DARA отиде в Ню Йорк (СНИМКИ)

Поп иконата DARA предизвика вълнение сред феновете си, споделяйки кадри от пътуването си до Ню Йорк. Публикациите ѝ в социалните мрежи бързо породиха спекулации, че посещението в „Голямата ябълка“ е много повече от туристическа разходка, пише woman.bg.



Под снимките си победителката на Евровизия 2026 написа краткото, но многозначително NYC. EAT. PRAY. LOVE., правейки препратка към известния филм и книга. Това послание, съчетано с поредица от срещи с влиятелни фигури от музикалната сцена, засили слуховете, че DARA подготвя нов международен проект.

Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от DARA (@darnadude)



Един от най-интересните моменти от престоя ѝ е срещата с гръцката суперзвезда Константинос Аргирос. Изпълнителят, който се радва на огромна популярност на Балканите и пълни стадиони в родината си, позира заедно с DARA и съпруга ѝ Ервин, което веднага повдигна въпроси за евентуална колаборация.

Любопитството на феновете беше допълнително разпалено от снимки с американските певци Даниел Сийви и Джона Марей. И двамата са бивши членове на изключително успешната момчешка група Why Don't We, която се превърна в световен феномен. След разпадането на бандата те развиват солови кариери, а срещите им с българската певица се разглеждат като сигурен знак за предстоящи съвместни записи.

Сред кадрите от Ню Йорк се вижда и американската R&B и поп изпълнителка Zia Victoria, което подсказва, че DARA активно разширява мрежата си от контакти в музикалните среди отвъд Океана.



Освен деловите ангажименти певицата намери време и за културни развлечения. Тя посети прочутия Музей на модерното изкуство (MoMA), където се наслади на шедьоври на Ван Гог, Пикасо и Анди Уорхол. Разбира се, не пропусна и кулинарните изкушения на града, като опита прословутите бургери на Jimmy's Burgers.

Въпреки че Дара пази мълчание относно конкретните си планове, пътуването ѝ до Ню Йорк изглежда като стратегическа стъпка в кариерата ѝ. Междувременно в България се носят слухове, че певицата е прекратила дългогодишните си професионални отношения с продуцента си Саня Армутлиева и компанията „Вирджиния рекърдс“, което би могло да обясни търсенето на нови хоризонти.