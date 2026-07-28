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Дакота Джонсън е новата Мерилин Монро в биографичен филм за звездата

Дакота Джонсън е новата Мерилин Монро в биографичен филм за звездата

28 Юли, 2026 16:58 720 4

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Филмът ще отбележи 100-годишнината от раждането на иконичната блондинка

Дакота Джонсън е новата Мерилин Монро в биографичен филм за звездата - 1
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева Събина Андреева Автор във Fakti.bg

Звездата от "50 нюанса сиво" Дакота Джонсън ще изиграе Мерилин Монро в новия късометражен филм „Flesh Impact“, написан и режисиран от Маги Джиленхол по повод 100-годишнината от рождението на холивудската икона.

36-годишната Дакота Джонсън представя Мерилин Монро в разцвета на славата ѝ, а носителката на „Оскар“ Елън Бърстин влиза в образа на въображаема по-възрастна версия на актрисата, която умира през 1962 г. едва на 36 години. 17-минутната продукция разглежда какъв би могъл да бъде животът на Монро, ако беше получила възможност да остарее и да продължи кариерата си.

Публикация, споделена от VANITY FAIR (@vanityfair)

„Винаги съм била очарована от Мерилин Монро“, заяви актрисата и режисьор Маги Джиленхол. По думите ѝ филмът представя легендарната звезда през съвременна перспектива и се опитва да отдели реалната жена от образа, превърнат в културен мит.

Режисьорката призна, че първоначално се е колебаела дали е подходящият човек за проекта. След проучване на живота и изпълненията на Мерилин Монро обаче тя насочила историята към противоречията между славата, таланта, уязвимостта и начина, по който Холивуд изгражда публичните образи на актрисите.

„Flesh Impact“ не е традиционна биографична продукция. Сюжетът проследява възрастна жена, която се явява на прослушване в малък нюйоркски театър. По време на разговора постепенно се разкриват самоличността ѝ и погрешните представи, останали около нейния живот.

В актьорския състав участват още Сепиде Моафи и американският актьор Питър Сарсгаард, съпруг на Маги Джиленхол. Проектът е създаден с подкрепата на автомобилната марка Genesis и е одобрен от наследниците на Мерилин Монро.

Световната премиера на „Flesh Impact“ ще се състои извън конкурсната програма на 83-тия Международен филмов фестивал във Венеция, който ще се проведе от 2 до 12 септември 2026 г. Елън Бърстин ще получи и почетния „Златен лъв“ за цялостно творчество.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    3 1 Отговор
    Надявам се следващата роля на Дакота Джонсън да бъде на "мис Гащи"

    Коментиран от #2

    17:01 28.07.2026

  • 2 Късоглед

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Много прилича на Мерлин Монро

    17:17 28.07.2026

  • 3 Мурзик

    3 0 Отговор
    Мисля, чу Монрото трябва да бъде изиграна от някоя черна перла.

    17:22 28.07.2026

  • 4 Присмехулник

    4 0 Отговор
    Страхотно прилагателно, "иконичен"! Събке, в изгорялата гимназия ли го научи?

    17:30 28.07.2026