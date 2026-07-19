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DARA отиде в Ню Йорк (СНИМКИ)

DARA отиде в Ню Йорк (СНИМКИ)

19 Юли, 2026 11:48 1 627 39

  • dara-
  • дара-
  • ню йорк

Задава ли се международен пробив за българската звезда?

DARA отиде в Ню Йорк (СНИМКИ) - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп иконата DARA предизвика вълнение сред феновете си, споделяйки кадри от пътуването си до Ню Йорк. Публикациите ѝ в социалните мрежи бързо породиха спекулации, че посещението в „Голямата ябълка“ е много повече от туристическа разходка, пише woman.bg.

Под снимките си победителката на Евровизия 2026 написа краткото, но многозначително NYC. EAT. PRAY. LOVE., правейки препратка към известния филм и книга. Това послание, съчетано с поредица от срещи с влиятелни фигури от музикалната сцена, засили слуховете, че DARA подготвя нов международен проект.


Един от най-интересните моменти от престоя ѝ е срещата с гръцката суперзвезда Константинос Аргирос. Изпълнителят, който се радва на огромна популярност на Балканите и пълни стадиони в родината си, позира заедно с DARA и съпруга ѝ Ервин, което веднага повдигна въпроси за евентуална колаборация.

Любопитството на феновете беше допълнително разпалено от снимки с американските певци Даниел Сийви и Джона Марей. И двамата са бивши членове на изключително успешната момчешка група Why Don't We, която се превърна в световен феномен. След разпадането на бандата те развиват солови кариери, а срещите им с българската певица се разглеждат като сигурен знак за предстоящи съвместни записи.

Сред кадрите от Ню Йорк се вижда и американската R&B и поп изпълнителка Zia Victoria, което подсказва, че DARA активно разширява мрежата си от контакти в музикалните среди отвъд Океана.

Освен деловите ангажименти певицата намери време и за културни развлечения. Тя посети прочутия Музей на модерното изкуство (MoMA), където се наслади на шедьоври на Ван Гог, Пикасо и Анди Уорхол. Разбира се, не пропусна и кулинарните изкушения на града, като опита прословутите бургери на Jimmy's Burgers.

Въпреки че Дара пази мълчание относно конкретните си планове, пътуването ѝ до Ню Йорк изглежда като стратегическа стъпка в кариерата ѝ. Междувременно в България се носят слухове, че певицата е прекратила дългогодишните си професионални отношения с продуцента си Саня Армутлиева и компанията „Вирджиния рекърдс“, което би могло да обясни търсенето на нови хоризонти.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дара Гудева

    31 14 Отговор
    Дара Гудева 200 кила отива в страната на неограниченото плюскане да заглади косъма.

    Коментиран от #20

    11:49 19.07.2026

  • 2 Ами, пълно падение

    36 9 Отговор
    От фотото е ясно какво ще последва

    11:52 19.07.2026

  • 3 Хареса ми

    27 5 Отговор
    как ги размята тези цомбарлаци на "Банга-ранга".За песента не споря доколко е добра.

    Коментиран от #10

    11:53 19.07.2026

  • 4 Дара да го Бара

    26 6 Отговор
    На някой афро американски про доцент.

    11:54 19.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост№4442

    28 4 Отговор
    Бързо към Холивуд да се "развива".После само да не писка че я тараляйкали за слава.

    11:57 19.07.2026

  • 7 баба ранга

    21 4 Отговор
    не ме одумвайте
    отидох при афрото да им пея мангаранга на микрофон да изкарам $$$

    11:59 19.07.2026

  • 8 Знае тя

    15 5 Отговор
    Желязото се кове докато е горещо !

    12:00 19.07.2026

  • 9 Васил

    28 5 Отговор
    Явно порно индустрията я чака защото песните не са и най силната черта.

    12:00 19.07.2026

  • 10 Мдааамм

    18 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хареса ми":

    Определено е доста по добра гледка от визията на мустакатия Кончита Вуурст.

    12:01 19.07.2026

  • 11 стратегическа стъпка в кариерата ѝ

    19 5 Отговор
    въх сега кой ще ни предлага загорели понички с ицката в кауфланд

    12:02 19.07.2026

  • 12 🦁ЩЩД🦁

    15 5 Отговор
    Интересно определение "икона".Но за да сте последователни в изказа си ,да бяхте добавили пред малкото й име и определението "Света".

    12:04 19.07.2026

  • 13 додо2026

    4 11 Отговор
    Дара е готина! Дара е нещо което,
    не съм го преживявал! всички други
    са водорасли в джобовете!

    12:05 19.07.2026

  • 14 Дара е позор

    21 6 Отговор
    Този цирк минава за новина?

    12:07 19.07.2026

  • 15 Поп икона не знам,но

    16 5 Отговор
    Поп кифла да!!

    12:07 19.07.2026

  • 16 Афрофранция ойде

    9 3 Отговор
    Ама че сте джурналя! Ще ходи на финала довечера бре! При Тръмп и Инфалтино в ложата ке е!

    12:10 19.07.2026

  • 17 ха ха Хо

    15 2 Отговор
    Задава се,задава се...ще направи пробив в Атлантическия океан.Ще е употребена и захвърлена като много други.Кичозната и визия показва това.

    12:10 19.07.2026

  • 18 Ицо Багера

    10 2 Отговор
    Всяко чудо за три дни.

    12:10 19.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 прилича

    20 4 Отговор

    До коментар #1 от "Дара Гудева":

    на елитна труженичка от един друг бранш

    12:12 19.07.2026

  • 21 Лопата Орешник

    15 4 Отговор
    Пробив може да има само ако раздруса бомбите в онлифенс! С репертоар от една песен , шанс нула!

    12:15 19.07.2026

  • 22 Всичко е маскарад

    4 3 Отговор
    Д-р ЗаимоB като много вярващ в алевBит, колко е радостен в изобилие да показва с ръката "рогатия"

    Коментиран от #30, #34

    12:15 19.07.2026

  • 23 скарлет

    7 5 Отговор
    толкова е пошло, явно си е сбъркала професията 🔛

    12:16 19.07.2026

  • 24 хихи

    6 3 Отговор
    Христо Стоичков - президент ДАРА - вице.....

    Коментиран от #28

    12:16 19.07.2026

  • 25 Евгени от Алфапласт

    5 4 Отговор
    ΔΑΡΑ сега койяебе?

    Коментиран от #29

    12:19 19.07.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 малийййй

    8 1 Отговор
    Една Бангаранга и си в Ню Йорк...

    12:27 19.07.2026

  • 28 хихи

    0 3 Отговор

    До коментар #24 от "хихи":

    една тротинетка цъкна минус

    12:27 19.07.2026

  • 29 Малкият Мук

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Евгени от Алфапласт":

    Тя тях, защото муж, не виждаш ли?!?

    12:29 19.07.2026

  • 30 Чупки

    2 3 Отговор

    До коментар #22 от "Всичко е маскарад":

    Радва се за мъжа си. При тях всичко е с обеатен знак пред пола.

    12:31 19.07.2026

  • 31 Механик

    9 1 Отговор
    "Поп иконата"!! Хаха! Оправихте ми настроението! Наливам си една за ваше здраве! Наздраве! Заслужавате го!

    12:32 19.07.2026

  • 32 Гост666

    6 2 Отговор
    Това кога стана поп икона има още хляб да яде и песни да прави преди да стигне това ниво ако го стигне .

    12:40 19.07.2026

  • 33 Лорд Музика

    8 1 Отговор
    Ха ха поп икона хубав виц . След години и то много и хубави песни ако може да прави такива ,ще стане такава . Но като я гледам май никога няма да е такава , поне за мен . Не ми харесва текстовете ,музиката и държанието на тази " певица" .

    12:43 19.07.2026

  • 34 ......па

    5 2 Отговор

    До коментар #22 от "Всичко е маскарад":

    ...много вярващ в алевBит...но прави бизнес с канабис.

    12:59 19.07.2026

  • 35 УдоМача

    2 1 Отговор
    Кой даде виза на тоя Годзил????????????

    13:06 19.07.2026

  • 36 Мангасаранга

    3 0 Отговор
    А, да не би един армянец да си е купил апартамент в Бруклин и да пуска тоз Илит под да спи там, че за последната година доста се снимаха все на 1 и също място хихи.

    13:21 19.07.2026

  • 37 Агент Стойчев

    1 0 Отговор
    За тукашните мънички чалга ориентални - звезда , за там парче месо на епщайновците


    Агент Стойчев СТАРАТА държавна сигурност

    13:38 19.07.2026

  • 38 ШЕФА

    1 0 Отговор
    Това същество БезДара само като видях с какъв гнусен ман..... живее и се погнусих от нея.

    13:42 19.07.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.