобразяват постоянно с очакванията на почитателите. По думите му филмите трябва да бъдат поверявани на автори с ясна история, професионални умения и лична ангажираност към проекта.

„Филм се прави, като бъде намерен човек, който знае как се създава кино, има история за разказване и изпитва истинска страст към нея“, каза режисьорът.

Създателят на поредиците „Междузвездни войни“ и „Индиана Джоунс“ допълни, че зрителите ходят на кино преди всичко заради емоционалното въздействие на историите. „Изкуството е емоционална форма на изразяване“, посочи той.

Джордж Лукас припомни, че редица персонажи от „Междузвездни войни“, които впоследствие се превръщат в емблематични, първоначално са били посрещнати с критики.

По думите му в началото е имало силен натиск роботът C-3PO да бъде премахнат от първия филм. По-късно отрицателни реакции са предизвикали и евоките в „Завръщането на джедаите“, както и Джа-Джа Бинкс в предисториите.

Създателят на Люк Скайуокър отбеляза, че подобни реакции показват колко трудно е предварително да се предвиди кои творчески решения ще бъдат приети от публиката и как оценката им може да се промени с времето.