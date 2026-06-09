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Лили Иванова уважи Софи Маринова с луксозен букет за 500 евро (ВИДЕО)

Лили Иванова уважи Софи Маринова с луксозен букет за 500 евро (ВИДЕО)

9 Юни, 2026 10:58 1 016 6

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  • концерт

Примата изпратила букета до Софи за концерта ѝ с Йордан Камджалов в НДК

Лили Иванова уважи Софи Маринова с луксозен букет за 500 евро (ВИДЕО) - 1
Снимка: Facebook
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Лили Иванова изпрати разкошен букет на Софи Маринова, с който я трогна до сълзи на сцената.

Проверка на „Телеграф“ показа, че подобен букет струва поне 500 евро в бутиковите магазини за цветя в столицата. По-важен е, разбира се, е жестът. „Благодаря на великата Лили Иванова за прекрасните цветя и отношението към мен! Лили, обожавам те!“, възкликна Софи Маринова в социалните мрежи.

Една от песните, които Софи изпълни заедно с оркестъра и под диригентството на Йордан Камджалов в зала 1 на НДК, бе баладата „Плачещо сърце“. Публиката многократно е викала на бис изпълнителите. Дори се чули предложения Софи да запише дуетна песен с легендарната Лили Иванова. Двете от известно време проявяват уважение една към друга, като по-рано ромската перла присъства на благотворителния концерт на Лили.

А поредицата от концерти „Мистерия и свобода“ с Йордан Камджалов продължават. Днес са във Варна, а утре – в Бургас. Това е мащабно събитие с над 100 души на сцената от 7 държави. В едно се съчетават класика, фолклор, романси, срещащи се в една нова композиция по безподобен начин чрез зашеметяваща музикална импровизация, която преплита различни жанрове, изразяваща пълната музикална свобода на изпълнителите, отсичат организаторите.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 13 Отговор
    Истинската Лили не можеше да я гледа.

    Коментиран от #4

    10:58 09.06.2026

  • 2 Тази

    8 1 Отговор
    червена китка за 500 € ? Хайде по - сериозно , де !

    11:04 09.06.2026

  • 3 Не цената и големината на букета

    6 3 Отговор
    Са важни, а цветята да са подарени от сърце, каквото при баба Лиляна липсва!
    Притнея, всичко е показност

    11:05 09.06.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 митко щерев

    5 0 Отговор
    Лили Иванова уважи ромската Лили Иванова

    11:31 09.06.2026

  • 6 ФАКТИ

    4 1 Отговор
    Пълна чалгализация и дивалвация на вкуса на Ганнньо с тая криворазбрана простокрация.

    11:32 09.06.2026