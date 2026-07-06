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Как да избегнем скандал в ресторанта: 5 неща, които да НЕ правим

Как да избегнем скандал в ресторанта: 5 неща, които да НЕ правим

6 Юли, 2026 14:13 1 003 20

  • скандал-
  • ресторант-
  • конфликт-
  • грешки

Малките грешки в поведението, които превръщат приятната вечеря в публичен конфликт

Как да избегнем скандал в ресторанта: 5 неща, които да НЕ правим - 1
Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Всеки си мечтае за приятна вечер с вкусна храна и добро обслужване, но понякога ситуацията в ресторанта излиза извън контрол. Често причината за напрежението не е само в кухнята, а в начина, по който реагираме на проблемите. Ето петте най-чести грешки, които трябва да избегнете, за да си спестите публичен скандал и развалено настроение:

1. Не викайте и не щракайте с пръсти на сервитьора

Шумното привличане на внимание е най-бързият начин да настроите персонала срещу себе си. Вместо да ръкомахате или да викате през залата, направете дискретен зрителен контакт или леко вдигнете ръка. Уважението към професията на обслужващия персонал е първата стъпка към доброто преживяване.

2. Не чакайте да изядете чинията, преди да се оплачете

Ако месото е недопечено или супата е студена, кажете го още след първата хапка. Напълно неуместно е да изядете 90% от порцията и след това да вдигнете скандал, че храната не е била хубава с цел да не я платите. Ресторантите с удоволствие ще заменят ястието веднага, ако сигналът е навременен.

3. Не изливайте гнева си върху грешния човек

Сервитьорът не готви храната и не определя цените в менюто. Ако има забавяне или грешка в кухнята, вината рядко е негова. Изразяването на агресия към човека, който ви обслужва, показва липса на култура и гарантирано ескалира напрежението. Говорете със спокоен и конструктивен тон.

4. Не пренебрегвайте правилата на заведението

Всеки ресторант има своя политика – относно резервациите, закъсненията, пушенето или дрес кода. Ако закъснявате с половин час и масата ви е дадена на други клиенти, викът няма да ви върне местата. Спазването на добрия тон и предварителното информиране спестяват излишни драми.

5. Не отказвайте разговор с управителя

Когато проблемът е сериозен, поискайте среща с мениджъра, вместо да спорите на висок глас пред останалите гости. Управителите са обучени да разрешават конфликти, да предлагат компенсации и да тушират напрежението. Дискусията на четири очи встрани от масите винаги води до по-добро решение за двете страни.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    5 11 Отговор
    В моето заведение имам на бара електрошок за буйни клиенти.Действа безотказно.

    Коментиран от #4, #5

    14:16 06.07.2026

  • 2 Бургаска батка

    6 4 Отговор
    Аз ги нокаутирам и следващият път отношението е друго.

    14:17 06.07.2026

  • 3 честен ционист

    7 2 Отговор
    Кой нормален потребител би хапвал в български ресторант? Та те всичките така наречени ресторанти са на мутри и хора, които въобще си нямат и идея как да се отнасят с храната. В България няма изискване за стандартизация в ресторантьорския банш, още повече за автентичност и родословие. Така всеки до вчера сервитьор може да си отвори дупка с надпис ресторант и да дере Ганчо за никакво обслужване.

    Коментиран от #10

    14:19 06.07.2026

  • 4 Кой луд още ходи на ресторанти?

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    1во- не ходете в дупките наричащи се ресторанти. Нека фалират всички

    Коментиран от #8

    14:19 06.07.2026

  • 5 С него ли те

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    думкат аналогово?

    14:20 06.07.2026

  • 6 Как да избегнем скандал в ресторанта

    9 1 Отговор
    като не влизаме да пълним гуши на чорбаджии с големи кошници празни
    и спестените евра по евтина екзотична дестинация

    14:20 06.07.2026

  • 7 Цвете

    6 0 Отговор
    А КОГАТО СМЕТКАТА Е НАДПИСАНА ДА МЪЛЧИМ ЛИ? 🎭🤔🫵

    Коментиран от #12

    14:21 06.07.2026

  • 8 Кой луд още ходи на ресторанти?

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кой луд още ходи на ресторанти?":

    има ги бая калинки бръмбари с тлъсти заплатки та пълнят кошниците на чорбаджиите алибеговци

    14:23 06.07.2026

  • 9 На теория

    3 0 Отговор
    Никой не може да те накара да платиш, а полицията не може да ти направи нищо понеже сметката е сума под МРЗ.

    14:24 06.07.2026

  • 10 Винаги знам кой ми е приготвял храната

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    В ресторант не съм стъпвала от 16 години. А тогава направих изключение, защото ме поканиха на сватба. Пилешкото беше сготвено поне от 24 часа.😏

    Коментиран от #13, #14

    14:25 06.07.2026

  • 11 Трол

    2 1 Отговор
    По метода на Атос от "Тримата мускетари".

    14:27 06.07.2026

  • 12 Сила

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Цвете":

    Взимате менюто ( ламинирано !) , внимателно го навивате на руло и после бавно и без да бързате го навирате там където слънцето не огрява сервитьора ....!!!

    14:29 06.07.2026

  • 13 Сила

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "Винаги знам кой ми е приготвял храната":

    А пилето е било мъртво поне от 2 години ...

    Коментиран от #15

    14:30 06.07.2026

  • 14 честен ционист

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Винаги знам кой ми е приготвял храната":

    И преди 16г беше същата прелест, просто цените не бяха толкова солени и не нагарчаше толко много разочарованието от прецаквацията. Днес обаче е отвратително положението. Излъжеш ли се да посетиш, който и да е ресторант, оставаш с чувството, че са ти направили пладнежки обир и за капака са те накарали насила да изядеш отвратителните манджи с нелепи имена. Мен даже ме е гнус да им пипам и менютата с гадните оранжеви стикерчета с цене написани с руски почерк.

    Коментиран от #19, #20

    14:30 06.07.2026

  • 15 Не мога да потвърдя

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сила":

    Трябваше да извикам съдебните медици, за да го изследват.😄

    14:32 06.07.2026

  • 16 Тома

    2 0 Отговор
    Най доброто правило е не влизайте в ресторант защото ще ви скъсат г.за при сметката

    14:36 06.07.2026

  • 17 Муха в супата

    1 0 Отговор
    В бг ресторантите може и персонала да е зле платен и недообучен, но затова пък повечето от клиентите са тъпи цървули, парвенюта, келеши и мутри. За култура на обслужване и общуване е безмислено да се коментира.

    14:43 06.07.2026

  • 18 като са много пекани

    0 0 Отговор
    Винаги си нося кутийка с чевейче и ако много са претенциозни го пускам в чинията и викам управителя гръмогласто НАКРАЯ.Хем черпят хем стават кратки .Останалите клиенти гледат спектакъла и спират да се хранят.

    14:50 06.07.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Гларуса

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "честен ционист":

    Така е, ама еврейките там ме водят да ме черпят, и после в хотела да ги яхам.

    14:54 06.07.2026