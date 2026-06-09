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Натали Портман на 45 г.: От момичето в „Леон“ до носителка на „Оскар“

Натали Портман на 45 г.: От момичето в „Леон“ до носителка на „Оскар“

9 Юни, 2026 08:44 640 6

  • натали портман-
  • рожден ден

Вижте любопитни факти от биографията на актрисата

Натали Портман на 45 г.: От момичето в „Леон“ до носителка на „Оскар“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

На 9 юни Натали Портман навършва 45 години. Родена през 1981 г. в Йерусалим под името Натали Хершлаг, тя успява да изгради впечатляваща кариера, съчетаваща холивудски блокбастъри, авторско кино и академични успехи.

Портман прави своя филмов дебют едва на 12-годишна възраст във филма Léon: The Professional, където си партнира с Жан Рено. Ролята ѝ привлича вниманието на критиците и поставя началото на кариера, която по-късно ще я превърне в една от най-разпознаваемите звезди на световното кино.

Сред най-значимите ѝ участия са трилогията Star Wars: Episode I – The Phantom Menace и следващите две части от предисторията на „Междузвездни войни“, V for Vendetta, Closer, Jackie и Thor. Най-голямото признание идва през 2011 г., когато печели „Оскар“ за най-добра актриса за превъплъщението си в балерината Нина Сейърс във филма Black Swan.

Любопитен факт е, че въпреки ранната си слава Портман никога не изоставя образованието си. Тя завършва психология в Harvard University и неведнъж е заявявала, че образованието е било толкова важно за нея, колкото и актьорската кариера.

Освен актриса, Натали Портман е режисьор и продуцент. Тя владее няколко езика, включително иврит, а през годините активно подкрепя различни хуманитарни и екологични каузи.

През последните месеци звездата отново е във фокуса на общественото внимание. През април тази година Портман потвърди, че очаква третото си дете – първо от настоящия си партньор, френския музикален продуцент Танги Дестабъл. Актрисата сподели, че е „изключително благодарна“ за новината и че преживява бременността с повече спокойствие и увереност, отколкото в по-младите си години.

В професионален план Портман продължава да бъде активна. Сред последните ѝ проекти са приключенският филм Fountain of Youth на режисьора Guy Ritchie, както и предстоящите продукции The Gallerist и Good Sex, които се очакват през следващите месеци.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 газо

    1 1 Отговор
    отгазофустата

    08:49 09.06.2026

  • 2 глоги

    5 0 Отговор
    Освен актриса, Натали Портман е режисьорКА и продуцентКА. ЩОМ Е РОДЕНА В ИЗРАЕЛ не може да не говори иврит.

    Коментиран от #5

    08:49 09.06.2026

  • 3 кака кифла

    5 2 Отговор
    От момичето на повикване
    до носителка на дедови

    08:50 09.06.2026

  • 4 още

    0 1 Отговор
    Тангимангипранги Дестабилния

    08:54 09.06.2026

  • 5 Директора👨‍✈️

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "глоги":

    Бъркаш, не си подготвен.
    Ако завършиш психология в дипломата ти какво пише? Психоложка? Според мен пише психолог.
    Ако завършил юридическо образование, какво пише. Юристка или юрист?
    Ако завършиш инженерна специалност какво пише в диплмата ти? Инженерка или инженер Натали Портман.
    И т.н. и т.н.
    Главен готвач или главна готвачка? Пилот на самолет или пилотка?
    Така че, не бързай 😉

    09:09 09.06.2026

  • 6 Най-красивата

    1 0 Отговор
    актриса в света

    09:29 09.06.2026