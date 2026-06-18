Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Любопитно »
Откриха мъртви дъщерята на трикратния носител на "Оскар" Уилям Уайлър и съпруга й

Откриха мъртви дъщерята на трикратния носител на "Оскар" Уилям Уайлър и съпруга й

18 Юни, 2026 08:49, обновена 18 Юни, 2026 08:54 1 017 2

  • инцидент-
  • мъртви-
  • уилям уайлър

Двамата са намерени безжизнени в автомобил от полицейски патрул

Откриха мъртви дъщерята на трикратния носител на "Оскар" Уилям Уайлър и съпруга й - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Джудит „Джуди“ Уайлър Шелдън, 84-годишната дъщеря на трикратния носител на „Оскар“ Уилям Уайлър, и нейният съпруг Уайли Шелдън (86 г.), бяха открити мъртви в работещ автомобил в Калифорния.

Трагичната "находка" е открита от Калифорнийския магистрален патрул на 15 юни вечерта. Семейството е намерено в безпомощно състояние в джип Jeep Compass, паркиран на банкета на Междущатска магистрала 5 (I-5) близо до град Рединг.

Двигателят на превозното средство е работил. Джудит е била зад волана, а съпругът ѝ – на пасажерското място. Властите съобщават, че случаят изглежда „медицински обоснован“. Разследващите категорично изключват следи от насилие или престъпление.

В деня на инцидента в района на Северна Калифорния е имало предупреждение за екстремни горещини. Температурите са достигнали около 43°C, но все още се проверява дали жегата е изиграла директна роля за фаталния край.

Двамата бяха изключително уважавани меценати на изкуството в Сан Франциско. Джудит Уайлър Шелдън беше дългогодишен председател на Борда на директорите на Фестивала за нямо кино в Сан Франциско и посвещаваше живота си на опазването на филмовото наследство.

Бащата на Джудит, легендарният режисьор Уилям Уайлър, стои зад класики на световното кино като „Бен-Хур“, „Римска ваканция“ и „Най-добрите години от нашия живот“.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бушприт

    1 0 Отговор
    ...Джудит Уайлър Шелдън беше дългогодишна председателка на Борда на директорите на Фестивала за нямо кино в Сан Франциско ...

    08:59 18.06.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.