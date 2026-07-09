Рецепта на деня: Сладко от вишни с цели плодчета

Необходими продукти:

вишни - 2 кг;

захар - 1 и 1/2 кг;

лимон - 1 бр.

Начин на приготвяне:

Почистете вишните, като отстраните всички костилки.

Поръсете ги със захарта и ги оставете за една нощ в хладилник.

Прехвърлете вишните в тенджера с дебело дъно и оставете да заври на средно силен огън. Използвайте по-дълбока тенджера, отколкото е необходимо, тъй като това сладко се пени и лесно прелива. Отстранете образувалата се пяна.

Гответе вишните, като бъркате често, за да предотвратите преливане.

Продължете да варите сладкото, докато достигне желираща консистенция. Готовността му може да тествате, като изсипете една лъжица от сладкото в чиния, направите линия през средата. Готово е когато двете страни не се събират. Малко преди готовност добавете сокът от един лимон и няколко листенца индрише по желание.

Свалете тенджерата от котлона в момента, в който се желира, тъй като сладкото продължава да се сгъстява, колкото по-дълго се готви.

Сипете още горещото сладко от вишни в подготвени буркани. Затворете ги добре и обърнете с капачките надолу. Оставете ги така, докато изстинат, пише gotvach.bg.