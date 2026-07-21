Новини
Любопитно »
Джей Ло се глези в Париж за рождения си ден, похапва си десерт във ваната (СНИМКИ)

Джей Ло се глези в Париж за рождения си ден, похапва си десерт във ваната (СНИМКИ)

21 Юли, 2026 15:59 1 214 9

  • дженифър лопес-
  • джей ло-
  • рожден ден-
  • вана-
  • париж-
  • пътуване

Сестрата на Дженифър Лопес я съпътства на празничното пътуване

Джей Ло се глези в Париж за рождения си ден, похапва си десерт във ваната (СНИМКИ) - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Дженифър Лопес публикува серия от снимки от пътуване до Париж със сестра си Линда Лопес, организирано по повод рождените дни на двете.

На един от кадрите 56-годишната певица и актриса позира във ваната, докато си хапва десерт, а сестра ѝ е до нея. Публикацията включва още снимки от вечеря, празнични десерти и моменти от престоя им във френската столица.

„Съвместното пътуване за рождените дни на две сестри винаги е добра идея“, написа Джей Ло в Instagram. Тя поздрави Линда, която навърши 55 години, и добави: „Обичам те, Лини. Честит рожден ден.“

Линда Лопес също сподели кадри от пътуването и го определи като най-хубавото общо празнуване, за което е можела да мечтае. Тя посочи снимката от банята като един от най-запомнящите се моменти.

Дженифър Лопес ще навърши 57 години на 24 юли. Година по-рано тя отбеляза рождения си ден с мащабно празненство в Турция, където по това време беше на концертно турне. По време на шоуто певицата представи и песен, посветена на личния си празник.

Звездата често коментира обществените реакции към сценичните си костюми и външния си вид. По време на концерт в Лас Вегас през януари тя отговори с чувство за хумор на критиките, че трябва да се облича „според възрастта си“. „Ако имахте такова тяло, и вие щяхте да се показвате“, заяви изпълнителката пред публиката.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 гошо

    5 3 Отговор
    бабичка

    16:02 21.07.2026

  • 2 Анита от почивка ХАЙЛАЙФ

    3 0 Отговор
    Здравейте, за да се видите с мен и да си поговорим трябва специална резервация и да платите 300 долара предварително. 🤭🥳🐐

    16:06 21.07.2026

  • 3 Грешно!

    11 0 Отговор
    Правилно е - Джей Ло сегъзивъв вана и похапва банана като Галена!

    16:10 21.07.2026

  • 4 Стамо

    2 3 Отговор
    Тишо, тя дрътата мексиканка може да си похапва квото си у ваната щот го може.
    А ти дали го можеш?
    Що не си намериш по-сериозно занимание ?

    16:13 21.07.2026

  • 5 Анита от почивка ХАЙЛАЙФ

    3 1 Отговор
    За нас скъпите жени скъпи питиета скъпи коли скъпи бизнеси и скъпи ПОЧИВКИ 🤭🤣🐐🥳

    16:15 21.07.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 666

    8 0 Отговор
    Слънцето и километрите не прощават на никой. И на кумина да яде по млада няма да стане.

    16:43 21.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мижав интерес

    2 0 Отговор
    Кьорав мъж няма до себе си. Само сладоледът и е останал. Трагедията на феминизма!

    18:22 21.07.2026