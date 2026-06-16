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Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen" разгорещиха страстите край морето (ВИДЕО+СНИМКИ)

Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen" разгорещиха страстите край морето (ВИДЕО+СНИМКИ)

16 Юни, 2026 12:31 936 3

  • десислава трифонова-
  • илиян събков-
  • хелс китчън-
  • двойка-
  • риалити-
  • hell's kitchen

Връзката на младата двойка продължава с горещи кадри и лятна почивка

Трифонова и Събков от „Hell's Kitchen" разгорещиха страстите край морето (ВИДЕО+СНИМКИ) - 1
Снимка: Instagram
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Любовта между младите кулинари Десислава Трифонова и Илиян Събков става все по-гореща вече далеч от камерите на „Hell's Kitchen". Двойката която се събра в кулинарното шоу, разпалиха страстите в социалните мрежи с романтични кадри от морската си ваканция.

На морските кадри влюбените демонстрират явно чувствата си – прегръдки, целувки и нежност на фона на безкрайната морска шир. Феновете им ги заляха с положителни коментари и пожелания да продължават да се обичат.

Особено силно впечатление направи Десислава, която демонстрира перфектна форма в светлосин бански. Красавицата показа изваяна фигура и завидно самочувствие, докато позира в обятията на любимия си.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    7 2 Отговор
    На този етап никой не може да разгорещи страстите към морето! Толкова пусти плажове не съм виждал никога по това време. Само на Слънчака се мотаят някакви пенсионери от ЕС!

    12:35 16.06.2026

  • 2 А СТИГА БЕ!!!

    5 0 Отговор
    Двама готвачи се харесали и о небеса отишли на море “и небо била мало и земля”… Само не ми е ясно на кого му пука за тез готвачи, които след някоя друга година за да си избият комплексите, че бачкат като луди, докато другите се кефят, ще искат да им викат “шеф”, въпреки, че ще бъдат толкова шефове, колкото мухата е орел!!!

    12:41 16.06.2026

  • 3 таен воайор

    1 1 Отговор
    Искам да ги гледам как правят секс.

    12:43 16.06.2026