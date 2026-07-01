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Актрисата Руби Роуз е в болница с няколко счупени ребра след падане в басейн (ВИДЕО)

Актрисата Руби Роуз е в болница с няколко счупени ребра след падане в басейн (ВИДЕО)

1 Юли, 2026 12:58 957 9

  • руби роуз-
  • актриса-
  • инцидент-
  • басейн-
  • счупени ребра

Звездата с чувство за хумор отбеляза, че това е сложило край на лятото ѝ преждевременно

Актрисата Руби Роуз е в болница с няколко счупени ребра след падане в басейн (ВИДЕО) - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Австралийската актриса и модел Руби Роуз е била приета в болница, след като е счупила няколко ребра при инцидент в собствения си басейн.

„Сбогом на ребрата ми, както и на останалата част от лятото“, написа 40-годишната актриса в Instagram Stories, където публикува видео от случилото се. „Счупени са. Няколко.“

На кадрите се вижда как Роуз държи маркуч, губи равновесие, пропуска ръба на басейна, удря се силно в стената и пада във водата.

„Направо в болницата – без да мина през старт и без да взема 200 долара“, пошегува се тя, правейки препратка към популярната настолна игра „Монополи“.

По-късно Руби Роуз публикува записа и в Threads, където уточни, че е паднала върху дясната страна на гръдния кош и е счупила двете най-долни ребра.

„Моля ви, изведете ме оттук. Сама си го причиних“, написа тя, като добави, че вече се налага да използва дихателен уред заради травмата.

В следваща публикация актрисата отбеляза с чувство за хумор, че в един момент е в социалните мрежи, а в следващия вече се намира в болница. „Какъв понеделник само“, написа тя.

Руби Роуз сравни сегашната си травма с тежкия инцидент, който претърпя през 2019 г. по време на снимките на сериала „Batwoman“. Тогава след изпълнение на каскади тя получи две дискови хернии, а гръбначният ѝ мозък беше сериозно застрашен, което наложи спешна операция.

„Как изобщо се върнах на работа по „Batwoman“ ден след като си бях счупила ребро и бях наранила врата? Реброто ме убиваше от болка. Не усещах краката и ръцете си, а бях облечена в костюма на Батумен“, написа тя в Threads.

Този път актрисата уверява, че е съсредоточена единствено върху възстановяването си. Тя признава, че лечението вероятно ще продължи няколко седмици и призова последователите си да ѝ препоръчат интересни книги и телевизионни сериали, с които да запълни времето си.

Руби Роуз напусна „Batwoman“ след първия сезон през 2020 г., като тогава заяви, че условията на работа на снимачната площадка не са били безопасни. От Warner Bros. категорично отхвърлиха обвиненията, определяйки ги като неверни и уронващи репутацията на компанията.

По-рано тази година Роуз отправи публични обвинения срещу певицата Кейти Пери за предполагаем инцидент отпреди повече от две десетилетия. Певицата не е признавала подобни обвинения, а случаят продължава да предизвиква обществен интерес.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    9 1 Отговор
    Кат и гледам акъла на тая кифла се чудя как е оцеляла до тези години

    13:00 01.07.2026

  • 2 нека позная

    7 2 Отговор
    надрусана е правиал балконинг

    Коментиран от #4

    13:06 01.07.2026

  • 3 Па таа шматка

    7 2 Отговор
    Не е ли видела че у басей нема вода????🫤🫤🫤🤣🤣🤣🤣

    13:07 01.07.2026

  • 4 Чети

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "нека позная":

    бре.... За басейнинг става въпрос.

    Коментиран от #5

    13:12 01.07.2026

  • 5 Чети с разбирене

    6 2 Отговор

    До коментар #4 от "Чети":

    Балконига винаги завършва в болница с предпоследна фаза басейнинг.

    13:18 01.07.2026

  • 6 Обективен

    4 1 Отговор
    Много се притесних за тая роби роуз . Много важна статия.

    13:54 01.07.2026

  • 7 Елизабет Цветанова развалината

    2 0 Отговор
    Негрите са чудесни мъже , задника ми е винаги зачервен 🤣🤭🥳

    Коментиран от #8

    14:01 01.07.2026

  • 8 Мъж мечта

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Елизабет Цветанова развалината":

    Правилно си се кръстила развалина. Нито акъл имаш нито пари нито интелект. 🥳🤭

    14:02 01.07.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Мръсника е пуснал мющерии да следят!

    14:17 01.07.2026