Натали Портман на 45 г.: От момичето в „Леон“ до носителка на „Оскар“

На 9 юни Натали Портман навършва 45 години. Родена през 1981 г. в Йерусалим под името Натали Хершлаг, тя успява да изгради впечатляваща кариера, съчетаваща холивудски блокбастъри, авторско кино и академични успехи.
Портман прави своя филмов дебют едва на 12-годишна възраст във филма Léon: The Professional, където си партнира с Жан Рено. Ролята ѝ привлича вниманието на критиците и поставя началото на кариера, която по-късно ще я превърне в една от най-разпознаваемите звезди на световното кино.
Сред най-значимите ѝ участия са трилогията Star Wars: Episode I – The Phantom Menace и следващите две части от предисторията на „Междузвездни войни“, V for Vendetta, Closer, Jackie и Thor. Най-голямото признание идва през 2011 г., когато печели „Оскар“ за най-добра актриса за превъплъщението си в балерината Нина Сейърс във филма Black Swan.
Любопитен факт е, че въпреки ранната си слава Портман никога не изоставя образованието си. Тя завършва психология в Harvard University и неведнъж е заявявала, че образованието е било толкова важно за нея, колкото и актьорската кариера.
Освен актриса, Натали Портман е режисьор и продуцент. Тя владее няколко езика, включително иврит, а през годините активно подкрепя различни хуманитарни и екологични каузи.
През последните месеци звездата отново е във фокуса на общественото внимание. През април тази година Портман потвърди, че очаква третото си дете – първо от настоящия си партньор, френския музикален продуцент Танги Дестабъл. Актрисата сподели, че е „изключително благодарна“ за новината и че преживява бременността с повече спокойствие и увереност, отколкото в по-младите си години.
В професионален план Портман продължава да бъде активна. Сред последните ѝ проекти са приключенският филм Fountain of Youth на режисьора Guy Ritchie, както и предстоящите продукции The Gallerist и Good Sex, които се очакват през следващите месеци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 газо
08:49 09.06.2026
2 глоги
Коментиран от #5
08:49 09.06.2026
3 кака кифла
до носителка на дедови
08:50 09.06.2026
4 още
08:54 09.06.2026
5 Директора👨✈️
До коментар #2 от "глоги":Бъркаш, не си подготвен.
Ако завършиш психология в дипломата ти какво пише? Психоложка? Според мен пише психолог.
Ако завършил юридическо образование, какво пише. Юристка или юрист?
Ако завършиш инженерна специалност какво пише в диплмата ти? Инженерка или инженер Натали Портман.
И т.н. и т.н.
Главен готвач или главна готвачка? Пилот на самолет или пилотка?
Така че, не бързай 😉
09:09 09.06.2026
6 Най-красивата
09:29 09.06.2026