Опра Уинфри разкри, че цял живот всички са бъркали името ѝ

Американската телевизионна водеща и медийна предприемачка Опра Уинфри разкри, че името, записано в акта ѝ за раждане, е Орпа Гейл Уинфри, а не Опра. Тя разказа историята в подкаста Baby, This Is Keke Palmer на актрисата и водеща Кики Палмър.

72-годишната Опра Уинфри обясни, че е кръстена на библейската героиня Орпа (Орфа - бел. ред.) от Книгата на Рут. Името обаче се оказало трудно за произнасяне и изписване от хората около нея, които постепенно започнали да разменят местата на буквите „р“ и „п“. Така Орпа се превърнала в Опра, а новият вариант останал за постоянно.

„В акта ми за раждане пише Орпа. След това хората започнаха да ме наричат Опра и това беше всичко“, заяви телевизионната продуцентка.

По думите ѝ тя била на около 20 години, когато осъзнала, че името, с което е позната на роднините, приятелите и публиката, се различава от записаното в документа ѝ за раждане.

Името Орпа (или Орфа в българския превод) се среща в първа глава на библейската Книга на Рут. В разказа Орпа и Рут са снахи на Ноемин. Докато Рут решава да остане с нея, Орпа се връща при своя народ.

По време на разговора Опра Уинфри отбеляза, че и Кики Палмър използва име, различно от пълното ѝ рождено име. Американската актриса и певица е записана като Лорън Кеяна Палмър, а Кики е нейният професионален и публично разпознаваем вариант.

Историята на името на Опра Уинфри не е напълно непозната. Медийната звезда е разказвала за него и в свое телевизионно предаване през 2005 г., когато уточнява, че леля ѝ Ида е избрала библейското име.

По-късно телевизионната водеща използва името си и при изграждането на своята медийна компания Harpo Productions. „Harpo“ е „Oprah“, изписано в обратен ред.

Опра Уинфри основава продуцентското дружество през 1986 г., същата година, в която стартира националното излъчване на The Oprah Winfrey Show. Предаването остава в ефир 25 сезона и превръща журналистката, телевизионна водеща, актриса и продуцентка в една от най-влиятелните фигури в американските медии.

Според класацията на Forbes за 2026 г. състоянието на Опра Уинфри се оценява на около 3,2 млрд. долара. Основна роля за богатството ѝ имат собствеността върху телевизионни продукции, инвестициите, филмовите проекти и медийната мрежа OWN.

В същия подкаст Опра Уинфри предизвика дискусия с мнението си, че хората в началото на професионалния си път не бива да очакват пълен баланс между работата и личния живот.

Телевизионната продуцентка заяви, че младите служители първо трябва да положат необходимия труд и да изградят финансова и професионална независимост, преди да могат свободно да избират с какво да се занимават.

„Трябва да правите това, което е необходимо, докато стигнете до момента, в който можете да правите това, което искате“, каза Опра Уинфри. Тя обясни, че днешната ѝ свобода е резултат от години на усилена работа и решения, които невинаги са били продиктувани от личните ѝ предпочитания.

Изказването раздели потребителите в социалните мрежи. Част от тях го определиха като практичен съвет от жена, изградила кариерата си от нулата, докато други посочиха, че милиардер като Опра Уинфри трудно може да отчете условията, в които живеят повечето млади работещи хора.

Независимо от реакциите, разговорът отново насочи внимание към професионалния път на Опра Уинфри и към необичайната история зад едно от най-разпознаваемите имена в световната телевизия.