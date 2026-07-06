Как да избегнем скандал в ресторанта: 5 неща, които да НЕ правим

Всеки си мечтае за приятна вечер с вкусна храна и добро обслужване, но понякога ситуацията в ресторанта излиза извън контрол. Често причината за напрежението не е само в кухнята, а в начина, по който реагираме на проблемите. Ето петте най-чести грешки, които трябва да избегнете, за да си спестите публичен скандал и развалено настроение:
1. Не викайте и не щракайте с пръсти на сервитьора
Шумното привличане на внимание е най-бързият начин да настроите персонала срещу себе си. Вместо да ръкомахате или да викате през залата, направете дискретен зрителен контакт или леко вдигнете ръка. Уважението към професията на обслужващия персонал е първата стъпка към доброто преживяване.
2. Не чакайте да изядете чинията, преди да се оплачете
Ако месото е недопечено или супата е студена, кажете го още след първата хапка. Напълно неуместно е да изядете 90% от порцията и след това да вдигнете скандал, че храната не е била хубава с цел да не я платите. Ресторантите с удоволствие ще заменят ястието веднага, ако сигналът е навременен.
3. Не изливайте гнева си върху грешния човек
Сервитьорът не готви храната и не определя цените в менюто. Ако има забавяне или грешка в кухнята, вината рядко е негова. Изразяването на агресия към човека, който ви обслужва, показва липса на култура и гарантирано ескалира напрежението. Говорете със спокоен и конструктивен тон.
4. Не пренебрегвайте правилата на заведението
Всеки ресторант има своя политика – относно резервациите, закъсненията, пушенето или дрес кода. Ако закъснявате с половин час и масата ви е дадена на други клиенти, викът няма да ви върне местата. Спазването на добрия тон и предварителното информиране спестяват излишни драми.
5. Не отказвайте разговор с управителя
Когато проблемът е сериозен, поискайте среща с мениджъра, вместо да спорите на висок глас пред останалите гости. Управителите са обучени да разрешават конфликти, да предлагат компенсации и да тушират напрежението. Дискусията на четири очи встрани от масите винаги води до по-добро решение за двете страни.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #4, #5
14:16 06.07.2026
2 Бургаска батка
14:17 06.07.2026
3 честен ционист
Коментиран от #10
14:19 06.07.2026
4 Кой луд още ходи на ресторанти?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":1во- не ходете в дупките наричащи се ресторанти. Нека фалират всички
Коментиран от #8
14:19 06.07.2026
5 С него ли те
До коментар #1 от "Последния Софиянец":думкат аналогово?
14:20 06.07.2026
6 Как да избегнем скандал в ресторанта
и спестените евра по евтина екзотична дестинация
14:20 06.07.2026
7 Цвете
Коментиран от #12
14:21 06.07.2026
8 Кой луд още ходи на ресторанти?
До коментар #4 от "Кой луд още ходи на ресторанти?":има ги бая калинки бръмбари с тлъсти заплатки та пълнят кошниците на чорбаджиите алибеговци
14:23 06.07.2026
9 На теория
14:24 06.07.2026
10 Винаги знам кой ми е приготвял храната
До коментар #3 от "честен ционист":В ресторант не съм стъпвала от 16 години. А тогава направих изключение, защото ме поканиха на сватба. Пилешкото беше сготвено поне от 24 часа.😏
Коментиран от #13, #14
14:25 06.07.2026
11 Трол
14:27 06.07.2026
12 Сила
До коментар #7 от "Цвете":Взимате менюто ( ламинирано !) , внимателно го навивате на руло и после бавно и без да бързате го навирате там където слънцето не огрява сервитьора ....!!!
14:29 06.07.2026
13 Сила
До коментар #10 от "Винаги знам кой ми е приготвял храната":А пилето е било мъртво поне от 2 години ...
Коментиран от #15
14:30 06.07.2026
14 честен ционист
До коментар #10 от "Винаги знам кой ми е приготвял храната":И преди 16г беше същата прелест, просто цените не бяха толкова солени и не нагарчаше толко много разочарованието от прецаквацията. Днес обаче е отвратително положението. Излъжеш ли се да посетиш, който и да е ресторант, оставаш с чувството, че са ти направили пладнежки обир и за капака са те накарали насила да изядеш отвратителните манджи с нелепи имена. Мен даже ме е гнус да им пипам и менютата с гадните оранжеви стикерчета с цене написани с руски почерк.
Коментиран от #19, #20
14:30 06.07.2026
15 Не мога да потвърдя
До коментар #13 от "Сила":Трябваше да извикам съдебните медици, за да го изследват.😄
14:32 06.07.2026
16 Тома
14:36 06.07.2026
17 Муха в супата
14:43 06.07.2026
18 като са много пекани
14:50 06.07.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Гларуса
До коментар #14 от "честен ционист":Така е, ама еврейките там ме водят да ме черпят, и после в хотела да ги яхам.
14:54 06.07.2026