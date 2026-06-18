Откриха мъртви дъщерята на трикратния носител на "Оскар" Уилям Уайлър и съпруга й

Джудит „Джуди“ Уайлър Шелдън, 84-годишната дъщеря на трикратния носител на „Оскар“ Уилям Уайлър, и нейният съпруг Уайли Шелдън (86 г.), бяха открити мъртви в работещ автомобил в Калифорния.
Трагичната "находка" е открита от Калифорнийския магистрален патрул на 15 юни вечерта. Семейството е намерено в безпомощно състояние в джип Jeep Compass, паркиран на банкета на Междущатска магистрала 5 (I-5) близо до град Рединг.
Двигателят на превозното средство е работил. Джудит е била зад волана, а съпругът ѝ – на пасажерското място. Властите съобщават, че случаят изглежда „медицински обоснован“. Разследващите категорично изключват следи от насилие или престъпление.
В деня на инцидента в района на Северна Калифорния е имало предупреждение за екстремни горещини. Температурите са достигнали около 43°C, но все още се проверява дали жегата е изиграла директна роля за фаталния край.
Двамата бяха изключително уважавани меценати на изкуството в Сан Франциско. Джудит Уайлър Шелдън беше дългогодишен председател на Борда на директорите на Фестивала за нямо кино в Сан Франциско и посвещаваше живота си на опазването на филмовото наследство.
Бащата на Джудит, легендарният режисьор Уилям Уайлър, стои зад класики на световното кино като „Бен-Хур“, „Римска ваканция“ и „Най-добрите години от нашия живот“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бушприт
08:59 18.06.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.