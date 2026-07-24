Хайди Клум рекламира собствената си марка чипс само по монокини на плажа (ВИДЕО)

Хайди Клум прикова погледите в мрежата с нестандартна реклама на новата си колаборация с германската марка за снаксове Funny-Frisch.

53-годишният модел публикува в Instagram видео от плажа, в което позира без горнище, облечена единствено с долнище на бански, сламена шапка и слънчеви очила. Клум прикрива гърдите си с пакет от лимитираната серия Chipsfrisch Roast Chicken Style by Heidi Klum, върху който е изобразено лицето ѝ.

„Глазирана шунка на плажа“, написа тя към клипа, докато опитваше чипса пред камерата. Публикацията бързо предизвика реакции в социалните мрежи, а потребители я определиха като един от най-успешните примери за продуктово позициониране през годината.

Хайди Клум сподели и други кадри от деня си край морето. В един от тях тя играе в плитчините с кучето си, отново без горна част на банския. Моделът отбеляза в публикацията и 20-годишния си син Хенри, който очевидно е присъствал на семейната почивка.

Съпругът ѝ Том Каулиц не е бил с нея на плажа. По същото време музикантът и неговият брат близнак Бил Каулиц представиха в Берлин третия сезон на документалната поредица „Kaulitz & Kaulitz“. Новите епизоди бяха пуснати по Netflix на 23 юли 2026 г.

Моделът и китаристът на Tokio Hotel сключиха брак през 2019 г. Двойката редовно публикува снимки от свои ваканции, а моделът неведнъж е заявявала, че приема голотата като естествена част от европейското си възпитание и не се притеснява да позира без горнище.

Наскоро Хайди коментира и отношението си към промените във външния вид с напредването на възрастта. В интервю за Us Weekly тя заяви, че няма интерес към използването на медикаменти като Ozempic с цел отслабване и че вече не се стреми да поддържа размерите, които е имала в началото на кариерата си.

По думите ѝ Том Каулиц я насърчил да не бъде прекалено слаба, като ѝ казал, че би изглеждала по-добре с „малко повече плът“. Хайди Клум призна, че е съгласна с него и че с възрастта се чувства по-добре и с повече извивки по себе си.

Плажната публикация е част от кампанията за специалната серия чипс с вкус на печено пиле, създадена в партньорство между Клум и Funny-Frisch.