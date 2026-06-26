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Мадона в семеен конфликт с дъщеря си

Мадона в семеен конфликт с дъщеря си

26 Юни, 2026 07:19 1 353 15

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  • дъщеря-
  • конфликт-
  • лурдес

„Дъщеря ми Лола се обърна към мен с идеята да напишем песен заедно, за да подобрим отношенията си“, споделя Мадона

Мадона в семеен конфликт с дъщеря си - 1
Снимка: Интернет
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Поп иконата Мадона разкри подробности за отношенията си с най-голямата си дъщеря Лурдес, намеквайки, че между тях е имало сериозно напрежение, което впоследствие е било преодоляно чрез съвместен творчески проект. В интервю за "Interview Magazine 67-годишната звезда разказва, че именно дъщеря ѝ е предложила двете да напишат песен заедно като опит да възстановят връзката си, пише marica.bg.

„Дъщеря ми Лола се обърна към мен с идеята да напишем песен заедно, за да подобрим отношенията си“, споделя Мадона. По думите ѝ това е бил изключително важен момент, който е затвърдил решението ѝ да завърши новия си албум.

Мадона и Лурдес сътворяват песента „Good for the Soul“, включена в новия албум Confessions on a Dance Floor: Part II. Певицата признава, че този творчески проект създаден в период, белязан от тежки семейни събития и дълбоки емоционални преживявания. Кралицата на попа разкрива, че по време на работата по албума е преживявала трудни моменти, свързани със здравословните проблеми на брат ѝ и смъртта на мащехата ѝ – жена, с която отношенията ѝ през детството били сложни и болезнени. Именно тези преживявания са вдъхновили голяма част от текстовете в новия запис.

„Трудно ми е да пиша песни без смисъл. Трябва да разкажа история“, казва изпълнителката, обяснявайки защо темите за семейните травми заемат централно място в новия ѝ музикален проект.

Мадона има проблем с контрола

Тези лични признания на Мадона идват години след като Лурдес открито е говорила за предизвикателствата в отношенията им. В предишно интервю тя описва майка си като изключително контролираща фигура и признава, че е искала да бъде независима и свободна възможно най-рано след завършването на гимназията. Лурдес дори разкрива, че сама е финансирала обучението си в колежа, защото е държала да изгради собствен път и идентичност извън сянката на световноизвестната си майка.

Въпреки трудностите обаче, тя неведнъж е подчертавала уважението си към постиженията на Мадона, определяйки я като една от най-влиятелните жени в музикалната индустрия и пример за женска независимост и сила.

Днес изглежда, че отношенията между майка и дъщеря са в много по-добър етап. Съвместната им работа по музиката не само е довела до създаването на нова песен, но и се е превърнала в своеобразен мост към помирение.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бушприт

    1 1 Отговор
    Confessions on a Dance Floor-Признания на дансинга-част втора.

    07:25 26.06.2026

  • 3 тъй кат почнат да се хвалят…

    2 0 Отговор
    много интересно как сама е финансирала следването си в колежа с парите на мама или с едни добре платени услуги?

    07:36 26.06.2026

  • 4 Динко Харсъзина

    3 0 Отговор
    Няма ли кой да Гиебе тези баби

    Коментиран от #14

    07:38 26.06.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Марджи

    1 0 Отговор
    Майка Мадона, баща неизвестно чааве!

    08:07 26.06.2026

  • 7 Елизабет Цветанова лгтб

    2 0 Отговор
    Бабами кахъркова ме хвана с лесбийка с дилдо на калъпа 🤣🥳🐐

    08:09 26.06.2026

  • 8 още

    0 0 Отговор
    Какво е това име Лурдес?Какво означава? Не може ли дъщеря й да се казва Лора или Лорийн?

    08:15 26.06.2026

  • 9 Готин Джендър

    2 0 Отговор
    Аз се чудех каква е тази помия с която ни залива Мадона, и разни заблудени гейове са в престорен възторг, пък тя "пишела песни". Алооо, пишенето на песни да не е като е....то ма? Кога стана композиторка! Едно е да се кълчотиш по прашки, друго е да композираш.

    08:19 26.06.2026

  • 10 Запознат

    0 0 Отговор
    Знаете ли песента от 90те , ой тигре тигре
    .... В нея се пее ой тигре тигре нямаш ли пари циганета от факултета... 🐐🥳🤣

    08:25 26.06.2026

  • 11 Елизабет Цветанова Лгтб

    0 0 Отговор
    Баба ми е добра жена иска да ме омъже ама нали. Аз съм си обратна лесбийки ме гонят 🤣🥳🤣🥳🤣🥳мъжете приятели , жените за секс и порно 🥳🥳🥳🥳🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #15

    08:26 26.06.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Готин Джендър

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Елизабет Цветанова Лгтб":

    Звучиш като Емили Тротинетката. И тя не знае какво е и за какво се бори. Сменя вече 10-ти пол.

    08:57 26.06.2026