Джей Ло се глези в Париж за рождения си ден, похапва си десерт във ваната (СНИМКИ)

Дженифър Лопес публикува серия от снимки от пътуване до Париж със сестра си Линда Лопес, организирано по повод рождените дни на двете.

На един от кадрите 56-годишната певица и актриса позира във ваната, докато си хапва десерт, а сестра ѝ е до нея. Публикацията включва още снимки от вечеря, празнични десерти и моменти от престоя им във френската столица.

„Съвместното пътуване за рождените дни на две сестри винаги е добра идея“, написа Джей Ло в Instagram. Тя поздрави Линда, която навърши 55 години, и добави: „Обичам те, Лини. Честит рожден ден.“

Линда Лопес също сподели кадри от пътуването и го определи като най-хубавото общо празнуване, за което е можела да мечтае. Тя посочи снимката от банята като един от най-запомнящите се моменти.

Дженифър Лопес ще навърши 57 години на 24 юли. Година по-рано тя отбеляза рождения си ден с мащабно празненство в Турция, където по това време беше на концертно турне. По време на шоуто певицата представи и песен, посветена на личния си празник.

Звездата често коментира обществените реакции към сценичните си костюми и външния си вид. По време на концерт в Лас Вегас през януари тя отговори с чувство за хумор на критиките, че трябва да се облича „според възрастта си“. „Ако имахте такова тяло, и вие щяхте да се показвате“, заяви изпълнителката пред публиката.