Мадона в семеен конфликт с дъщеря си

Поп иконата Мадона разкри подробности за отношенията си с най-голямата си дъщеря Лурдес, намеквайки, че между тях е имало сериозно напрежение, което впоследствие е било преодоляно чрез съвместен творчески проект. В интервю за "Interview Magazine 67-годишната звезда разказва, че именно дъщеря ѝ е предложила двете да напишат песен заедно като опит да възстановят връзката си, пише marica.bg.

„Дъщеря ми Лола се обърна към мен с идеята да напишем песен заедно, за да подобрим отношенията си“, споделя Мадона. По думите ѝ това е бил изключително важен момент, който е затвърдил решението ѝ да завърши новия си албум.

Мадона и Лурдес сътворяват песента „Good for the Soul“, включена в новия албум Confessions on a Dance Floor: Part II. Певицата признава, че този творчески проект създаден в период, белязан от тежки семейни събития и дълбоки емоционални преживявания. Кралицата на попа разкрива, че по време на работата по албума е преживявала трудни моменти, свързани със здравословните проблеми на брат ѝ и смъртта на мащехата ѝ – жена, с която отношенията ѝ през детството били сложни и болезнени. Именно тези преживявания са вдъхновили голяма част от текстовете в новия запис.

„Трудно ми е да пиша песни без смисъл. Трябва да разкажа история“, казва изпълнителката, обяснявайки защо темите за семейните травми заемат централно място в новия ѝ музикален проект.

Мадона има проблем с контрола

Тези лични признания на Мадона идват години след като Лурдес открито е говорила за предизвикателствата в отношенията им. В предишно интервю тя описва майка си като изключително контролираща фигура и признава, че е искала да бъде независима и свободна възможно най-рано след завършването на гимназията. Лурдес дори разкрива, че сама е финансирала обучението си в колежа, защото е държала да изгради собствен път и идентичност извън сянката на световноизвестната си майка.

Въпреки трудностите обаче, тя неведнъж е подчертавала уважението си към постиженията на Мадона, определяйки я като една от най-влиятелните жени в музикалната индустрия и пример за женска независимост и сила.

Днес изглежда, че отношенията между майка и дъщеря са в много по-добър етап. Съвместната им работа по музиката не само е довела до създаването на нова песен, но и се е превърнала в своеобразен мост към помирение.