Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Хайди Клум рекламира собствената си марка чипс само по монокини на плажа (ВИДЕО)

Хайди Клум рекламира собствената си марка чипс само по монокини на плажа (ВИДЕО)

24 Юли, 2026 15:58 2 124 10

  • хайди клум-
  • модел-
  • без бански-
  • без горнище-
  • плаж-
  • почивка

Супермоделът се наслаждава на лек снакс по време на екзотичната си почивка

Хайди Клум рекламира собствената си марка чипс само по монокини на плажа (ВИДЕО) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Хайди Клум прикова погледите в мрежата с нестандартна реклама на новата си колаборация с германската марка за снаксове Funny-Frisch.

53-годишният модел публикува в Instagram видео от плажа, в което позира без горнище, облечена единствено с долнище на бански, сламена шапка и слънчеви очила. Клум прикрива гърдите си с пакет от лимитираната серия Chipsfrisch Roast Chicken Style by Heidi Klum, върху който е изобразено лицето ѝ.

„Глазирана шунка на плажа“, написа тя към клипа, докато опитваше чипса пред камерата. Публикацията бързо предизвика реакции в социалните мрежи, а потребители я определиха като един от най-успешните примери за продуктово позициониране през годината.

Хайди Клум сподели и други кадри от деня си край морето. В един от тях тя играе в плитчините с кучето си, отново без горна част на банския. Моделът отбеляза в публикацията и 20-годишния си син Хенри, който очевидно е присъствал на семейната почивка.

Съпругът ѝ Том Каулиц не е бил с нея на плажа. По същото време музикантът и неговият брат близнак Бил Каулиц представиха в Берлин третия сезон на документалната поредица „Kaulitz & Kaulitz“. Новите епизоди бяха пуснати по Netflix на 23 юли 2026 г.

Моделът и китаристът на Tokio Hotel сключиха брак през 2019 г. Двойката редовно публикува снимки от свои ваканции, а моделът неведнъж е заявявала, че приема голотата като естествена част от европейското си възпитание и не се притеснява да позира без горнище.

Наскоро Хайди коментира и отношението си към промените във външния вид с напредването на възрастта. В интервю за Us Weekly тя заяви, че няма интерес към използването на медикаменти като Ozempic с цел отслабване и че вече не се стреми да поддържа размерите, които е имала в началото на кариерата си.

По думите ѝ Том Каулиц я насърчил да не бъде прекалено слаба, като ѝ казал, че би изглеждала по-добре с „малко повече плът“. Хайди Клум призна, че е съгласна с него и че с възрастта се чувства по-добре и с повече извивки по себе си.

Плажната публикация е част от кампанията за специалната серия чипс с вкус на печено пиле, създадена в партньорство между Клум и Funny-Frisch.


Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядото

    6 0 Отговор
    обикновена гадост

    16:00 24.07.2026

  • 2 облечена като за зима

    6 0 Отговор
    Тая рокля що и крие само зърната?

    16:01 24.07.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха,ха

    4 0 Отговор
    Екстра,да знаеме кво да не купуваме🤣🤣

    16:07 24.07.2026

  • 5 Анонимен

    5 0 Отговор
    Аз се сетих за пържени мекици не за чипс.

    16:18 24.07.2026

  • 6 Хайди

    5 0 Отговор
    Има половин педя Питка! Басирам се!

    Коментиран от #7

    16:25 24.07.2026

  • 7 Дзак

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Хайди":

    Сега ще си ги мерите ли?

    Коментиран от #9

    17:09 24.07.2026

  • 8 Гошката

    3 0 Отговор
    Не се начекна

    17:13 24.07.2026

  • 9 Хахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Дзак":

    Ако знае как ще я ококоря, ще дотърчи по джапанки!

    17:17 24.07.2026

  • 10 Ако Беше С Вкус На Цица !

    2 0 Отговор
    Да Кажеш !

    17:56 24.07.2026