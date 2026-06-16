Инструктори по бънджи скокове хвърлиха млада жена от мост без въже (ВИДЕО 18+)

Тежък инцидент по време на екстремно спортно преживяване предизвика обществено възмущение в Бразилия и постави под въпрос мерките за безопасност при подобни атракции. 21-годишната Мария Родригес де Фрейтас загина след падане от около 40 метра височина, след като, според първоначалните данни на разследването, е била пусната от мост за бънджи скокове без обезопасително въже.

Трагедията се разиграва на изоставеното съоръжение, известно сред местните като „Моста на скелетите“, в щата Сао Пауло. Инцидентът е заснет от очевидци, а разпространените в социалните мрежи кадри бързо привлякоха вниманието на медиите и предизвикаха сериозни въпроси относно организацията и контрола върху подобни дейности.

На видеозаписите се вижда как младата жена е подготвяна за скок от група инструктори. Малко преди да бъде пусната от ръба на моста, свидетел започва да вика, че осигурителното въже не е закрепено. Секунди по-късно жената пада в пропастта. Пристигналите на място екипи на спешна помощ единствено констатират смъртта ѝ.

Бразилската полиция задържа трима мъже, участвали в организацията на скока. Разследващите проверяват дали става въпрос за престъпна небрежност или за деяние, което може да доведе до по-тежки обвинения. Според местни медии властите анализират както видеозаписите от инцидента, така и комуникацията между участниците преди фаталния скок.

Първоначалната информация сочи, че организаторите са използвали техника, известна като rope jump или rope swing – разновидност на екстремните скокове, при която участникът е прикрепен към статично катерачно въже и след падането извършва махалообразно движение. За разлика от класическия бънджи скок, при който се използва еластично въже, този тип атракции изискват прецизно закрепване на няколко независими системи за безопасност и стриктни проверки преди всяко спускане.

Местните власти съобщават, че все още се установява дали организаторите са действали от името на лицензирана компания или са били част от неформална група за екстремни спортове. Проверката обхваща и наличието на необходимите разрешителни, застраховки и техническа документация за провеждането на подобна дейност.

Инцидентът предизвика и политически спор между местната и федералната власт. Кметството на Лимейра заяви, че от години предупреждава за опасностите около изоставения мост и многократно е настоявало за по-строг контрол върху достъпа до района. Според общинската администрация трагедията е показала сериозни пропуски в управлението и обезопасяването на обекта.

От своя страна бразилският Секретариат по федералните активи обяви, че съдейства на разследването и предоставя цялата необходима информация на компетентните органи.

Случаят отново насочи вниманието към безопасността при екстремните спортове в Латинска Америка. По данни на международни организации за приключенски туризъм, повечето тежки инциденти при подобни активности са свързани не с техническа неизправност на оборудването, а с човешка грешка, пропуснати проверки или неспазване на установените протоколи за безопасност.

Прокуратурата и полицията продължават събирането на доказателства, а окончателните резултати от разследването се очакват през следващите седмици.

🇧🇷‼️🚨 WOMAN THROWN DOWN FROM BRIDGE - FORGOT ROPE



This is probably the stupidest way to die. You pay the guys to throw you down the bridge … but they are sloppy and forgot the rope. You fall to your death.



The tragic accident happened on Skeleton Bridge between Limeira and… pic.twitter.com/Hua1Hi8lLS — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 13, 2026