Лили Иванова уважи Софи Маринова с луксозен букет за 500 евро (ВИДЕО)

Лили Иванова изпрати разкошен букет на Софи Маринова, с който я трогна до сълзи на сцената.
Проверка на „Телеграф“ показа, че подобен букет струва поне 500 евро в бутиковите магазини за цветя в столицата. По-важен е, разбира се, е жестът. „Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя и отношението към мен! Лили, обожавам те!“, възкликна Софи Маринова в социалните мрежи.
Една от песните, които Софи изпълни заедно с оркестъра и под диригентството на Йордан Камджалов в зала 1 на НДК, бе баладата „Плачещо сърце“. Публиката многократно е викала на бис изпълнителите. Дори се чули предложения Софи да запише дуетна песен с легендарната Лили Иванова. Двете от известно време проявяват уважение една към друга, като по-рано ромската перла присъства на благотворителния концерт на Лили.
А поредицата от концерти „Мистерия и свобода“ с Йордан Камджалов продължават. Днес са във Варна, а утре – в Бургас. Това е мащабно събитие с над 100 души на сцената от 7 държави. В едно се съчетават класика, фолклор, романси, срещащи се в една нова композиция по безподобен начин чрез зашеметяваща музикална импровизация, която преплита различни жанрове, изразяваща пълната музикална свобода на изпълнителите, отсичат организаторите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #4
10:58 09.06.2026
2 Тази
11:04 09.06.2026
3 Не цената и големината на букета
Притнея, всичко е показност
11:05 09.06.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 митко щерев
11:31 09.06.2026
6 ФАКТИ
11:32 09.06.2026