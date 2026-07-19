DARA отиде в Ню Йорк (СНИМКИ)

Поп иконата DARA предизвика вълнение сред феновете си, споделяйки кадри от пътуването си до Ню Йорк. Публикациите ѝ в социалните мрежи бързо породиха спекулации, че посещението в „Голямата ябълка“ е много повече от туристическа разходка, пише woman.bg.
Под снимките си победителката на Евровизия 2026 написа краткото, но многозначително NYC. EAT. PRAY. LOVE., правейки препратка към известния филм и книга. Това послание, съчетано с поредица от срещи с влиятелни фигури от музикалната сцена, засили слуховете, че DARA подготвя нов международен проект.
Един от най-интересните моменти от престоя ѝ е срещата с гръцката суперзвезда Константинос Аргирос. Изпълнителят, който се радва на огромна популярност на Балканите и пълни стадиони в родината си, позира заедно с DARA и съпруга ѝ Ервин, което веднага повдигна въпроси за евентуална колаборация.
Любопитството на феновете беше допълнително разпалено от снимки с американските певци Даниел Сийви и Джона Марей. И двамата са бивши членове на изключително успешната момчешка група Why Don't We, която се превърна в световен феномен. След разпадането на бандата те развиват солови кариери, а срещите им с българската певица се разглеждат като сигурен знак за предстоящи съвместни записи.
Сред кадрите от Ню Йорк се вижда и американската R&B и поп изпълнителка Zia Victoria, което подсказва, че DARA активно разширява мрежата си от контакти в музикалните среди отвъд Океана.
Освен деловите ангажименти певицата намери време и за културни развлечения. Тя посети прочутия Музей на модерното изкуство (MoMA), където се наслади на шедьоври на Ван Гог, Пикасо и Анди Уорхол. Разбира се, не пропусна и кулинарните изкушения на града, като опита прословутите бургери на Jimmy's Burgers.
Въпреки че Дара пази мълчание относно конкретните си планове, пътуването ѝ до Ню Йорк изглежда като стратегическа стъпка в кариерата ѝ. Междувременно в България се носят слухове, че певицата е прекратила дългогодишните си професионални отношения с продуцента си Саня Армутлиева и компанията „Вирджиния рекърдс“, което би могло да обясни търсенето на нови хоризонти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дара Гудева
Коментиран от #20
11:49 19.07.2026
2 Ами, пълно падение
11:52 19.07.2026
3 Хареса ми
Коментиран от #10
11:53 19.07.2026
4 Дара да го Бара
11:54 19.07.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост№4442
11:57 19.07.2026
7 баба ранга
отидох при афрото да им пея мангаранга на микрофон да изкарам $$$
11:59 19.07.2026
8 Знае тя
12:00 19.07.2026
9 Васил
12:00 19.07.2026
10 Мдааамм
До коментар #3 от "Хареса ми":Определено е доста по добра гледка от визията на мустакатия Кончита Вуурст.
12:01 19.07.2026
11 стратегическа стъпка в кариерата ѝ
12:02 19.07.2026
12 🦁ЩЩД🦁
12:04 19.07.2026
13 додо2026
не съм го преживявал! всички други
са водорасли в джобовете!
12:05 19.07.2026
14 Дара е позор
12:07 19.07.2026
15 Поп икона не знам,но
12:07 19.07.2026
16 Афрофранция ойде
12:10 19.07.2026
17 ха ха Хо
12:10 19.07.2026
18 Ицо Багера
12:10 19.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 прилича
До коментар #1 от "Дара Гудева":на елитна труженичка от един друг бранш
12:12 19.07.2026
21 Лопата Орешник
12:15 19.07.2026
22 Всичко е маскарад
Коментиран от #30, #34
12:15 19.07.2026
23 скарлет
12:16 19.07.2026
24 хихи
Коментиран от #28
12:16 19.07.2026
25 Евгени от Алфапласт
Коментиран от #29
12:19 19.07.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 малийййй
12:27 19.07.2026
28 хихи
До коментар #24 от "хихи":една тротинетка цъкна минус
12:27 19.07.2026
29 Малкият Мук
До коментар #25 от "Евгени от Алфапласт":Тя тях, защото муж, не виждаш ли?!?
12:29 19.07.2026
30 Чупки
До коментар #22 от "Всичко е маскарад":Радва се за мъжа си. При тях всичко е с обеатен знак пред пола.
12:31 19.07.2026
31 Механик
12:32 19.07.2026
32 Гост666
12:40 19.07.2026
33 Лорд Музика
12:43 19.07.2026
34 ......па
До коментар #22 от "Всичко е маскарад":...много вярващ в алевBит...но прави бизнес с канабис.
12:59 19.07.2026
35 УдоМача
13:06 19.07.2026
36 Мангасаранга
13:21 19.07.2026
37 Агент Стойчев
Агент Стойчев СТАРАТА държавна сигурност
13:38 19.07.2026
38 ШЕФА
13:42 19.07.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.