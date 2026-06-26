Мадона в семеен конфликт с дъщеря си

Поп иконата Мадона разкри подробности за отношенията си с най-голямата си дъщеря Лурдес, намеквайки, че между тях е имало сериозно напрежение, което впоследствие е било преодоляно чрез съвместен творчески проект. В интервю за "Interview Magazine 67-годишната звезда разказва, че именно дъщеря ѝ е предложила двете да напишат песен заедно като опит да възстановят връзката си, пише marica.bg.
„Дъщеря ми Лола се обърна към мен с идеята да напишем песен заедно, за да подобрим отношенията си“, споделя Мадона. По думите ѝ това е бил изключително важен момент, който е затвърдил решението ѝ да завърши новия си албум.
Мадона и Лурдес сътворяват песента „Good for the Soul“, включена в новия албум Confessions on a Dance Floor: Part II. Певицата признава, че този творчески проект създаден в период, белязан от тежки семейни събития и дълбоки емоционални преживявания. Кралицата на попа разкрива, че по време на работата по албума е преживявала трудни моменти, свързани със здравословните проблеми на брат ѝ и смъртта на мащехата ѝ – жена, с която отношенията ѝ през детството били сложни и болезнени. Именно тези преживявания са вдъхновили голяма част от текстовете в новия запис.
„Трудно ми е да пиша песни без смисъл. Трябва да разкажа история“, казва изпълнителката, обяснявайки защо темите за семейните травми заемат централно място в новия ѝ музикален проект.
Мадона има проблем с контрола
Тези лични признания на Мадона идват години след като Лурдес открито е говорила за предизвикателствата в отношенията им. В предишно интервю тя описва майка си като изключително контролираща фигура и признава, че е искала да бъде независима и свободна възможно най-рано след завършването на гимназията. Лурдес дори разкрива, че сама е финансирала обучението си в колежа, защото е държала да изгради собствен път и идентичност извън сянката на световноизвестната си майка.
Въпреки трудностите обаче, тя неведнъж е подчертавала уважението си към постиженията на Мадона, определяйки я като една от най-влиятелните жени в музикалната индустрия и пример за женска независимост и сила.
Днес изглежда, че отношенията между майка и дъщеря са в много по-добър етап. Съвместната им работа по музиката не само е довела до създаването на нова песен, но и се е превърнала в своеобразен мост към помирение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бушприт
07:25 26.06.2026
3 тъй кат почнат да се хвалят…
07:36 26.06.2026
4 Динко Харсъзина
Коментиран от #14
07:38 26.06.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Марджи
08:07 26.06.2026
7 Елизабет Цветанова лгтб
08:09 26.06.2026
8 още
08:15 26.06.2026
9 Готин Джендър
08:19 26.06.2026
10 Запознат
.... В нея се пее ой тигре тигре нямаш ли пари циганета от факултета... 🐐🥳🤣
08:25 26.06.2026
11 Елизабет Цветанова Лгтб
Коментиран от #15
08:26 26.06.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Готин Джендър
До коментар #11 от "Елизабет Цветанова Лгтб":Звучиш като Емили Тротинетката. И тя не знае какво е и за какво се бори. Сменя вече 10-ти пол.
08:57 26.06.2026