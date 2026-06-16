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Инструктори по бънджи скокове хвърлиха млада жена от мост без въже (ВИДЕО 18+)

Инструктори по бънджи скокове хвърлиха млада жена от мост без въже (ВИДЕО 18+)

16 Юни, 2026 12:58 2 630 12

  • бънджи-
  • скок-
  • инцидент-
  • фатален инцидент-
  • бразилия

Наблюдатели заснеха последните мигове на 21-годишната жена

Инструктори по бънджи скокове хвърлиха млада жена от мост без въже (ВИДЕО 18+) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Тежък инцидент по време на екстремно спортно преживяване предизвика обществено възмущение в Бразилия и постави под въпрос мерките за безопасност при подобни атракции. 21-годишната Мария Родригес де Фрейтас загина след падане от около 40 метра височина, след като, според първоначалните данни на разследването, е била пусната от мост за бънджи скокове без обезопасително въже.

Трагедията се разиграва на изоставеното съоръжение, известно сред местните като „Моста на скелетите“, в щата Сао Пауло. Инцидентът е заснет от очевидци, а разпространените в социалните мрежи кадри бързо привлякоха вниманието на медиите и предизвикаха сериозни въпроси относно организацията и контрола върху подобни дейности.

На видеозаписите се вижда как младата жена е подготвяна за скок от група инструктори. Малко преди да бъде пусната от ръба на моста, свидетел започва да вика, че осигурителното въже не е закрепено. Секунди по-късно жената пада в пропастта. Пристигналите на място екипи на спешна помощ единствено констатират смъртта ѝ.

Бразилската полиция задържа трима мъже, участвали в организацията на скока. Разследващите проверяват дали става въпрос за престъпна небрежност или за деяние, което може да доведе до по-тежки обвинения. Според местни медии властите анализират както видеозаписите от инцидента, така и комуникацията между участниците преди фаталния скок.

Първоначалната информация сочи, че организаторите са използвали техника, известна като rope jump или rope swing – разновидност на екстремните скокове, при която участникът е прикрепен към статично катерачно въже и след падането извършва махалообразно движение. За разлика от класическия бънджи скок, при който се използва еластично въже, този тип атракции изискват прецизно закрепване на няколко независими системи за безопасност и стриктни проверки преди всяко спускане.

Местните власти съобщават, че все още се установява дали организаторите са действали от името на лицензирана компания или са били част от неформална група за екстремни спортове. Проверката обхваща и наличието на необходимите разрешителни, застраховки и техническа документация за провеждането на подобна дейност.

Инцидентът предизвика и политически спор между местната и федералната власт. Кметството на Лимейра заяви, че от години предупреждава за опасностите около изоставения мост и многократно е настоявало за по-строг контрол върху достъпа до района. Според общинската администрация трагедията е показала сериозни пропуски в управлението и обезопасяването на обекта.

От своя страна бразилският Секретариат по федералните активи обяви, че съдейства на разследването и предоставя цялата необходима информация на компетентните органи.

Случаят отново насочи вниманието към безопасността при екстремните спортове в Латинска Америка. По данни на международни организации за приключенски туризъм, повечето тежки инциденти при подобни активности са свързани не с техническа неизправност на оборудването, а с човешка грешка, пропуснати проверки или неспазване на установените протоколи за безопасност.

Прокуратурата и полицията продължават събирането на доказателства, а окончателните резултати от разследването се очакват през следващите седмици.


Бразилия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сила

    24 0 Отговор
    Истински професионалисти !!!

    Коментиран от #7

    13:00 16.06.2026

  • 2 Агент Стойчев

    9 4 Отговор
    В повечето хора инстинкта и животинското възприятие за говоря преобладава , ядене , пиене, каране на бързи коли ( дядо му ходил с цървули , но сега кара с 200 км возел си приятелката - голяма гордост за някои ) ходене по екзотични острови където доста измират от най - различните буби - защото действителността не е холивудски филм …..

    Ясно е че и при следваща пландемия доста ще се вържат отново и изпопадат


    Агент Стойчев СТАТАТА държавна сигурност

    13:02 16.06.2026

  • 3 Да попитам:

    10 0 Отговор
    Тази млада жена какво точно е търсила на "Моста на скелетите"??? БОГ да я прости,но сама е направила олигофренския си избор!!!

    Коментиран от #8

    13:09 16.06.2026

  • 4 Не е баш тъй

    11 0 Отговор
    Не беше пусната и хвърлена от моста. Има различни видеа от които се вижда, че въжето е още горе не размотано а момичето е вече мъртво. Не трима а шестима са арестувани след като са побягнали в гората. Фирмата няма лиценз а те се обвиняват взаимно за вината. Жалко за отнетия млад живот.

    13:10 16.06.2026

  • 5 Машала!

    13 3 Отговор
    Имало и по-прости от Ивайло Мирчев и троловете му!

    13:11 16.06.2026

  • 6 Подозирам,

    6 0 Отговор
    че са я убили нарочно, за да кешират от публикуваните клипове. За бразилци става дума.

    13:12 16.06.2026

  • 7 Гост

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сила":

    На кафявото море са същите или ще се обесиш

    13:12 16.06.2026

  • 8 Ирония на съдбата

    9 0 Отговор

    До коментар #3 от "Да попитам:":

    Преди скока сама публикува в социалните мрежи …. Кой луд ме кара да направя това? и снимка на моста. Сега със сигурност ще има много гледания и лайкове, нали повечето като нея за това живеят? Или си умират за това?

    13:14 16.06.2026

  • 9 Резонно

    6 0 Отговор
    След три дни, новината вече пристигна и тука. Така вървят новините, със закъснение.

    13:15 16.06.2026

  • 10 Хари Мокар

    7 0 Отговор
    Хората могат да летат,ама по веднъж!

    13:22 16.06.2026

  • 11 Циник

    7 0 Отговор
    Минута невнимание, цял живот умрял. Деца, учете си уроците и не се занимавайте с идиотии.

    13:27 16.06.2026

  • 12 НЯМА МУ НИЩО

    3 0 Отговор
    МИ ТО С
    ВЪЖЕ ВСЕКИ МОЖЕ....

    14:03 16.06.2026