Радина Кърджилова на 40 г.: От „Стъклен дом“ до голямата сцена

Днес рожден ден празнува една от най-обичаните и талантливи български актриси – Радина Кърджилова. Родена на 17 юни 1986 г. в София, тя навършва 40 години и продължава да бъде сред най-ярките имена на българската театрална и филмова сцена.

Радина Кърджилова завършва НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ през 2009 г. в класа на проф. Пламен Марков и Ивайло Христов. Още в началото на кариерата си впечатлява както театралната публика, така и телевизионните зрители със своята естественост, емоционалност и силно сценично присъствие.

Широка популярност ѝ носи ролята на Сиана в телевизионния сериал „Стъклен дом“, превърнал се в едно от най-гледаните български заглавия през последните две десетилетия. След това актрисата участва в редица успешни кино- и телевизионни продукции, сред които филмите „Тилт“, „Анна“ и международната продукция „Универсален войник: Регенерация“.

Успоредно с работата си пред камера Радина изгражда впечатляваща театрална кариера. След години на сцената на Театър „Българска армия“ тя се утвърждава като едно от водещите лица на българския театър, като печели признание с ролите си в спектакли по произведения на Пейо Яворов, Федерико Гарсия Лорка и редица съвременни автори.

Любопитен факт е, че актрисата произхожда от артистично семейство. Тя е дъщеря на художника и писател Христо Кърджилов, а още като тийнейджър попада в света на киното и театъра, който впоследствие се превръща в нейно призвание.

През последните години Радина Кърджилова остава сред най-търсените български актриси както на сцената, така и на екрана. През 2026 г. тя е сред лицата на списание „Биограф“, а зрителите очакват и новите ѝ телевизионни и театрални проекти, включително участието ѝ в дългоочаквания шести сезон на сериала „Под прикритие“.

Извън професионалните успехи Радина е и майка на двама сина, а личният ѝ живот често е обект на обществен интерес.