Как да избегнем скандал в ресторанта: 5 неща, които да НЕ правим

Всеки си мечтае за приятна вечер с вкусна храна и добро обслужване, но понякога ситуацията в ресторанта излиза извън контрол. Често причината за напрежението не е само в кухнята, а в начина, по който реагираме на проблемите. Ето петте най-чести грешки, които трябва да избегнете, за да си спестите публичен скандал и развалено настроение:

1. Не викайте и не щракайте с пръсти на сервитьора

Шумното привличане на внимание е най-бързият начин да настроите персонала срещу себе си. Вместо да ръкомахате или да викате през залата, направете дискретен зрителен контакт или леко вдигнете ръка. Уважението към професията на обслужващия персонал е първата стъпка към доброто преживяване.

2. Не чакайте да изядете чинията, преди да се оплачете

Ако месото е недопечено или супата е студена, кажете го още след първата хапка. Напълно неуместно е да изядете 90% от порцията и след това да вдигнете скандал, че храната не е била хубава с цел да не я платите. Ресторантите с удоволствие ще заменят ястието веднага, ако сигналът е навременен.

3. Не изливайте гнева си върху грешния човек

Сервитьорът не готви храната и не определя цените в менюто. Ако има забавяне или грешка в кухнята, вината рядко е негова. Изразяването на агресия към човека, който ви обслужва, показва липса на култура и гарантирано ескалира напрежението. Говорете със спокоен и конструктивен тон.

4. Не пренебрегвайте правилата на заведението

Всеки ресторант има своя политика – относно резервациите, закъсненията, пушенето или дрес кода. Ако закъснявате с половин час и масата ви е дадена на други клиенти, викът няма да ви върне местата. Спазването на добрия тон и предварителното информиране спестяват излишни драми.

5. Не отказвайте разговор с управителя

Когато проблемът е сериозен, поискайте среща с мениджъра, вместо да спорите на висок глас пред останалите гости. Управителите са обучени да разрешават конфликти, да предлагат компенсации и да тушират напрежението. Дискусията на четири очи встрани от масите винаги води до по-добро решение за двете страни.