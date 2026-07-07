Стари тайни: Мел Си била на косъм да изхвърчи от Спайс Гърлс заради псувня към Виктория

Мел Си разкри, че конфликт с Виктория Бекъм по време на наградите BRIT през 1996 г. едва не е довел до изключването ѝ от Spice Girls. Певицата, която заедно с Виктория Бекъм, Джери Халиуел, Мел Би и Ема Бънтън стана част от една от най-успешните поп групи на 90-те години, говори за случая в подкаста на Луи Теру.

52-годишната изпълнителка разказа, че инцидентът се е случил преди групата да издаде първия си сингъл и преди широката публика да познава Spice Girls. В музикалната индустрия обаче вече се говорело за тях, а петте певици присъствали на церемонията като нови изпълнителки, подписали договор с Virgin Records.

По време на вечерта Мел Си свалила косата си от характерната за образа ѝ конска опашка. Това предизвикало недоволство сред останалите членове на групата, които според нея внимателно следели всяка да се придържа към изградения си визуален образ. В последвалото напрежение тя се обърнала към Виктория Бекъм с груба реплика.

Мел Си признава, че първоначално не е осъзнала сериозността на случилото се. На следващата сутрин обаче, когато се събудила в жилището, което тогава споделяла с Мел Би в Уотфорд, разбрала, че останалите са силно възмутени от поведението ѝ. Джери Халиуел също била там и двете ѝ дали ясно да разбере, че реакцията ѝ е неприемлива.

„Изпаднах в ужас, защото си помислих, че ще загубя всичко“, казва Мел Си. По думите ѝ детската ѝ мечта вече започвала да се превръща в реалност и тя се уплашила, че една необмислена реплика може да я провали.

След случилото се с нея разговарял и мениджърът на групата Саймън Фулър. Според Мел Си той ѝ казал недвусмислено, че ако подобно поведение се повтори, тя ще бъде отстранена от Spice Girls. Певицата признава, че предупреждението я е разтърсило, защото не е смятала постъпката си за толкова сериозна, но е разбрала, че в групата дисциплината и контролът върху публичния образ са от ключово значение.

В разговора тя обяснява, че Spice Girls често са се „контролирали“ взаимно, за да не позволят на никоя от тях да излезе извън рамките на общия им имидж. Това било част от ранната стратегия на групата, в която всяка певица имала ясно разпознаваема идентичност: Sporty, Posh, Ginger, Scary и Baby Spice.

Spice Girls се превръщат в глобален феномен след излизането на „Wannabe“ през 1996 г. Групата продава десетки милиони записи и се утвърждава като един от символите на британската поп култура от 90-те години. Въпреки това отношенията между членовете ѝ през годините често са били предмет на медийно внимание.

Виктория Бекъм, която след музикалната си кариера изгради моден бизнес, през последните години се дистанцира от активни участия със Spice Girls. Тя не се включи в турнето за повторното събиране на групата през 2019 г., когато останалите четири певици изнесоха серия концерти във Великобритания и Ирландия. Тя е категорична, че тази част от живота ѝ е приключила и повече няма да се занимава с музика.

Мел Си обаче продължава да подкрепя идеята за ново събиране. В подкаста тя коментира и слуховете, че Spice Girls могат да се завърнат чрез холограмни аватари, подобно на спектакъла ABBA Voyage в Лондон. Певицата признава, че подобен проект би бил интересен за наследството на групата, но личното ѝ желание е петте отново да излязат заедно на сцена.

„Искам да ни видя заедно на живо. Мисля, че трябва да направим още концерти, докато все още можем“, казва тя. Сред възможните сцени, които споменава, са фестивалът Glastonbury и Sphere в Лас Вегас.

Мел Си в момента промотира новия си албум и подготвя световно турне, първото ѝ в подобен мащаб от повече от 20 години. По думите ѝ реакцията към новата музика ѝ е позволила отново да излезе на международна сцена. Наскоро тя се събра и с Мел Би за съвместно изпълнение на „Spice Up Your Life“.